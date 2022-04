SKAL VISE LIK: 19. mars ble dette satellittbildet av gaten Yablonska i Butsja. Ifølge New York Times viser det flere lik (markert med røde firkanter) i gaten.

Satellittbilder skal vise at lik i Butsja har ligget i uker

Hva skjedde i Butsja? Mens russiske myndigheter hevder de forlot byen 30. mars og at bildene av lik i gatene er iscenesatt, kommer det nå satellittbilder som skal vise det motsatte.

Publisert: Nå nettopp

Russland nekter for at de har noe med likene å gjøre. De mener at drapet på sivile i den ukrainske byen Butsja skjedde etter at de russiske soldatene hadde forlatt byen, en dato de selv mener er rundt 30. mars.

Men nå viser ferske analyser av satellittbilder at flere av likene skal ha ligget på gaten helt siden 11. mars, ifølge New York Times. Satellittbildene VG publiserer, er tatt 19. mars.

Avisens gjennomgang av videoer og satellittbilder viser at mange av de sivile skal ha blitt drept for mer enn tre uker siden, da Russland fremdeles hadde kontroll over byen.

Mens bildene fra Butsja ryster en hel verden, fortsetter russiske myndigheter sin historiefortelling.

I en melding på tjenesten Telegram skriver det russiske forsvarsdepartementet at «bilder og videoer publisert av Kiev-regimet som angivelig vitner om «forbrytelser» begått av russiske tjenestemenn i Butsja, er «bare enda en provokasjon».

Russiske myndigheter har hevdet at det ikke var lik i gatene da de forlot Butsja. Kreml har flere ganger påstått at Ukraina har iscenesatt bildene.

Det var den 2. april at de første meldingene i medier om funn av døde mennesker i gaten i Butsja kom.

Avviser krigsforbrytelser

Mandag kveld uttalte Russlands FN-ambassadør Vasilij Nebenzia at Russland ikke har begått krigsforbrytelser i Ukraina.

– Helt fra begynnelsen har det vært klart at dette er ikke noe annet enn nok en iscenesatt provokasjon med mål om å diskreditere og dehumanisere det russiske militæret og sette politisk press på Russland, sa Nebenzia på en pressekonferanse i New York.

Han hevdet at da russiske styrker forlot Kyivs forstad Butsja, var det ikke noe som tilsa at ett eneste sivilt menneskeliv hadde gått tapt.

– Dette er krigføring, og i krig kan alt skje. Man kan ikke garantere at sivile ikke dør i en krig, sa Nebenzia på spørsmål fra pressen.

PREGET: Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj så ødeleggelsene i Butsja med egne øyne mandag.

Var Russland helt ute?

Det anerkjente journalistnettverk Bellingcat, som blant annet undersøker menneskerettighetsbrudd, har tatt for seg flere av «faktaene» fra det russiske utenriksdepartementet.

Kan det stemme at russiske styrker forlot byen i «god stand» den 30. mars?

Bellingcat har funnet frem til flere meldinger i dagene etter 30. mars, fra russiske medier og militærkilder, som hevder at det russiske militæret var aktive i Butsja etter at de sier de forlot byen.

En sekretær fra byrådet i Butsja meldte 1. april på Telegram at byen fortsatt var under okkupasjon.

Hendelsene i Butsja er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Merket seg én ting

Oberstløytnant og hovedlærer på Stabsskolen ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen, sier det foreløpig er umulig å vite nøyaktig hva som er skjedd i Butsja og akkurat når de russiske styrkene forlot byen.

– Det er sjokkerende bilder vi ser. Nå er det viktig å få inn uhildede etterforskere på denne typen krigsforbrytelser, som kan dokumentere hendelsene best mulig. Dette vil danne grunnlag for en eventuell tiltale. Gjennom medisinske undersøkelser, andre tekniske undersøkelser og vitneavhør er det mulig å si noe om når folk døde og skaffe seg et bilde av det som er skjedd, sier han.

– Det russiske forsvarsdepartementet mener de forlot byen den 30. mars, og at det da ikke var lik i gatene?

– Det er umulig å kommentere det detaljert. Om dette vet vi foreløpig bare det som står i mediene.

– Tviler du på ektheten i bilder og informasjon fra Butsja?

– Det er ingen tvil om at det er et betydelig antall sivile døde, men vi er ikke i stand til å sitte i Norge å si akkurat hvordan de døde. NRK har også hatt et team på stedet og dokumentert døde mennesker i gatene. Flere journalister har sett det samme.

SLEKTNING: Vasily (55) går forbi liket av en slektning i Butsja. Bildet er tatt 2. april.

– USA kan ha detaljert etterretning

Geir Hågen Karlsen sier han har merket seg én ting spesielt mandag kveld: Uttalelsen til USAs president Joe Biden om at han vil stille Putin for krigsforbryterdomstol.

– Det er en svært tydelig uttalelse, og det er ikke usannsynlig at Biden sitter på detaljert amerikansk etterretning som gir ham grunnlag for det. Det kan være avlytting, detaljerte satellittbilder og annet, sier Geir Hågen Karlsen.

Hovedlæreren ved Forsvarets høgskole mener at hvis det fester seg stadig inntrykk av krigsforbrytelser mot den ukrainske befolkningen, vil en følge trolig være flere sanksjoner og krav om mer våpen.

– Det er ikke usannsynlig at ukrainske myndigheter vil presse mer for å få tyngre våpen, og sannsynligvis vil de ønske seg MIG-29 kampfly og det langtrekkende luftvernsystemet S300 for å skyte ned fly, sier Hågen Karlsen.

Oberstløytnant og hovedlærer på Stabsskolen ved Forsvarets høgskole, Geir Hågen Karlsen.

Hevder «lik» beveget på seg

Videoer fra innsiden av Butsja har på sosiale medier også blitt brukt av det russiske forsvarsdepartementet og det russiske utenriksdepartementet for å påstå at noen av «likene» beveget seg og at opptakene derfor var falske.

I et Telegram-innlegg 3. april fra det russiske forsvarsdepartementet, delt på nytt av utenriksdepartementet, brukes en video hvor det hevdes at et «lik» løfter armen.

Telegram er en plattform hvor man kan sende private meldinger, i likhet med WhatsApp, men også opprette egne kanaler for å spre informasjon til store grupper – som Twitter.

Innlegget fra det russiske forsvarsdepartementet hevder også at et annet «lik» blir sett sittende oppreist.

– Likene i videoen ser ut til å ha blitt lagt ut bevisst for å skape et mer dramatisk bilde. Dette er lett å se hvis du spiller av videoen med normal hastighet, skriver det russiske forsvarsdepartementet på meldingstjenesten.

Disse påstandene ble raskt avkreftet av blant andre Shayan Sardarizadeh som jobber med desinformasjon på nettet og konspirasjonsteorier for BBCs overvåkningsavdeling.

Ifølge hans analyser er det mer sannsynlig at det er en vanndråpe på frontruten som har forårsaket «bevegelsen»:

BBCs journalist skriver videre at det som Russland hevder er en bevegelse i bilspeilet, kan forklares med forvrengningen av refleksjonen, som man også ser påvirker bygningene rundt liket:

Ekspert: Derfor vil ikke Russland stoppe plattformen

Digitaliseringsekspert Ståle Lindblad sier at Telegram er en effektiv propagandakanal for Putin.

– Russland var den nest største brukeren av Telegram før krigen og har derfor veldig mange brukere allerede. Det er helt klart en propagandakanal for myndighetene.

Han understreker at det samtidig er viktig for ukrainerne å spre egne nyheter via kanaler som dette.

– Ukraina brukte for eksempel Telegram som informasjonskanal under pandemien.

Så lenge Russland har mer nytte enn ulempe av Telegram, så vil ikke Russland blokkere eller begrense plattformen, tror Lindblad.

– Det er lett for dem å skape et inntrykk av noe ved for eksempel å tillegge lyd, manipulere videoer, rette fokus mot ting som angivelig beveger seg – og få folk til å tro at det er det de ser.

Han tror utviklingen vil bli stadig mer desinformasjon på slike tjenester.

– De kommer til å fortsette med den form for propagandakrig for å ha støtte hos sine egne folk.