Reuters: Rakettangrep mot togstasjon - flere enn 39 drept

To raketter traff en togstasjon i byen Kramatorsk øst i Ukraina torsdag, sier ukrainske myndigheter. Flere enn 39 skal være døde og over 100 skadet, melder Reuters.

– Det er døde, sier det ukrainske jernbaneverket i en uttalelse ifølge Reuters om angrepet. Like etter hevder de i en ny melding like etter at det skal være snakk om mer enn 39 døde og flere enn 100 skadet i angrepet.

AFP, som har journalister på stedet, melder at også at det er 30 døde etter angrepet.

Stasjonen blir brukt som tilfluktssted for sivile som er evakuert fra områder som er under russiske luftangrep.

– Det var flere tusen sivile på togstasjonen da den ble angrepet, på grunn av evakuering av innbyggere i Donetsk-regionen til tryggere områder, skriver guvernør Pavlo Kyrylenko på Facebook.

Ifølge Kramatosk-ordfører Oleksandr Honrsjarenko var det rundt 4000 på togstasjonen da angrepet skjedde, melder Reuters. Mesteparten av dem skal ha vært kvinner, eldre og barn.

Det var ifølge president Zelenskyj ingen ukrainske soldater utstasjoner ved stasjonen.

– Folk sto tett og ventet på tog

Ukrainas president Volodomyr Zelenskyj har omtalt angrepet på sin Telegram-kanal.

– De mangler styrken og motet til å møte oss på slagmarken, og ødelegger i stedet sivilbefolkningen. Dette er ondskap som ikke har noen grenser, og hvis det ikke blir straffet, vil det aldri stoppe.

Fredag talte han til den finske riksdagen, og tok opp angrepet i Kamatorsk også her.

– Russiske militære traff jernbanen i Kamatorsk. Folk sto tett og ventet på tog for å bli evakuert til trygge områder. De traff disse menneskene. Omtrent 30 er drept og 300 er skadet i dette øyeblikk. Dette er sånn Russland «beskytter» Donbass, sier Zelenskyj.

De prorussiske separatist-lederne i Donetsk fylke hevder at ukrainske styrker sto bak angrepet, ifølge det statseide russiske nyhetsbyrået TASS.

Det russiske forsvarsdepartementet sier at raketten som ble brukt i angrepet kun blir brukt av ukrainske styrker, melder Reuters som siterer det statseide russiske mediet RIA Novosti.

Kyrylenko sier politi og redningsarbeidere på stedet frykter at flere titalls personer kan være skadet eller drept i angrepet.

På sosiale medier verserer det bilder som angivelig skal være fra togstasjonen i Kramatorsk. På bildene ser man det som ser ut som døde sivile ligge blant rester av klær og eiendeler. Ved siden av står bagasje noen skal ha tatt med til tilfluktsrommet.

Bildene er ikke blitt verifisert.

Kramatorsk ligger øst i landet, i Donetsk. Fylket er del av Donbas-regionen, som Russland har et uttalt mål om å «frigjøre» fra Ukraina. Byten har i fredstid rundt 170.000 innbyggere, og er altså på størrelse med Trondheim.

Ba folk evakuere

Dagen før angrepet, sa Serhij Haidai, sjef for den regionale militærtjenesten i nabofylket Luhansk, at de kommende dagene er siste mulighet for lokalbefolkningen å evakuere fra byene i regionen.

– Ikke utsett evakueringen. De neste dagene kan være siste sjanse til å dra herfra. Alle frie byer i Luhansk er under fiendtlig ild, sier Haidai på Facebook.

Torsdag traff også et russisk rakettangrep jernbanelinjer i Donbbas-regionen. Tre tog med flyktninger om bord ble strandet på linjene som følge av angrepene, melder Reuters.

Vestlig etterretning har tydet på at Russland nå omgrupperer for å trappe opp angrepene øst i landet, etter å ha trukket seg ut fra området rundt Kyiv.