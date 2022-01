Danmarks statsminister: − Vi kan si farvel til coronarestriksjoner

Fra og med tirsdag blir det ingen coronarestriksjoner igjen å se i Danmark.

Den danske regjeringen har besluttet å fjerne alle landets coronarestriksjoner, opplyste en smilende statsminister Mette Frederiksen på en pressekonferanse.

– Det er helt fantastisk, at det er her vi er nå, sier hun.

Hun takker danskene for at de har valgt å vaksinere seg og mener vaksinasjon har vært deres «supervåpen» mot smitten.

– Den gir sterkt vern mot smitten som er i vårt samfunn, sier statsministeren.

Hun henvender seg også til dem som fremdeles er bekymret for coronaviruset.

– Coronaen er her og vil fortsatt være blant oss. Eldre, sårbare og alvorlig syke har vi fremdeles et viktig ansvar for å passe på. Det ansvaret må vi løfte sammen.

Hun legger til at det her vil være klare anbefalinger som vil gjelde disse gruppene. Det kan blant annet være bruk av munnbind.

– Alle skal føle seg trygge også i et åpent Danmark, sier den danske statsministeren og legger til:

– Det har vært to lange og to harde år, selv om vi i dag kan ta et lettelsessukk.

Hun sier at mange er usikre på hva fremtiden bringer og understreker at de vet at coronaviruset er uforutsigbart.

– Helt grunnleggende er vår klare vurdering at vi står på kanten til en helt ny og bedre situasjon, sier Frederiksen og tilføyer at de forventer en høyere smitte i den kommende tiden, men at restriksjonene ikke lenger er nødvendige.