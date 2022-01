BISETTELSE: Kvelden før dronning Elizabeth måtte sitte alene da ektemannen prins Philip ble bisatt var det angivelig fest og moro i Downing Street.

Downing Street beklager til dronningen etter fester

Downing Street beklager til dronning Elisabeth etter to ulike fester 16. april, dagen før prins Philips begravelse og mens det var strenge coronarestriksjoner.

Av NTB-DPA-AFP

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Unnskyldningen er overbrakt gjennom offisielle kanaler og på telefon, skriver The Telegraph, som avslørte saken. Hvem som ringte hoffet, vil ikke Downing Street opplyse.

Kvelden fredag 16. april 2021 samlet rådgivere og embetsmenn seg til to ulike fester i Downing Street. Statsminister Boris Johnson skal ikke ha vært til stede.

På den tiden var det i England bare lov til å møtes i grupper på seks personer eller personer fra to husstander utendørs. Festene fant dessuten sted kvelden før prins Philips begravelse, hvor dronning Elizabeth måtte sitte alene på grunn av Coronarestriksjonene.

Ifølge The Telegraph ble festene i Downing Street holdt for å markere at to ansatte sluttet. Vitner forteller at det ble drukket alkohol, og at gjestene danset til høy musikk.

– Jeg ønsker å beklage helt uforbeholdent for å ha forårsaket sinne og sårede følelser, sier James Slack, som var en av dem som sluttet, i en uttalelse. Han legger til at han tar på seg alt ansvaret for festen for ham.

Slack var Johnsons kommunikasjonsdirektør og var en av få som var igjen i Downing Street fra Theresa Mays tid. Han sluttet for å bli nyhetsredaktør i avisen The Sun.

FORBUD: Katten Larry lusker utenfor Downing Street, der det angivelig skal ha blitt holdt flere fester mens England var under coronavirusrestriksjoner som forbød slike samlinger.

Fylte koffert med alkohol

Rundt 30 personer skal ha deltatt på de to festene, som senere slo seg sammen til én fest.

Slacks avslutningsfest trakk fort ut i hagen i Downing Street, mens den andre gruppen holdt til i kjelleren. En person fra kjellerfesten ble sendt med en koffert til en butikk på hjørnet for å kjøpe alkohol. Kofferten ble fylt med vinflasker og tatt med tilbake til festen, sier en av festdeltakerne til The Telegraph.

Rundt midnatt ble frykten for å søle vin på gulvteppet i kjelleren for stor, og festdeltakerne trakk ut i hagen hvor de slo seg sammen med den andre festen, forteller vitner.

Festlighetene skal ha holdt på til i morgentimene lørdag. I løpet av natten skal en av deltakerne ha tatt seg en svingom på husken til Wilf Johnson, Boris Johnsons sønn, og ødelagt denne.

Lang rekke festanklager

Disse to festene er bare de siste i en lang rekke anklager om fest og moro i Downing Street mens England var under coronarestriksjoner.

Tidligere denne uken måtte Johnson ut og beklage etter at han deltok på en hagefest i Downing Street i mai 2020, mens engelskmennene bare hadde lov til å møte én person utenfor sin egen husstand.

Johnson sa i sin beklagelse at han forsto folkets sinne, men innrømmet ikke å ha gjort noe feil, men at han hadde sett på festen som et jobbarrangement for å takke de ansatte for deres innsats under pandemien.

Press på Johnson

Alle de tre opposisjonspartiene i den britiske nasjonalforsamlingen har krevd Johnsons avgang etter avsløringene om hagefesten, og den siste festanklagen legger ytterligere press på statsministeren.

– Dronningen satt alene med sorgen sin, slik så mange gjorde på den tiden. Jeg har ikke ord for den kulturen og oppførselen som hersker i Downing Street, og ansvaret ligger på Johnson, sa fungerende Labour-leder Angela Rayner fredag.

På grunn av regjeringens coronarestriksjoner kunne bare 30 personer delta i prins Philips begravelse. Som eneste gjenlevende medlem av sin husstand måtte dronningen sitte alene.