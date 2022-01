HJERTET AV EUROPA: Jonas Gahr Støre møtte VG ved Brandenburger Tor i Berlin tirsdag kveld under hans første bilaterale besøk som statsminister.

Støre til VG: − Uansvarlig å ikke frykte krig i Ukraina

BERLIN (VG) Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) frykter på ny krig i Ukraina. Han sier at Russland bærer et stort ansvar.

Publisert: Nå nettopp

Denne uken har det blitt publisert bilder av svenske militære kjøretøy som kjører rundt på Gotland.

Sveriges statsminister Magdalena Andersson (S) er dypt bekymret for Russlands opptrapping ved grensen til Ukraina - og får støtte fra statsminister Jonas Gahr Støre.

– Den militære maktbruken russerne nå viser frem med store troppeforskyvninger og samlinger av militære styrker har ikke Europa sett siden slutten av den kalde krigen, sier Støre til VG.

– Frykter du en ny krig i Ukraina?

– Det er allerede krig i Ukraina. Det har det vært siden 2014. Men med så mye militære styrker og så mange militære grep som tas fra Russland, så vil det være uansvarlig å ikke frykte det, sier han.

forrige

fullskjerm neste KLAR FOR SCHOLZ: Jonas Gahr Støre gjør klar skjorta før han onsdag blant annet skal møte forbundskansler Olaf Scholz. 1 av 2 Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Skapes utrygghet

VG er med Støre til Tyskland på hans første bilaterale besøk til et land som statsminister.

Seks år etter at Russland annekterte Krim, står 100.000 russiske soldater klare på grensen til Ukraina.

– Vi ser en utvikling med militær opptrapping, militært maktspråk, korte varslingstider og voksende usikkerhet. Det er en situasjon Europa ikke burde være i, sier Støre.

– Jeg er bekymret i en situasjon hvor det skapes utrygghet for om det kan bli krig, sier han.

Han skal onsdag morgen ha en frokostsamtale om sikkerhetspolitikk arrangert av Munich Security Conference, som årlig arrangerer den ledende sikkerhetspolitiske konferansen i verden.

På kvelden møter han Tysklands nye forbundskansler, Olaf Scholz, til en arbeidsmiddag.

forrige

fullskjerm neste ANKOMMER: Jonas Gahr Støres entourage ankom Hotel Adlon i 21-tiden tirsdag. Onsdag er det fullt program med grønn energi og sikkerhetspolitikk. 1 av 2 Foto: Hallgeir Vågenes / VG

– Krig berører alle

Støre mener at demokratiene må vise fasthet for landenes rett til å bestemme egen sikkerhet og mot trusler om militær maktbruk.

– Ukraina er ikke medlem av Nato. Så landet er ikke en del av den kollektive sikkerhetsgarantien Nato har. Men en krig på det europeiske kontinent berører alle land i Europa og får selvfølgelig konsekvenser, sier Støre.

Han mener at samtalene nå bør fortsette mellom Russland, USA og resten av Nato-landene.

– Her er det mye å ta fatt i på nedrustning, tillitsskapende tiltak og samtaler som kan få spenningsnivået ned. Så bør det også være klare signaler fra demokratiene om at militær utpresning ikke er akseptabelt, sier han.

forrige

fullskjerm neste BEKYMRET: Sveriges statsminister Magdalena Andersson er svært bekymret over Russlands opptreden i Ukraina. 1 av 2 Foto: Anders Wiklund/TT

Støtte til Sverige og Finland

Egentlig skulle Støre ha møtt Sveriges statsminister tirsdag, men besøket ble avlyst fordi Magdalena Anderson fikk påvist corona.

Sveriges statsminister bekreftet tirsdag kveld at det svenske forsvaret er i aktivitet flere steder i landet.

– Hva er din beskjed til våre naboer i øst, Russland?

– Velg det politiske sporet. Gå grundig inn i samtalene om hvordan vi kan fremme sikkerhet, nedrustning og tillitsskapende tiltak. Og avstå fra et militært maktspråk som ikke hører Europa til. Det tror jeg landene i Norden står samlet om, sier Støre.

IKKE TILFREDS: Støre mener at Russland nå må være med på en politisk løsning i Ukraina.

Hverken Sverige eller Finland er med i militæralliansen Nato, men samarbeider tett blant annet gjennom felles militærøvelser.

– Jeg har vært opptatt av at de nordiske landene nå har en tett kontakt. For Norge er Sverige og Finlands sikkerhet og frie rett til å velge sin tilhørighet viktig, sier Støre.

Støre peker klart på Russlands ansvar for usikkerheten i Øst-Europa.

– Er det Russland eller Ukraina som er skyld i eskaleringen i Ukraina?

– Russland har invadert og annektert deler av Ukraina. De har gått inn i deler av Ukraina og bærer et stort ansvar for det. Dette er en konflikt som ikke kan løses på annen måte enn at begge parter bidrar.