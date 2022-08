Donald Trump sier hjemmet hans har blitt ransaket av FBI

USAs tidligere president sier hans eiendom Mar-a-lago i Florida har blitt ransaket av FBI-agenter.

-- Dette er mørke tider for landet vårt når mitt vakre hjem i Mar-a-Lago nå beleires, ransakes og okkuperes av en stor gruppe FBI-agenter. Dette har aldri før skjedd med en president i USA, skriver han i en uttalelse på sitt nettstedet TruthSocial, ifølge NTB.

Der raser han også mot det han kaller den radikale venstresiden i Demokratene, og hevder at aksjonen er et angrep fra dem. I uttalelsen skriver han at dette skjer fordi de ikke ønsker at han skal stille som presidentkandidat i 2024.

Ifølge CNN var ikke Trump selv i Florida da ransakelsen fant sted. De skriver at han ikke ønsker å kommentere bakgrunnen for ransakelsen.

Verken Justisdepartementet eller Det hvite hus ønsker å kommentere saken overfor CNN.

I uttalelsen på sin egen nettside skriver Trump skriver at han at han har samarbeidet med alle relevante myndigheter, og han ikke ble varslet om aksjonen på forhånd, ifølge NTB.

Videre spør han hva som er forskjellen på dette og Watergate - skandalen som førte til at Richard Nixon måtte gå av etter et innbrudd i Demokratenes partikontorer. Han viser også til etterforskningen av Hillary Clintons eposter og de mange granskningene som har foregått av ham.