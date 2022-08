1 / 2 LUKSUSVILLA: Polititjenestefolk foran Trumps luksuseiendom Mar-a-lago i Florida. Trump-støttespillere utenfor ekspresidentens bolig i Florida forrige neste fullskjerm LUKSUSVILLA: Polititjenestefolk foran Trumps luksuseiendom Mar-a-lago i Florida.

Donald Trump: Hjemmet har blitt ransaket av FBI

USAs tidligere president sier FBI-agenter har ransaket luksuseiendommen Mar-a-lago i Florida. Ifølge flere amerikanske medier er bakgrunnen etterforskning av klassifiserte dokumenter.

– Dette er mørke tider for landet vårt når mitt vakre hjem i Mar-a-Lago nå beleires, ransakes og okkuperes av en stor gruppe FBI-agenter. Dette har aldri før skjedd med en president i USA, skriver han i en uttalelse på sitt nettstedet TruthSocial, ifølge NTB.

Der raser han også mot det han kaller den radikale venstresiden i Demokratene, og hevder at aksjonen er et angrep fra dem. I uttalelsen skriver han at dette skjer fordi de ikke ønsker at han skal stille som presidentkandidat i 2024.

Ifølge CNN var ikke Trump selv i Florida da han sier ransakelsen fant sted. De skriver at han ikke ønsker å kommentere bakgrunnen for ransakelsen.

Verken Justisdepartementet eller Det hvite hus ønsker å kommentere saken overfor CNN. Det gjør heller ikke FBI, skriver AFP.

Tok med seg dokumenter

Ifølge New York Times’ kilder skal ransakelsen være knyttet til bokser med klassifiserte dokumenter som Donald Trump tok med seg til Mar-a-lago etter at han forlot det hvite hus.

Også AFP får opplyst fra flere kilder at ransakelsen knytter seg til 15 bokser med dokumenter, som den tidligere presidenten måtte levere tilbake til nasjonalarkivet i februar.

Trump hadde tatt med seg dokumentene etter at han gikk av som president, og ifølge nasjonalarkivet var enkelte av dokumentene hemmelighetsstemplede.

LUKSUSVILLA: Donald Trump bor på Mar-a-lago. Han kjøpte eiendommen for beskjedne 10 millioner dollar på 80-tallet.

Det skjedde en måned etter at komiteen som gransker kongresstormingen den 6. januar 2021 fikk tillatelse til å gå gjennom alle dokumentene fra Trumps tid som president. Da hadde Trump lengre tid forsøkt å rettslig hindre 6. januar-komiteen å få tilgang til dokumenter fra Nasjonalarkivet

I etterkant sa kontrollkomiteen i Representantenes at de ville utvide etterforskningen av Trumps tilbakeholdelse av dokumenter, og be om mer informasjon fra nasjonalarkivet, skriver Reuters. Trump kalte det på sin side en rutineprosess.

Tidligere samme måned hevdet nasjonalarkivet at Trump hadde revet i stykker flere dokumenter, som måtte teipes sammen.

Zeke Miller, som dekker Det hvite hus for AP, skriver på Twitter at at FBI-ransakelsen ifølge APs kilder er relatert til hvorvidt Trump tok med seg klassifisert informasjon fra Det hvite hus.

RASER: Donald Trump beskriver ransakelsen som en okkupasjon og en beleiring.

Kaller det et angrep

I uttalelsen på sin egen nettside skriver Trump skriver at han at han har samarbeidet med alle relevante myndigheter, og han ikke ble varslet om aksjonen på forhånd, ifølge NTB.

– Et slikt angrep kan bare finne sted i et ødelagt, tredje-verden-land. Dessverre er USA nå blitt et av de landene, korrupt på et nivå som ingen har sett tidligere, skriver Trump.

Videre spør han hva som er forskjellen på dette og Watergate - skandalen som førte til at Richard Nixon måtte gå av etter et innbrudd i Demokratenes partikontorer.

– Nå skjer det i revers, demokratene bryter seg inn i hjemmet til USAs 45. president, skriver Trump.

Nixon annonserte sin avgang den 8. august 1974 - altså for nøyaktig 48 år siden.