UNDERERNÆRING: Over halvparten av innbyggerne i Afghanistan går nå sultne til sengs. Her undersøker en sykepleier et underernært barn på en klinikk i Herat.

FN om Afghanistan: − En fullstendig humanitær katastrofe truer

Det trengs nærmere 44 milliarder kroner for å hindre en humanitær katastrofe i Afghanistan og blant afghanske flyktninger i år.

Av NTB-AFP

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Det opplyser FN, som aldri tidligere har bedt medlemslandene bidra med mer til hjelpearbeid i et land.

– En fullstendig humanitær katastrofe truer. Mitt hastebudskap er: Steng ikke døra for det afghanske folk, sier FNs nødhjelpssjef Martin Griffiths.

– Hjelp oss med å forebygge omfattende sult, sykdom, underernæring og død, lyder hans bønn til FNs medlemsland.

Det trengs 39 milliarder kroner for å hjelpe 22 millioner mennesker i Afghanistan, og ytterligere 4,6 milliarder kroner for å hjelpe 5,7 millioner afghanske flyktninger i nabolandene Pakistan, Iran, Tadsjikistan, Usbekistan og Turkmenistan.

Flere ganger i fjor skrev VG saker der nødhjelpsorganisasjoner advarte mot en kommende katastrofe.

TØRKE: To brødre har hentet vann 3 kilometer fra familiens hjem i landsbyen Kamar Kalagh i Herat-provinsen. Afghanistan opplevde i fjor den verste tørken på flere tiår.

Tørke og kaos

Siden Taliban grep makten i Kabul i august i fjor, har Afghanistan opplevd økonomisk kaos. Inflasjonen og arbeidsledigheten har skutt i været, og statskassen er tom.

Naturkreftene har forverret situasjonen. Landet opplevde i fjor den verste tørken på flere tiår og opplever nå en tøff vinter.

Ingen land har til nå formelt anerkjent Taliban som landets rettmessige makthavere. USA har frosset landets verdier i utlandet, og verdenssamfunnet holder tilbake nødhjelp og bistand av frykt for at dette skal styrke Talibans stilling.

Ifølge hjelpeorganisasjoner trenger over halvparten av Afghanistans 38 millioner innbyggere nødhjelp, og dette er en økning på 30 prosent fra i fjor. 8 millioner barn står i fare for å miste skolegang fordi lærerne ikke har fått lønn siden august.

– Uten denne hjelpepakken, kommer det ikke til å bli noen framtid i Afghanistan, sier Griffiths.

Info Fakta om krigen i Afghanistan I oktober 2001, få uker etter 11. september-angrepene, hjalp USA og andre vestlige land en allianse av krigsherrer og opprørere til makten i Kabul.

Bakgrunnen var at al-Qaida, som sto bak terrorangrepene, hadde sin base i det da Taliban-kontrollerte landet.

USA og Nato hadde på det meste over 150.000 soldater i Afghanistan. De avsluttet sine kampoperasjoner i 2014, og de siste utenlandske soldatene har nå forlatt landet.

Norge bidro den siste tiden med i underkant av 100 personer i den Nato-ledede styrken.

34 prosent av afghanerne levde i 2012 under fattigdomsgrensa, men Verdensbanken anslår at andelen i dag er 72 prosent.

Krigen anslås å ha kostet minst 160.000 mennesker livet siden 2001, blant dem minst 43.000 sivile.

Nesten 2,5 millioner afghanere er ifølge FN registrert som flyktninger, men det antas at ytterligere 1,5 millioner afghanere lever som uregistrerte flyktninger i Pakistan og rundt 2,8 millioner i Iran.

Taliban erobret tidligere i år store deler av landet og inntok 15. august også hovedstaden Kabul. Vis mer

Sulter

Nesten 23 millioner afghanere er rammet av akutt sult, inkludert 9 millioner som bare er ett skritt unna hungersnød, påpeker Flyktninghjelpen.

– Mens snøen faller tungt over Kabul, er vi vitne til at et økende antall mennesker rammes av nød. Mange fordrevne familier søker ly fra vinterkulda i provisoriske husly og nærmest uten noe å spise, sier generalsekretær Jan Egeland.

Uten umiddelbar innsats for å bøte på den kritiske matmangelen, vil de humanitære behovene øke ytterligere, påpeker han.

– Men denne appellen er meningsløs dersom ikke det internasjonale samfunnet og Taliban raskt jobber for å sikre at kontanter er tilgjengelig i landet. Afghanistans institusjoner og banksystem er paralysert på et tidspunkt hvor det er desperat behov for å restarte økonomien, hjelpe familier til å kunne klare seg selv og holde nødhjelpsoperasjonene gående, sier Egeland.

FLYKTNINGER: Denne kvinnen og barna hennes lever som internflyktninger i Herat-provinsen.

Bedre sikkerhet

Dersom ikke verdenssamfunnet svarer på FNs nødhjelpsappell, «fratas det afghanske folk håpet om at landet deres kan være hjemmet deres», advarer Griffith.

Han konstaterer at sikkerhetssituasjonen for hjelpeorganisasjoner i Afghanistan nå trolig er bedre enn på mange år, og at det har vært få utskiftninger i landets departementer etter at Taliban overtok.

Sikkerhetsrådets vedtak i desember, om å gi humanitært unntak fra de økonomiske sanksjonene som er innført mot Afghanistan, gjør det nå langt lettere for giverland og hjelpeorganisasjoner å nå dem som trenger det, påpeker Griffith.

Pengene vil gå direkte til de rundt 160 hjelpeorganisasjoner som jobber i Afghanistan, inkludert FNs egne, og ikke via Taliban, understreker han.

Info Fakta om Taliban Islamsk fundamentalistisk bevegelse etablert av eksilafghanere i Pakistan under borgerkrigen i Afghanistan på 1990-tallet, med støtte fra pakistansk etterretning.

Grep makten i Afghanistan i 1996.

Støttes hovedsakelig av den største etniske gruppen, pasjtunerne.

Styrtet av en allianse av USA-støttede krigsherrer i 2001.

Ble i mange år ledet av mulla Omar, som døde i 2013. Dødsfallet ble først kjent to år senere.

Akhtar Mansour overtok som leder, men ble drept i et amerikansk bombeangrep i 2016.

Haibatullah Akhundzada er i dag Talibans øverste leder.

Mulla Omars sønn, mulla Mohammad Yaqoob, er øverste militære leder.

Rykket inn i Kabul i august 2021.

Ingen land har ennå offisielt anerkjent Taliban som Afghanistans makthavere. Vis mer

ALENE: 65 år gamle Mohammad Ayoub er den eneste mannen som er tilbake i landsbyen Jar-e Sawz i Herat-provinsen. Alle de andre mennene har søkt lykken i Iran.

Frykter masseflukt

FNs høykommissær for flyktninger, Filippo Grandi, advarer mot følgene av å overlate afghanerne til seg selv. Det kan få svært mange til å flykte.

– En slik folkeforflytning kan bli svært vanskelig å håndtere, både i og utenfor regionen, for den vil ikke stanse i regionen, sier han.

– Dersom dette ikke lykkes, vil vi måtte be om 10 milliarder dollar neste år, ikke 5 milliarder dollar, advarer Grandi.