1 / 2 Ukrainske tjenestemenn setter et flagg på slangeøya. Bildet er utsendt fra ukrainske myndigheter. Ukrainske tjenestemenn på Slangeøya. Bildet er sendt ut fra ukrainske myndigheter. forrige neste fullskjerm Ukrainske tjenestemenn setter et flagg på slangeøya. Bildet er utsendt fra ukrainske myndigheter.

Ukrainsk seier gir håp for landets korneksport

Ukraina har tatt tilbake Slangeøya, noe som har gitt dem bedre mulighet til å igjen sette i gang deler av landets korneksport. I dag møtes konfliktens parter i et møte, som kan resultere i enda mer korn til omverdenen.

Publisert: Nå nettopp

Siden Russlands invasjon av Ukraina den 24. februar har Russland hatt kontroll over Slangeøya.

Slangeøya ligger bare om lag 30 kilometer fra der elven Danube munner ut i Svartehavet. Fra Slangeøya kunne russiske missiler og patruljebåter true skip som seilte gjennom kanalen, skriver Forbes.

Dette frem til Ukraina den 30. juni tok tilbake kontrollen over Slangeøya.

The Kyiv Independent skriver på Twitter at åtte utenlandske skip har ankommet ukrainske havner, med formål om å eksportere korn ut av landet. Skipenes ankomst skal ha vært mulig på grunn av støtte fra den ukrainske marinen, rapporterer marinen selv.

– Frigjøringen av Slangeøya tillot en gjenopptagelse av seilingen gjennom den ukrainske kanalen, fra havnene i Reni og Izmail til Svartehavet, noe som øker eksporten av ukrainske produkter, skriver Ukrainas kornbørs på sin nettside.

Videre skriver de at så lite som en delvis gjenåpning av haveksporten vil stimulere landets salg av korn.

Aktiver kart

Viktig møte

Onsdag skal delegasjoner fra Russland, Ukraina og tyrkisk militære møte FN, melder nyhetsbyrået Reuters. Dette for å diskutere en avtale som vil kunne gjenoppta eksporten av Ukrainsk korn gjennom havnen i Odesa, som ligger ved Svartehavet.

Diplomater sier at planene inkluderer at ukrainske skip skal følge kornskipene inn og ut av havnene. Dette innebærer at Russland må gå med på våpenhvile når kornskipene seiler, mens Tyrkia inspiserer skipene for å dempe Russlands frykt for våpensmugling.

Russlands president Vladimir Putin.

Både Russland og Ukraina er verdensledende hveteeksportører. Russlands eksporterer også store mengder gjødsel, mens Ukraina også er en viktig eksportør av både korn og solsikkeolje. Krigen har dermed bidratt til å drive opp matprisene.

Har likevel eksportert korn

Etter at Russland tok kontroll over Slangeøya har korn ankommet elvehavnene via vei og jernbane. I flere måneder har korn blitt eksportert via Donau-kanalen til rumenske havner, og videre ut i Svartehavet.

Dette har likevel vært utfordrende for Ukraina, da rumenske forbindelser til Svartehavet er for smale til at skip kan seile i motgående retninger.

Russlands president Vladimir Putin har tidligere sagt at Ukraina kan frakte korn med godstog via Belarus, med en forutsetning om at sanksjonene mot Russland oppheves.

Les også Verden er i en matkrise, og vi må ikke gjenta fortidens feil Det er hundre år siden Nansen fikk nobelprisen for innsatsen mot sultkatastrofen i Ukraina og Russland.

Se video av da statsminister Jonas Gahr Støre lovet ti milliarder kroner i bistand til Ukraina: