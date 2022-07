BERØRT: En kvinne sørger etter masseskytingen i Highland Park hvor seks mennesker mistet livet.

Masseskytingen i USA: Bestefar reddet livene våre

Xochil Toledo var til stede under masseskytingen 4. juli i Chicago, Illinois. Hun forteller hvordan bestefaren hennes reddet livene til familiemedlemmer, og beskriver en glad og familiekjær bestefar.

Den amerikanske nasjonaldagen ble et mareritt da en mann åpnet ild i 4. juli-paraden i Highland Park i Chicago. Natt til tirsdag norsk tid ble en navngitt 22-åring pågrepet av politiet.

Han er mistenkt for masseskytingen hvor 6 mennesker mistet livet.

Vitner har fortalt at gjerningsmannen skal ha skutt fra toppen av en bygning.

BARNEFAMILIER: Mange barnefamilier var til stede under 4. juli-paraden da gjerningsmannen avfyrte skudd.

Xochil Toledo forteller til Chicago Sun-Times at bestefaren hennes, Nicolas Toledo, var usikker på om han skulle bli med familien i paraden.

– Han brukte en gåstol og mente det ville være for mange til stede i paraden, men så ville ikke familien la han være alene, forteller hun til Chicago Sun-Times.

1 / 4 FULL UTRYKNING: En familie eskorteres vekk fra åstedet hvor skytingen tok plass. BEVÆPNET: Tungt bevæpnet politi undersøker i nærheten av hjemmet til den arresterte mannen. BARN: Mange barn var til stede da skuddene løsnet. GJØR SØK: Nødetatene er ute og gjør søk i Highland Park i etterkant av skytingen. forrige neste fullskjerm FULL UTRYKNING: En familie eskorteres vekk fra åstedet hvor skytingen tok plass.

Toledo forteller om et lykkelig øyeblikk før skuddene løsnet. Hun forteller at hun tittet bort på bestefaren som satt midt i familien, mens et band dro forbi og spilte musikk.

– Han var så glad, forteller barnebarnet til Chicago Sun-Times.

Skuddene løsner

Xochil Toledo forteller at de ikke innså at noen skøyt før de selv var i skuddsikte.

Nicolas Toledo ble truffet av tre kuler og døde på stedet.

Barnebarnet hans forteller til Chicago Sun-Times at om ikke Nicolas Toledo hadde skjermet dem, ville kulene gått rett igjennom henne, kjæresten hennes og søskenbarnet.

– Det var han som reddet livene våre.

Hun forteller om dramatiske øyeblikk.

1 / 3 FLYKTET: Mange slapp det de hadde i hendene og løp for livet. LØP: Noen skal ha sluppet flagget og løpt for å komme seg i sikkerhet. BARN: Barnevogner står igjen etter at mange skal ha flyktet. forrige neste fullskjerm FLYKTET: Mange slapp det de hadde i hendene og løp for livet.

Toledo forteller at faren hennes forsøkte å skjerme bestefaren fra kuleregnet, og at også faren hennes ble skutt i armen. Faren og søskenbarnet hennes skal ha blitt værende med bestefaren mens kaoset eskalerte rundt dem.

– Vi var i sjokk, vi gråt og kunne ikke fatte hva som hadde skjedd. Vi fikk ikke puste, forteller Xochil Toledo til Chicago Sun-Times.

Hun foreller også at kjæresten hennes ble truffet av en kule i ryggen, men at noen klarte å få han til et sykehus. De skal ha tatt han med til et sykehus fordi de var usikre på om det ville komme nok ambulanser.

Xochil Toledo forteller at bestefaren hennes var sent i 70-årene, at han hadde åtte barn og at noen av dem bodde i Mexico. Hun forteller at han hadde et stort smil og trivdes utendørs og bare ville det beste for sine barn og barnebarn.