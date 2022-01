LENGE SIDEN SIST: Jens Stoltenberg ledet et møte i Nato Russland rådet møttes onsdag for første gang siden 2019. Der møtte han viseforsvarsminister Aleksandr Fomin (til venstre) og viseutenrikminister Aleksandr Grosjko fra Russland.

Etter krisemøte: Advarer mot «stort feilgrep»

BRUSSEL/OSLO (VG) I møtet med Nato-landene fikk Russland tilbud om en serie møter for å dempe den spente situasjonen i Europa. Men Russland var ikke klare til å svare umiddelbart på invitasjonen ifølge Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Publisert: Nå nettopp

– Både Russland og Nato uttrykte at det er nødvendig å få i gang dialog og utforske en mulig plan for fremtidige møter, sa Stoltenberg etter onsdagens møte i Nato Russland-rådet.

Men han la til at det er fortsatt en reell risiko for en væpnet konflikt i Europa.

– Dette var ikke noen enkel diskusjon. Det er betydelig uenighet mellom Nato og Russland, sa Stoltenberg.

– Vi har tilbudt Russland en serie møter, men Russland var ikke umiddelbart klare til å avtale dette. Men de avslo ikke. Russland vil komme tilbake med et svar, sa Nato-sjefen.

Han utelukket ikke et mulig motsatt og negativt utfall:

– Vi må også være forberedt på at Russland igjen velger konfrontasjon. Enhver bruk av makt mot Ukraina vil være et stort feilgrep som Russland i så fall må betale en høy pris for.

Ifølge Natosjefen vil alliansen i så fall vurdere å styrke sitt militære nærvær i landene øst i alliansen.

Stoltenberg understreket også at både alliansen og Russland ga uttrykk for at det er behov for dialog mellom partene.

Russlands krav

På møtet gjentok Russland kravet om bindende garantier for sikkerheten i Europa.

Kravene omfatter et varig nei til ukrainsk medlemskap i Nato, og at USA trekker sine styrker ut av tidligere øst-blokkland som nå er medlemmer i alliansen.

Nato-siden har ifølge Stoltenberg gjort det klart at kravene ikke er mulig å innfri.

Alliansens medlemsland vil i stedet tilby Russland videre samtaler om kjernefysisk nedrustning, om mulige begrensinger på militære øvelser i hverandres nærområder, og nye kommunikasjonslinjer mellom Nato-landene og Russland.

les også Russland med nye krav til Nato: Slik vil Putin endre Europa

Litt før klokken 10 onsdag tok Nato-sjef Jens Stoltenberg imot Russlands viseutenriksminister Aleksandr Grusjko i Nato-hovedkvarteret. Kort tid etter lukket de dørene og startet møtet med representanter for de 30 Nato-landene.

Før møtet har sentrale sikkerhetskilder på Nato-siden fortalt VG om svært lave forventninger foran dagens møte. De har sagt at en avtale om et nytt møte med Russland vil være en suksess i seg selv.

Avviser ultimatum

Ifølge Moskva kommer ikke Russland til å stille ultimatum i sine forhandlinger med Vesten.

– Vi forhandler ikke fra en sterk posisjon. Det verken er, eller kan bli, rom for ultimatum her, sa Vladimir Putins talsmann Dmitri Peskov til Reuters onsdag.

Han sier de likevel ikke lenger kan vente på svar rundt sine sikkerhetsbekymringer.

– Situasjonen har rett og slett nådd et så kritisk punkt med tanke på paneuropeisk sikkerhet og de nasjonale interessene for vårt land, at de bekymringene vi har fremsatt trenger konkrete svar.

Nylig flyttet russerne rundt 100.000 soldater nærmer grensen til Ukraina, og både Ukraina selv, Nato og USA frykter dette er opptakten til en russisk invasjon.

Peskov sier onsdag også at Russland er klar for direkteforhandlinger med Ukraina dersom den allerede eksisterende avtalen blir opprettholdt. Siden russiske separatiststyrker tok kontroll over to av Ukrainas østlige regioner, kjent som Donbass, har en avtale om våpenhvile gjentatte ganger blitt brutt.

Starter sanksjons-debatt

Samtidig som Nato har hatt møter med Russland er det kjent at Demokratene i det amerikanske Senatet kommer til å legge frem et forslag om nye sanksjoner mot Russland dersom de invaderer Ukraina.

Det melder Washington Post.

Forslaget gjør det klinkede klart at det amerikanske senatet ikke vil sitte rolig og se på at Kremlin truer med nok en invasjon av Ukraina, skriver formannen i utenrikskomiteen, Robert Menendez i en uttalelse.

Sanksjonene vil ifølge avisen rette seg mot høyerestående medlemmer av regjeringen, inkludert Putin selv, samt toppoffiserer i militæret. Også bankinstitusjoner og enkelte russiske selskaper vil bli berørt.