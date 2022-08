9. MARS: En gravid kvinne fraktes ut av ruinene etter bombeangrepet på barnesykehuset i Mariupol.

Halvt år med krig i Ukraina: − Ukraina er i ferd med å ta føringen

I seks måneder har Vladimir Putins krigsmaskin angrepet Ukraina og landets befolkning, men nå er russerne selv, i økende grad, under angrep.

«Innbyggere på Krim! Forbli rolige, men vær på vakt! En sabotørgruppe har trengt seg inn på territoriet på Krim.»

Slik lød starten på en tekstplakat som ble spredt i sosiale medier og blant innbyggere på den russiskokkuperte halvøya i forrige uke.

Fire menn som identifiseres med bilder og navn, anklages av russerne for å være involvert i en omfattende sabotasjeaksjon mot et militærlager.

Okkupasjonsmakten på halvøya i Svartehavet, helt sør i Ukraina, føler seg ikke lenger så trygge på territoriet de annekterte i 2014.

Mens frontlinjene ellers i krigen den siste tiden har stått relativt stille, er utviklingen på Krim plutselig mer sentral for krigens gang.

Bare en uke før lagerbrannen ble over halvparten av den russiske svartehavsflåtens jagerfly ødelagt eller satt ut av spill i enorme eksplosjoner på flybasen Saky på kysten av Krim.

Nesten samtidig ble det meldt om flere eksplosjoner rundt om på Krim, blant annet i Sevastopol og ved Kertsj ved innkjøringen til den lange broen over Azovhavet til russisk fastland.

De mange eksplosjonene og angrepene har hatt en destabiliserende effekt: Tusener av russiske turister som nøt strandlivet på halvøya, har pakket kofferten og flyktet hjem igjen. Det oppsto lange bilkøer over Kertsjbroen.

Samtidig har en ukrainsk militær motoffensiv i Kherson-distriktet som ligger nord for Krim, den siste måneden bundet opp stadig mer av Russlands krigsressurser.

1 / 9 27. FEBRUAR: Satelittbilder fra Maxar viste en russisk kolonne på rundt 27 kilometer i Ivankiv. 24. FEBRUAR: Olena Kurilo ble skadet under et russisk luftangrep på boligblokken hun bodde i utenfor byen Kharkiv. 26. FEBRUAR: Flere bygninger i Kyiv ble angrepet fra lufta den første perioden. 13. MARS: Lokale i byen Irpin lagde te i en kjeller de brukte som bomberom utenfor Kyiv. 6. MARS: Døde kropper lå tildekket på gaten i byen Irpin i Ukraina. Familien rakk ikke flykte. 26. MARS: Familien Venher har forsøkt å gjenvinne hverdagen mens de russiske bombeangrepene fortsetter. 28. FEBRUAR: Ukrainere stod i lange bilkøer for å komme seg ut av landet. 4. MARS: Et barn og en mann under evakueringen fra Kyiv stasjon. 2. MARS: Ukrainske soldater bærer vann til en militærbase i Lviv. forrige neste fullskjerm 27. FEBRUAR: Satelittbilder fra Maxar viste en russisk kolonne på rundt 27 kilometer i Ivankiv.

Oberstløytnant Palle Ydstebø, hovedlærer ved Krigsskolen, mener at ukrainernes strategi på Krim har en psykologisk effekt på den russiske fienden.

– Det ukrainerne nå gjør på Krim er et ledd i en bred organisert militær motstand. Beskjeden til Russland er klar: «Så lenge dere befinner dere på ukrainsk jord er dere ikke trygge».

Ydstebø ser dette som et ledd i en klar tendensen i krigen som helhet:

– Ukrainske styrker driver nå en sakte, metodisk nedsliting av russiske styrker. Ukraina er i ferd med å ta føringen, sier han til VG.

Seks månder med krig

Onsdag denne uken er det nøyaktig et halvt år siden Russlands fullskalainvasjon av Ukraina ble iverksatt.

Før solen sto opp natt til 24. februar angrep Russland nabolandet med fly- og rakettangrep mot flere byer. Putins hær rykket samtidig over grensen på flere fronter med titalls tusen soldater.

Putin sa den gang at hensikten var å «avnazifisere» den tidligere sovjetstaten Ukraina og sikre at landet aldri blir medlem av Nato.

I krigens aller første dager trodde militæranalytikere og mange verdensledere at Russlands militærmakt ville være overlegen Ukrainas motstandkraft.

1 / 7 6. APRIL: I landsbyen Andriivka stod ikke mange av husene til de opprinnelig 2500 innbyggerne lenger. Tetiana Oleksienko satt på en benk i gaten, mens i huset lå hennes 99 år svigermor, som har overlevd to kriger og mistet tre barn. 19. MAI: Anatolii Virko spilte piano utenfor et ødelagt hus i Velyka Kostromka. 10. APRIL: Brannmannskapet søkte gjennom en blogg i Borodijanka etter at bygge ble rammet av et russisk luftangrep. Brannmannen Yuri Teyora (37) tror ingen har overlevd angrepet, nå som det er gått så mye tid. 5. MAI: Anton Gladun lå på en sykeseng i Cherkasy etter å ha mistet begge beina i en mineeksplosjon i mars. 10. APRIL: Brannmannskaper søkte gjennom en blokk i Borodijanka i Ukraina som ble rammet av et russisk luftangrep. Etter at russerne trakk seg ut, var flere byer blitt livsfarlige for innbyggerne. 22. APRIL: Kharkiv har vært utsatt for kraftig bombing og artilleriangrep siden krigen startet. Flere innbyggere har søkt tilflukt i metrostasjoner under bakken. 14. APRIL: Ukrainske styrker søker etter folk mistenkte for samarbeider med Russland i en boligblok i Kharkiv. forrige neste fullskjerm 6. APRIL: I landsbyen Andriivka stod ikke mange av husene til de opprinnelig 2500 innbyggerne lenger. Tetiana Oleksienko satt på en benk i gaten, mens i huset lå hennes 99 år svigermor, som har overlevd to kriger og mistet tre barn.

Men noe helt annet skjedde:

Fra presidentkontoret i Kyiv gjorde Volodymyr Zelenskyj det klart at han ville bli værende i Kyiv og lede motstandskampen derfra.

Så, bare etter få dager, begynte russernes fremgang å stoppe opp.

Russerne klarte aldri å rykke rask inn i Kyiv og innsette sitt eget styre. Ukrainas militære motstandskraft og innbyggernes kampvilje viste seg å være sterkere enn de fleste, også Kreml, antok på forhånd.

Krigen har gjennom våren og sommeren blitt en utmattende og svært dødelig kamp om landområder, som nå, etter seks måneder, ikke er i nærheten av en ende.

Info Krigens viktigste hendelser Russlands president Vladimir Putin kunngjorde 24. februar «en militær spesialoperasjon» for å beskytte de russisktalende selvproklamerte republikkene Luhansk og Donetsk i Øst-Ukraina.

Invasjonen startet med fly- og rakettangrep mot flere byer. Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj gjorde det klart at han ville bli værende i Kyiv og lede motstandskampen derfra.

EU kunngjorde raskt at de ville levere våpen til Ukraina, og vestlige land innførte en rekke strenge sanksjoner mot Russland. Disse er siden skjerpet i flere omganger.

Kherson faller Russiske styrker angrep kysten sør i Ukraina og erobret mesteparten av den strategiske viktige landbruksregionen Kherson, som også er viktig som følge av sin nærhet til Krim-halvøya som Russland annekterte i 2014. 3. mars inntok de russiske soldatene Kherson, som de siden har okkupert. Motstand i Kyiv Russiske styrker deretter fram mot hovedstand Kyiv og landets nest største by Kharkiv i nordøst, men møtte kraftig motstand. Etter en måned med kamper trakk de russiske soldatene seg tilbake fra det nordlige Ukraina. Forsvarsledelsen i Moskva opplyste at de ville sette kreftene inn på å erobre den industritunge Donbas-regionen der russiskstøttede separatister fra før kontrollerte deler av Donetsk og Luhansk. Etter at russiske soldater trakk seg ut av Kyiv-forstaden Butsja, ble det 2. og 3. april funnet flere titall drepte sivile i gatene. Flere av dem var bakbundet g skutt på kloss hold. Dette etterforskes nå av Den internasjonale domstolen (ICC) i Haag.

Erobret Mariupol Russiske styrker og russiskstøttede separatister omringet fra starten av invasjonen den strategisk viktige havnebyen Mariupol ved Azovhavet. 21. mai kunngjorde Russland at de hadde tatt full kontroll over byen, etter at de siste ukrainske soldatene – som hadde forskanset seg på stålverket Azovstal – la ned våpnene. Nærmere 2.500 ukrainske soldater overga seg og ble krigsfanger i russisk varetekt. Ifølge regjeringen i Kyiv ble minst 20.000 drept i Mariupol, og 90 prosent av byen ble lat i ruiner. EU betegnet det som «en stor krigsforbrytelse». Korn-blokade 22. juli undertegnet russiske og ukrainske myndigheter separate avtaler med FN om å tillate korneksport via Tyrkia for å avhjelpe økte matpriser, matmangel og sult i verden. Ukraina hadde minelagt havnene mot Svartehavet for å hindre russisk landgang, og russiske marinefartøy nektet skipsanløp for å hindre våpenforsendelser. Det første skipet med mat, 26.000 tonn mais, forlot havnen i Odesa 1. august. En rekke skip lastet med korn har siden fulgt etter. Ukraina er en av verdens største korneksportører og har fortsatt rundt 20 millioner tonn korn på lager. Gasskrigen Russland har som svar på vestlige sanksjoner redusert eksporten av naturgass til Europa betydelig, noe som særlig har rammet Tyskland og Italia. Den statlige russiske energigiganten Gazprom har også kuttet leveransene til andre europeiske land fordi de nekter å etterkomme et krav om å betale i russiske rubler. Kampen om Donbas 3. juli hevdet Russland å kontrollere hele Luhansk-regionen i Øst-Ukraina, etter å ha erobret tvillingbyene Sievjerodonetsk og Lysytsjansk. Russiske styrker har siden forsøkt å erobre den gjenværende delen av Donetsk. Russland har innsatt sine egne ledere i landsbyene de okkuperer, innbyggerne får russisk pass, og russiske rubler benyttes som valuta. Det planlegges også folkeavstemninger som skal bidra til å legalisere russisk annektering. Motoffensiv i sør Ukrainske styrker har de siste ukene gjennomført en motoffensiv sør i landet. Ved hjelp av avanserte og langtrekkene våpen de har fått fra USA og Europa, er en rekke landsbyer ifølge regjeringen i Kyiv gjenerobret og strategiske bruer ødelagt i Kherson-regionen. Det har også vært flere eksplosjoner på russiske baser på Krim-halvøya, trolig forårsaket av ukrainske angrep. Atomtrussel Europas største atomkraftverk i Zaporizjzja har vært okkupert av russiske soldater siden mars, men kom 5. august under angrep. Russland anklager Ukraina for å stå bak, mens Ukraina anklager Russland bruke kraftverket som base for angrep. De skal siden ha vært en rekke angrep mot kraftverket, der den ene reaktoren nå er stengt ned. FN frykter en atomkatastrofe og Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) skal sende en delegasjon for å kartlegge sikkerheten ved anlegget. (NTB) Vis mer

Som i alle kriger er det de sivile som betaler den aller høyeste prisen: FN hevder at minst 5.237 sivile ukrainere er drept og drøyt 7.000 er såret - men de egentlige tallene antas å være svært mye høyere. For eksempel, i byen Mariupol alene, mener regjeringen i Kyiv at minst 20.000 sivile nå ligger begravet i massegraver. EU beskrev byen som «en stor krigsforbrytelse».

Så langt har nærmere 6,7 millioner ukrainere flyktet til utlandet, mens minst like mange lever som flyktninger i eget land.

Etter seks måneder med krig kontrollerer Russland nå store deler av Donbas-regionen i Øst-Ukraina, har etablert en landkoridoor til den annekterte Krim-halvøya og kontrollerer kysten mot Azovhavet og deler av kysten mot Svartehavet.

Men gjennom sommeren har frontene i krigen tilsynelatende vært fastlåst.

Så hva skjer videre?

– Systematisk degradering

Oberstløytnant Palle Ydstebø mener han tross relativ stillstand, likevel ser at utviklingen går i en klar retning:

– Selvom det ikke har vært noen store bevegelser langs frontene, bedriver Ukraina en systematisk degradering av de russiske styrkene, sier han til VG.

Som følge av Ukrainas motoffensiv i sør går Russland mer og mer i en defensiv stilling der, hevder han. Russerne har sendt mye reservestyrker og utstyr fra Donbas for å hindre ukrainsk fremgang i sør, noe som har tynnet ut kampkraften deres i øst.

– Jeg tror ikke vi kommer til å se noen spektakulær ukrainsk offensiv, men Ukraina jobber metodisk og bevisst. De har tiden på sin side, så lenge den militære bistand fra Vesten fortsetter, sier Ydstebø.

1 / 7 20. JULI: En mann holdt i hånda til sin sønn på 13 år som døde etter et russisk angrep i Kharkiv. 19. JUNI: Det ukrainske kornet blir høstet for å eksporteres ut i verden. Men det er bare ett problem: de får ikke fraktet det ut. Beregninger fra ukrainske havnemyndigheter er at 20 millioner tonn med korn satt fast i Ukraina. Her jobbes det i en åker nær grensen til Transnistria 20. AUGUST: Ei jente står på toppen av et ødelagt militærfartøy i Kyiv. 15. AUGUST: En mann undersøkte et krater etter et luftangrep. 25. JUNI: I én måned terroriserte russiske soldater forstaden Butsja. De russiske soldatene bygde veisperringer, barrikader og skyttergraver. Og de voldtok, drepte og ydmyket lokalbefolkningen. Nå er likene fjernet fra gatene, men traumene består. – Jeg har fortalt sønnen min sannheten, men jeg prøver å spare ham for de verste detaljene, sa Olga (34) mens hun så på ødelagte biler i Irpin, like utenfor Kyiv. 28. JUNI: I Borodyanka ble store deler av byen utslettet av russiske luft- og bakkeangrep. Her lekte Katya (4) og Valya (3) med moren deres. 23. JUNI: Hundrevis av soldater skades og drepes hver dag.Langs kantene av kirkegården i Dnipro er nye rader med graver allerede gravd ut og klare for nye menneskekropper. Det er ikke lenge til de blir fylt. Under et svaiende ukrainsk flagg satt 35 år gamle Alina Karkahova på huk. Hun gravde et lite hull i bakken. Der skal hun plante en liten busk ved siden av ektemannens grav. Ektemannen Sergej (43) var blant tusenvis som kjempet på frontlinjen. forrige neste fullskjerm 20. JULI: En mann holdt i hånda til sin sønn på 13 år som døde etter et russisk angrep i Kharkiv.

– Russland vil ødelegge Vestens håp

VG har også spurt Tom Røseth, hovedlærer i etterretning ved Forsvarets stabsskole, om hvordan han ser for seg at krigen nå utvikler seg.

Han tror heller ikke på en større offensiv fra noen av sidene nå.

– Jeg ser for meg fortsatte krigshandlinger, men ingen store bevegelser. Det er mulig at Ukraina vil prøve seg i noe større grad mot Kherson by, men jeg tviler på at de vil lykkes før vinteren setter inn. Jeg tror også at Russland vil ta noe land i Donetsk-fylke, men de vil ikke klare å ta noen store nye byer, sier han.

Mangelen på fremgang på slagmarken for Russland, kan føre til at Kreml velger en ny strategi fremover. Ifølge en ny etterretningsrapport fra USA, vil nemlig Russland i økende grad angripe sivil infrastruktur.

Disse rapportene kommer på samme tid som som den russiske høyrenasjonalisten Darja Dugina ble drept av en bilbombe utenfor Moskva. Russland hevder at ukrainske agenter sto bak drapet, en påstand som avvises av ukrainske myndigheter. Også Putin har uttalt seg om attentatet.

– Det er tydelig at Russland nå bygger opp en retorikk og legitimitet for en ny bombing av økonomiske og politiske institusjoner i Kyiv. Det kan se ut til at de kanskje vil eskalere krigen på den måten og de bruker drapet på Dugina som et ledd i krigsretorikken, sier Røseth.

– Hva har Russland å tjene på en ny bombeoffensiv mot Kyiv?

– De ønsker å drepe håpet til ukrainere, men de ønsker også å drepe håpet til Vesten om at det å støtte Ukraina faktisk hjelper, avslutter han.

