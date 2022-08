LUKSUSBILER: En porche med russiske nummerskilt på parkeringsplassen til flyplassen i Helsinki i Finland.

Russiske luksusbiler hoper seg opp på flyplassen i Helsinki

Porscher, Bentleyer, Mercedeser og andre dyre luksusbiler med russiske nummerskilt fyller nå opp parkeringshuset ved flyplassen i Helsinki.

NTB-AFP

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Finland har blitt et viktig transittland for russiske turister på vei til Europa, ettersom EU som følge av invasjonen i Ukraina har stengt sitt luftrom for russiske fly.

Mange velstående russere setter seg derfor i bilen og kjører til den finske hovedstaden, noe hundrevis av russiskeide luksusbiler på flyplassen der vitner om. Det melder nyhetsbyrået AFP.

– Det er mange russiske turister på flyplassen i Helsikifor tiden, konstaterer utenriksminister Pekka Haavisto.

VELSTAND: Biltypene tyder på at det er velstående russere som parkerer bilen i Helsinki for å reise videre i Europa, skriver AFP.

Finland har varslet at de fra 1. september vil skjerpe visumreglene for russiske turister og slippe inn bare en tidel så mange som tidligere som følge av Ukraina-krigen.

Russere som benytter Finland som transittland, behøver imidlertid finsk turistvisum dersom de har visum til andre land i Schengen-området.

To av tre russere som ankom Finland i august, hadde visum til andre Schengen-land, ifølge finske grensevakter.

– De kommer hit med Schengen-visum fra andre land og fortsetter videre fra flyplassen i Helsinki, sier Haavisto.