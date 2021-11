TIDLIGERE REGJERINGSKOLLEGER: Anniken Huitfeldt (Ap) er på utenriksministermøte i Nato for første gang. Her er hun sammen med Nato-sjef Jens Stoltenberg.

Støre-regjeringen vil begrense alliert trafikk nær Russland

RIGA (VG) Ap-Sp regjeringen ønsker at fly og fartøyer fra allierte land holder noe avstand til den norsk-russiske grenseområdene i nord, følge utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap).

To runder med britiske og amerikanske flåteøvelser i Barentshavet i 2020 fikk stor oppmerksomhet, og spesielt da de seilte helt inn i Russlands økonomiske sone i september i fjor.

Da seilte en norsk fregatt, KNM «Thor Heyerdahl» sammen med britiske og amerikanske fartøyer øst for Varangerfjorden. På det nærmeste skal de ha vært 50 nautiske mil fra land. Det er godt utenfor Russlands sjøgrense, men innenfor landets økonomiske sone.

– Det er viktig for Norge å være militært til stede i våre nærområder. Men helt nært den russiske grensen, mener vi at det gjør vi best selv, med norske fly og norske fregatter. Det er grunnleggende for oss, sier Anniken Huitfeldt til VG.

Hun er i Latvias hovedstad Riga, på sitt første ministermøte i Nato som ny norsk utenriksminister.

UTENRIKSMINISTER: Anniken Huitfeldt sier det er i Norges interesse å ivareta nærområdene til Russland i nord, på egen hånd.

Snakke med briter og amerikanere

– Ønsker regjeringen at fartøyer og fly fra allierte land som USA og Storbritannia holder større avstand til Russland?

– Jeg vil ha dialog med Storbritannia og USA om det. De må fatte sine beslutninger. Men norske interesser skal vi ivareta. Det er i norsk interesse å ivareta disse områdene på egen hånd, med det norske forsvaret, sier Huitfeldt.

Hennes syn ligger tett opp til den tidligere sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, Rune Jakobsen ga til VG i fjor. Det vakte oppsikt da han gikk langt i å kritisere disse toktene i Barentshavet:

«Vi prøver å fortelle våre partnere at Norge er NATO i nord. Russerne er vant til at norske fly og fartøyer er til stede i Barentshavet. Og at E-tjenestens fartøy «Marjata» seiler der. Sånn ønsker vi at det også er i fremtiden: At det ikke er amerikanske P8 overvåkningsfly, men våre egne som flyr i luftrommet øst for Andøya», uttalte Jakobsen.

Frykter bare USA

Disse seilingene i Barentshavet er tema i en ny bok av forsvarsforsker og oberstløytnant Tormod Heier. Han hevder at norsk handlefrihet overfor Russland er svekket fordi Norge har gjort seg mer avhengig av USA.

«Russerne frykter ikke Norge. Russerne frykter bare USA», skriver Heier i boken «En randstat på avveie?» Han mener at norske myndigheter må ta en del av ansvaret for at Russland har rustet opp militært i Norges nærområder i nord.

Ikke større USA-nærvær

– Heier skal få ha sin akademiske frihet, sier Anniken Huitfeldt til VG.

– Men om vi ser dette i et historisk perspektiv, er det ikke noe større amerikansk nærvær nå enn i andre deler av etterkrigstiden.

Støre-regjeringen varslet allerede i Hurdal at de ville forsøke å forbedre forholdet til Russland i nord. Både hun og statsminister Jonas Gahr Støre har allerde hatt samtaler med Russlands utenriksminister, Sergei Lavrov.

– Det er viktig for Norge å balansere avskrekking og beroligelse. Og vi er helt avhengig av den sikkerhetsgarantien vi får gjennom Nato, sier Huitfeldt.