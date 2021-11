FRISKT TIL VANLIG: Og enda kaldere var det denne helgen på Tan Hill Inn i Nord-England. Puben ligger i et område som er del av nasjonalparken Yorkshire Dales. Bildet er fra mars i år.

61 stengt inne på puben i tre dager: − Tomme for frokostpølser

På fredag samlet de seg på puben for å drikke øl og høre et Oasis-tributeband spille. Da snøstormen kom, varte fredagspilsen plutselig helt til mandag.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Pubgjestene som fredag tok veien opp til Tan Hill Inn i Yorkshire, Storbritannias høyestliggende pub, fikk en lengre runde på puben enn hva de hadde bedt om.

De hadde kommet for å høre bandet Noasis spille cover av det britiske rockebandet Oasis’ sanger fredag kveld.

Men mens bandet spilte og gjestene kunne varme seg på peisen inne, hylte vinden og pisket opp snøen til storm på de høytliggende beitelandskapene utenfor. Snøstormen gjorde at konserten og pub-besøket brått varte hele helgen gjennom.

– Håper det regner snart, skrev bandet på Instagram søndag, og delte et bilde av det hvitkledde bygget:

– Nå har vi gitt dem kallenavnet Snowasis, sier daglig leder ved Tan Hill Inn, Nicola Townsend, om bandet på video til PA Media.

61 personer ble isolert da én meter snø stengte veiene, og førte til kollaps på strømkabler i området. Men det store antallet gjester var ifølge pubsjefen ikke et problem.

– Vi hadde nok mat. Men én av gjestene påpekte at vi var tomme for frokostpølser, ler hun.

Britene i denne saken sliter kanskje med snø, men også på Østlandet i Norge er det varslet mulig snøkaos tirsdag morgen.

– Ble gode venner

Mange av gjestene hadde allerede booket overnatting på vertshuset, forteller Townsend. Men brøytebilen hadde ingen mulighet til å komme seg opp – selv ikke lørdag.

Og da søndagen kom, og veiene fremdeles ikke var kjørbare, var mange av gjestene godt vant før den tredje overnattingen.

PUBSJEF: Nicola Townsend forteller om den uvanlige helgen på Tan Hill Inn over videooppringing.

– Vi ble ganske gode venner, og folk har byttet telefonnumre og lagt til hverandre på Facebook. Allerede har vi snakket om å ha en reunion neste år, forteller pubsjefen videre, etter at gjestene mandag fikk reise hjem.

Da hadde brøytebilen endelig kommet seg opp.

– Det er nok en klisjé, at alle kom hit som fremmede, men nå forlater hverandre som venner, men det er sant, forsikret hun allerede på søndag i et intervju med BBC.

Tidsfordriv

Til BBC forteller daglig leder Townsend om hvordan de forsøkte å aktivisere hverandre for å få tiden til å gå.

– Vi har hatt pubquiz, mye kortspill og brettspill, og planla for en snømannkonkurranse. Men det var for kaldt til at vi kunne være ute lenge av gangen, forklarer hun.

I stedet ble det søndag karaoke på det nedsnødde vertshuset. Ifølge The New York Times så gjestene også filmer som «Grease» og «Mamma Mia!». Til den amerikanske avisen sier Townsend at gjestene drakk noen «pints» med øl, men at ingen ble «for fulle og høylytte».

– Det som overrasket meg, var hvordan folk var mot hverandre. Ingen satt kun i sin egen lille gruppe, og alle snakket med hverandre og var vennlige.