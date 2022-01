Kongress-stormingen: Nye detaljer om dagen som endret USA

I tekstmeldinger tryglet han om at faren måtte ta lederansvar og kontroll over opptøyene. Men stormingen av Kongressen eksploderte til å ryste verden. Hvordan har det gått med pøblene – og heltene – ett år senere?

Kaster nytt lys over den aller mørkeste dagen

«Mark, presidenten må si til folket at de må gå hjem fra Kongressen. Dette skader oss alle. Han ødelegger sitt ettermæle.»

Fox News-programleder Laura Ingraham til Donald Trumps stabssjef Mark Meadows

«Han må fordømme denne dritten ASAP. Kongress-politi-tweeten er ikke nok.»

Donald Trumps sønn Donald Trump jr. til stabssjef Meadows etter at presidenten hadde tvitret: «Støtt vårt kongresspoliti. Vær fredelige.»

«Jeg presser hardt på for det. Jeg er enig.»

Stabssjef Meadows i svar til Donald Trump jr.

«Vi trenger en tale fra Det ovale kontor. Han må lede nå. Dette har gått for langt og er ute av kontroll.»

Donald Trump jr. i ny melding til stabssjefen

De desperate tekstmeldingene haglet inn på stabssjefens telefon. Ikke bare fra Donald Trumps ivrige heiagjeng hos TV-selskapet Fox News eller fra presidentens egen sønn. Men også fra politikere på innsiden av kongressbygningen.

Bygningen som bokstavelig talt var under angrep av illsinte tilhengere av presidenten. Tilhengere som hadde kjøpt hans udokumenterte påstander om at det var juks som gjorde at Joe Biden to måneder tidligere hadde vunnet presidentvalget. Kjøpt Trumps feilaktige erklæring om at valget var blitt stjålet fra ham. Fra dem.

Tilhengere som trodde på den falske ideen om at visepresident Mike Pence denne dagen kunne la være å formelt utnevne Biden til valgvinneren, slik han og Kongressens medlemmer nå var samlet for å gjøre.

Tilhengere som like før hadde hørt sin president, bare noen kvartaler unna, si at siden valget var stjålet fra dem måtte de «slåss som faen» dersom de ville beholde landet sitt, og at han ville marsjere ned til Kongressen sammen med dem.

Torsdag til uken er det ett år siden stormingen av den amerikanske kongressen som sjokkerte en hel verden – 6. januar i fjor. De siste ukene har det kommet frem detaljer som kaster et nytt lys over hva som skjedde under dramaet og med noen av de mest sentrale aktørene.

«VI ER ALLE HJELPELØSE»

Det var like før jul de til nå ukjente tekstmeldingene fra Fox News-programleder Laura Ingraham, stabssjef Mark Meadows og Donald Trump jr. ble lest opp under en høring i «6. januar-komiteen» i Kongressen. Komiteen forsøker å komme til bunns i hva som ledet til angrepet for ett år siden.

Flere andre SMS-er er også nylig blitt offentliggjort:

«Vi er under angrep», skrev et foreløpig ikke-navngitt kongressmedlem til Donald Trumps stabssjef Mark Meadows.

«Mark, demonstranter stormer Kongressen, bryter opp vinduer og dører og strømmer inn. Skal Trump si noe?», skrev en annen.

«Vi er alle hjelpeløse», fortvilte en tredje i sin melding til stabssjefen.

Men Donald Trump sa ikke noe. Ikke på det tidspunktet.

Vi vet ikke nøyaktig klokkeslett for når disse meldingene ble sendt i løpet av 6. januar i fjor, men vi vet at Trump fulgte med på angrepet. Det skal han ha gjort fra kort tid etter at han klokken 13.10 var ferdig med å holde talen sin.

I talen ba han tilhengerne sine oppføre seg fredelig. Da var det allerede gått nesten en halvtime siden mobben tok seg forbi den første, enkle barrieren utenfor kongressbygningen.

Det skulle gå over tre timer fra Trump var ferdig med talen, til han igjen viste seg offentlig. Klokken 16.17 postet han en video – filmet utenfor Det hvite hus – på Twitter.

I den ett minutt og fjorten sekunder lange videoen gjentok han sine udokumenterte påstander om valgjuks, før han endelig sa til sine tilhengere:

«Gå hjem. Vi elsker dere. Dere er veldig spesielle. (...) Jeg vet hvordan dere føler det, men gå hjem og gå i fred.»

Da hadde mobbens storming allerede ført til minst ett dødsfall.

Klokken 14.44 blir en av inntrengerne, Ashli Babbitt, skutt og drept av en presset politibetjent. I sosiale medier hadde 35-åringen hyllet Trump og QAnon-konspirasjonsteorier. Etter at Babbitt ble drept, er hun selv blitt hyllet som martyr av USAs ytterste høyre.

Videoer fra flere vinkler viser Babbitt bli skutt idet noen fra gruppen hun er i, forsøker knuse et vindu i en dør på vei inn til gangen like utenfor salen til medlemmene av Representantenes hus.

Med et Trump-flagg knyttet rundt halsen faller hun bakover like etter at smellet kommer. Blod renner fra munnen hennes.

Like før viser videoer hvordan den rasende mobben hamrer løs på vinduet så det sprekker opp, mens skremte politikere står på innsiden.

Politifolkene som står foran døren, er for få til å holde mobben tilbake. Til slutt trekker de bare unna. Men få sekunder senere dukker det opp minst én politioffiser på innsiden av døren. Vedkommende trekker pistol og peker mot mobben.

Så, i et forsøk på å forhindre Trump-tilhengerne i å komme seg inn, går skuddet av.

Omtrent samtidig dukker tungt bevæpnet taktisk politi opp på utsiden av døren der Babbit nå ligger på gulvet.

Men det er for sent.

35-åringen blir et av totalt fem dødsofre fra denne dagen.

ANGRER IKKE PÅ DRAPSSKUDDET

Michael Byrd, politimannen som skjøt Babbitt, sa i et TV-intervju i sommer at han gjorde det som en «siste utvei», fordi inntrengerne fortsatte å forsøke bryte seg gjennom døren – selv etter advarsler om å la være.

Han visste at kom de seg gjennom der, var de i praksis inne i salen, der flere titalls kongressmedlemmer befant seg.

Over politiradioen som hang på skulderen hans hørte han beskjeder om kolleger som var under angrep fra Trump-tilhengerne. Det ble meldt både om kjemiske sprayer og fingertupper som var blåst av.

Han visste ikke hva som var sant, men han visste at dette var blodig alvor. Han visste at de han skulle beskytte, var i reell fare.

Derfor skjøt han. Og han angrer ikke. Han er overbevist om at det ene skuddet, som tok et liv, reddet mange flere.

Byrd, som på et tidspunktet feilaktig ble beskyldt av Donald Trump om å jobbe for en høyerestående demokrat, er ikke blitt tiltalt for sine handlinger.

Etterforskningen konkluderte med at han handlet i nødverge på vegne av seg selv og dem som ble evakuert fra salen bak ham.

AMFETAMIN OG HJERTEINFARKT

Kevin Greeson (55), som var blitt overbevist av presidentens påstander om at valget var stjålet fra ham, er en av de andre som mister livet 6. januar i fjor. Han dør av hjerteinfarkt.

I sosiale medier hadde han måneden før postet en oppfordring : «Lad våpnene deres og ta til gatene!»

Benjamin Philips (50) dør også av hjerteinfarkt. I en video filmet av ham på vei til Washington, D.C. for å vise sin støtte til Trump, forteller han at «dette føles som den første dagen i resten av våre liv.»

Det skulle bli den siste.

Rosaynne Boyland (34), en annen som trodde på både Trumps påstander og de ekstreme QAnon-konspirasjonsteoriene, kjemper en desperat kamp for livet – i de samme minuttene som Trump sender ut videoen der han endelig oppfordrer henne og alle de andre om å gå hjem.

Boyland blir trampet på da hun går i bakken mens en stor menneskemengde forsøkte å kjempe seg inn i Kongressen. Videoer viser hvordan noen desperat prøver å dra henne ut av folkemengden og forsøker livreddende arbeid.

Rettsmedisineren skal likevel konkludere med amfetaminforgiftning som dødsårsak.

Politimannen Brian Sicknick (42) dør også – på sykehus dagen etter. Han blir sprayet av mobben med det som trolig er en type spray som brukes til forsvar mot bjørneangrep.

To menn er i ettertid tiltalt for å ha overfalt Sicknick. Rettsmedisineren har konkludert med at han døde av slag.

I tillegg til dødsfallene blir minst 138 politifolk og et ukjent antall fra mobben skadet. Ingen av Kongressens politikere kommer fysisk til skade, selv om inntrengerne roper trusler som «Heng Mike Pence»» og «Hvor er Nancy Pelosi?»

Det kan de trolig takke politibetjenter som Eugene Goodman for.

Hedret som redningsmann

I juni i år stilte han opp og kastet den første ballen i baseball-oppgjøret mellom Washington Nationals og New York Mets. Like før jul skrev en kommentator i The Washington Post at det var Eugene Goodman (41) – ikke Elon Musk – som burde blitt kåret til «Årets Person» av Time Magazine.

Fordi han bokstavelig talt sto opp for det amerikanske demokratiet.

Den 6. januar forsøker betjenten alene å holde den rasende mobben på avstand, før han leder dem bort fra salen der senatorene er samlet.

I 85 intense sekunder risikerer politimannen sitt liv i møte med inntrengerne. Mange mener det kan ha reddet politikeres liv, eller fra fysiske angrep.

For innen mobben til slutt kommer seg inn i senatssalen, rekker politiet akkurat å evakuere politikerne – inkludert visepresident Mike Pence.

I en annen situasjon den dagen får samme Goodman også advart senator Mitt Romney, som er på vei i retning mobben, slik at han snur og kommer seg i sikkerhet.

Situasjonen blir fanget på film av overvåkingskameraene.

Goodman har selv aldri uttalt seg om den heroiske innsatsen. En kollega har fortalt at han ikke ønsker å bidra til oppmerksomhet rundt seg selv, fordi han frykter å bli et mål for ekstremister.

En drøy måned etter stormingen skal Eugene Goodmann motta en av de høyeste sivile utmerkelsene i USA – Kongressens gullmedalje – til stående applaus fra senatorene og de ansatte på Capitol Hill.

VENTET PÅ NASJONALGARDEN

Men selv om Goodman og de andre politifolkene som var i og utenfor Kongressen 6. januar i fjor, er blitt hyllet for sitt heltemot, har også kritikken haglet i etterkant om hvor dårlig forberedt Kongressen var på angrepet som kom.

Sperringene utenfor bygget var for få og for puslete. Antallet politifolk var ikke i nærheten av antallet angripere.

Selv da det ble bedt om hjelp fra soldater fra nasjonalgarden, tok det lang tid før en avgjørelse ble tatt.

Klokken 13.49 ringte en «panisk» leder av kongresspolitiet til lederen for nasjonalgarden i Washington, D.C. Først tre timer og nitten minutter senere får lederen, ifølge sin forklaring i en kongresshøring, beskjeden fra sine overordnede om at nasjonalgarden kunne rykke inn.

Da hadde endelig den fungerende forsvarsministeren Christopher Miller – som presidenten satte inn i jobben bare to dager etter at det ble klart at Joe Biden hadde vunnet valget i november – gitt klarsignalet.

Forsvarsledelsen i Pentagon har hevdet at Miller reagerte raskere og ga klarsignalet klokken 16.32, men at dette kanskje ikke ble kommunisert til lederen for nasjonalgarden på en god måte.

På eget initiativ hadde nasjonalgardesjefen uansett gjort troppene klare til å rykke inn for å bidra til å stanse angrepet mot Kongressen.

Dermed kunne Mike Pence etter hvert gjenoppta seremonien der Joe Biden formelt ble erklært som valgets vinner.

Først ble han evakuert ut av Senatet da den rasende mobben kom. Senere fullførte Mike Pence jobben, etter å ha blitt skjelt ut av sin sjef – president Donald Trump.

«Mike Pence hadde ikke motet til å gjøre det som skulle ha blitt gjort for å beskytte vårt land og vår grunnlov, gitt stater sjansen til å sertifisere et rett sett fakta, ikke de bedragerske og feilaktige som de først var bedt om å sertifisere. USA forlanger sannheten!»

Det var Twitter-meldingen Trump sendte om sin egen visepresident.

Han tvitret mens angrepet på Kongressen pågikk – 11 minutter etter at Mike Pence var blitt evakuert fra senatssalen.

Men Pence og resten av medlemmene i Kongressen kom tilbake etter at nasjonalgarden hadde fått ryddet mobben ut av bygningen – og fullførte sitt oppdrag.

Mange timer forsinket, natt til 7. januar, ble Joe Biden formelt erklært vinneren av presidentvalget. To uker senere ble han tatt i ed, som USAs 46. president.

EN LØGN SOM HAR VOKST

I timene og dagene etter angrepet på Kongressen fordømte mange det som hadde skjedd, inkludert flere fremtredende republikanske politikere. Stormingen ble kalt et angrep på demokratiet.

Ingen domstoler, fant beviser for utstrakt valgjuks. Heller ikke Trumps egen justisminister William Barr.

Men påstanden om at valget var stjålet, er likevel ikke lagt død. «Den store løgnen» har isteden fortsatt å vokse.

Den er blant annet blitt brukt i mange vippestater til å lage nye valglover, som kritikere mener vil gjøre det vanskeligere for enkelte grupper å stemme – og slik favorisere Republikanerne.

Mike Pence uttalte få dager etter angrepet at han hadde gjort det eneste rette da han sertifiserte valgresultatet. Men han har senere også kritisert medienes omtale av 6. januar. Han mener mediene bruker angrepet til å fornedre alle Trump-tilhengere.

Den siste tiden har Pence flere ganger besøkt de viktige statene som er først i rekken av nominasjonsvalg til presidentvalget. Mange tolker det som at den tidligere visepresidenten posisjonerer seg for å bli republikanernes kandidat dersom ikke hans tidligere sjef selv stiller på nytt.

Trump på sin side har ikke tro på at Pence kan vinne hans egne tilhengeres tillit uansett. Like før jul sa han at Pences handlinger for et år siden ga ham et «dødelig sår» blant velgerne.

Og fortsatt er ekspresidenten sur på Pence. I et intervju i forbindelse med en nylig publisert bok av journalisten Jonathan Karl forsvarer Trump de som ropte «Heng Mike Pence».

– Vel, folkene var veldig sinte, sier ekspresidenten.

Og blant de veldig sinte var den såkalte «QAnon-sjamanen».

I to måneder hadde han hørt på Trumps påstander om valgjuks. Nå trodde Jacob Chansley at han sto opp for landet sitt.

Advokaten hans, Albert Watkins, har forklart at «QAnon-sjamanen» – som flere andre – lot seg påvirke av ekspresidenten.

– I over fire år ble de utsatt for en helsikes propaganda verden ikke har sett maken til siden j**** Hitler, uttalte Watkins i et intervju.

Med sin bare overkropp, sine tatoveringer, sin ansiktsmaling og sin pelslue med horn, ble Chansley det største symbolet på opprøret, der han ledet en flokk inntrengere inn i kongressgangene.

34-åringen har uttalt seg angrende om sine synder. I høst sa han seg skyldig i tiltalen om å ha hindret Kongressens offisielle prosedyrer. For det ble han dømt til nesten tre og et halvt år i fengsel, mens aktoratet gikk med på å forkaste flere andre tiltaler.

Men nå har Chansley ombestemt seg. Nylig ble det kjent at han har byttet ut Watkins som sin forsvarer og bedt om å få annullert tilståelsen. Om han kommer noen vei med det, er usikkert.

Det som er sikkert, er at han er langt fra den eneste som er tiltalt etter stormingen av Kongressen. Den skjebnen deler han med 726 andre personer. Av disse har 151 så langt sagt seg skyldig.

De tiltalte, som kommer fra hele landet, er i hovedsak hvite, middelaldrende menn. Mange av dem tilhører høyreekstreme grupperinger som Proud Boys og The Oath Keepers. Flere titalls har bakgrunn fra militæret eller politiet.

60 år gamle Richard Barnett ble verdenskjent da han la bena på kontorpulten til Demokratenes speaker Nancy Pelosi. I november ble avgjørelsen om rettssaken hans utsatt til februar.

I midten av desember var et femtitalls dømt. Til flere kritikeres overraskelse har ikke engang halvparten av dem fått fengselsstraff.

Men fire dager før julaften fikk påtalemyndigheten en nyttig gave: Tre føderale dommere var enig i at den mest brukte tiltalen – den «QAnon-sjamanen» sa seg skyldig i – er i tråd med grunnloven.

Å hindre Kongressens offisielle prosedyrer blir sett på som langt mer alvorlig enn for eksempel alminnelige politiske protester under en høring i Kongressen.

Avgjørelsen kan også få konsekvenser for Donald Trump himself.

KAN BLI TILTALT FOR FORAKT

Dette er en av grunnene til at 6. januar-komiteen er svært ivrige etter å få stabssjef Mark Meadows til å vitne: De forsøker å finne ut hva som ledet til stormingen av Kongressen.

Nå ønsker de å snakke med flere i Trumps nære krets.

Meadows er kalt inn, men har nektet å møte.

Den tidligere Trump-rådgiveren Steve Bannon er kalt inn, men har nektet å møte.

Roger Stone, en nær Trump-alliert, møtte opp – men nektet å svare på spørsmål.

Like før julehelgen ble to av Trumps mest lojale representanter i Kongressen også kalt inn. Jim Jordan og Scott Perry har begge vært høylytte talspersoner for at valget ble stjålet fra Trump.

Nå i romjulen kom dessuten komiteens leder Bennie Thompson med en direkte appell til Republikanernes mindretallsleder i Representantenes hus, Kevin McCarthy – som snakket med Trump under opptøyene for ett år siden.

– Har han informasjon han ønsker å dele med oss, og frivillig vil møte, står invitasjonen ved lag, sa Thompson til ABC News.

Det er lite trolig at noen av de tre vil stille opp frivillig. I så fall spørs det om komiteen vil stevne dem, for å få dem til å møte. Og skulle de fortsatt nekte, gjenstår det å se om komiteen vil foreslå å tiltale dem for forakt for Kongressen – som de selv er medlem av.

MØTER HAN PRESSEN?

Allerede en måned etter angrepet ble Trump stilt for riksrett for å ha egget til opprør. Som ventet ble flertallet i Senatet ikke stort nok til å dømme ham.

En riksrett i Kongressen er ikke noen strafferettslig prosess, men en politisk. Derfor var det ingen som ble spesielt overrasket over resultatet.

I en høring i desember foreslo Liz Cheney i 6. januar-komiteen at Donald Trump bør kalles inn for å svare på spørsmål om foranledningen til angrepet.

– Enhver kommunikasjon Trump har med denne komiteen, vil være under ed. Og dersom han fortsetter å lyve da, vil han måtte stå til ansvar for lovene til denne storslagne nasjonen og risikere straff for hvert falske ord han ytrer, sa den republikanske politikeren.

Hvem har skyld i at USAs demokrati opplevde sin mørkeste dag i nyere historie?

Er det nok bevis på kriminell atferd til å foreslå at Justisdepartementet starter etterforskning av noen av ekspresidentens nære allierte – eller i verste fall mot Donald J. Trump, selv?

Selv hevder ekspresidenten fortsatt at valget ble stjålet fra ham. Fortsatt uten å kunne legge frem noen substansielle bevis for påstandene.

Det vil han trolig fortsette med når han torsdag er ventet å holde en pressekonferanse om fjorårets angrep.

