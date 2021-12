VENTER: Venteværelset for vaksiner i Baragwanath sykehuset i Soweto i Johannesburg. Vaksineringen i Sør-Afrika lå lenge lavt grunnet mangel på vaksiner, men nå er det vaksineskepsis som er hovedgrunn til at kun en tredjedel er vaksinert.

Sør-Afrika: Sykehusinnleggelser går ned

Nye tall VG har fått tilsendt fra Sør-Afrika, viser at innleggelser ved sykehusene grunnet coronaviruset går ned. Men en studie fra Storbritannia tyder på at omikron ikke er mindre farlig enn tidligere varianter.

Av Nilas Johnsen og NTB

Publisert: Nå nettopp

Sør-Afrika er fortsatt landet mange ser til for å få svar på hvordan omikron-smitten vil slå ut i Europa. VG har fått tilsendt statistikk som det nasjonale instituttet for smittsomme sykdommer (NICD) i Sør-Afrika har lagt frem lørdag.

Tallene, som er fra fredag, men ble lagt frem på lørdag, viser både alvor og håp: 48 nye personer har dødd av coronavirus, og totalt har landet mistet over 90.000 mennesker under pandemien. Men nær 3 millioner som har fått behandling ved sykehusene er blitt friske.

Ser man på andelen positive tester, så går den ned til 28,8 prosent, mot 30,4 prosent dagen før, og 30,9 prosent dagen før det igjen.

Og aller mest gledelig for befolkningen og helsepersonell i Sør-Afrika: Antallet nye innleggelser, som gikk ned til 429 på torsdag, har sunket ytterligere: Det er «bare» 215 nye innleggelser i løpet av hele fredag.

– Dette er veldig få sykehusinnleggelser for Sør-Afrika. For andre dag på rad går tallene ned, sier Dr. Angelique Coetzee til VG.

Coetzee, som leder den sørafrikanske legeforeningen, er blitt verdenskjent etter at hun var en av de første praktiserende legene som varslet om pasienter med omikron-varianten av coronaviruset.

VARSLET: Dr. Angelique Coetzee

Legen har så langt observert at pasientene i all hovedsak får milde symptomer, men smitter familiemedlemmer svært lett. I et langt intervju med VG har Coetzee lørdag redegjort for hvorfor hun både ser med optimisme og bekymring på fremtiden.

– Det ser ut til at vi er heldige denne gangen. Men det er ingen garanti for hva som skjer neste gang, sier hun i intervjuet.

Les hele intervjuet: Legen som varslet om omikron til VG: – Denne varianten gir håp, den neste kan være dødelig

Det er særlig i den tidligere hardest rammede provinsen, Gauteng, der storbyene Johannesburg og Pretoria ligger, at tallene har begynt å snu:

Tallene VG har fått tilsendt lørdag, viser samme bildet som det sørafrikanske myndigheter gikk ut med fredag. Da oppsummerte de uken med å vise at selv om smittetallene i Sør-Afrika har nådd en ny rekord, så blir det registrert færre sykehusinnleggelser enn i tidligere bølger av pandemien.

– Sykehusinnleggelsene øker ikke i samme dramatiske tempo som ved tidligere smittebølger, forteller Michelle Groome ved National Institute for Communicable Diseases (NICD) i Sør-Afrika.

– Vi ser en økning, men det er en relativt liten økning, i antallet dødsfall, fortsetter hun.

Sør-Afrikas helseminister Joe Phaahla tror at de færre sykehusinnleggelsene skyldes vaksinedekningen i landet, spesielt blant de eldre. Omtrent 31 prosent av befolkningen er fullvaksinert, men tallet er 66 prosent blant de over 60.

BAKGRUNN: Sør-Afrika: Tallene som kan gi håp

MUNNBINDENE PÅ: Kollektivreisende i London bes bruke munnbind på denne plakaten.

Men, en studie fra Imperial College i London, ser ut til å peke i en annen retning. Den tyder på at omikron ikke er mindre farlig enn delta-viruset.

– Omikron er forbundet med en 5,4 ganger høyere risiko for reinfeksjon, sammenlignet med delta, står det i studien, som ikke er fagfellevurdert ennå.

I studien fremkommer det også at vaksineeffektiviteten er på mellom 0 og 20 prosent etter to doser, og mellom 55 og 80 prosent etter en tredje dose.

– Denne studien bringer ytterligere bevis til bordet på hvordan omikron i betydelig omfang kan omgå immunitet som tidligere smitte eller vaksinasjon har gitt, sier studiens hovedforfatter Neil Ferguson.

– Dette betyr at omikron utgjør en stor og umiddelbar trussel mot folkehelsen, sier Ferguson videre.

Det er viktig å ikke overtolke dataene som forskerne sitter på så langt, mener Clive Dix, tidligere leder for UK Vaccine Taskforce.

– Konklusjonene som gjøres, er basert på å foreta slutninger rundt omikron der vi ennå ikke har tilstrekkelig datagrunnlag, sier Dix.

VAKSINEKØ: Kø utenfor et vaksinasjonssenter i Manchester. Britiske myndigheter har satt som mål å øke antall oppfriskingsdoser til 1 million per dag i kampen mot omikronvarianten.

Dix peker også på at noen av konklusjonene i den britiske studien, skiller seg fra omikrondata fra Sør-Afrika, der det kommer fram at vaksiner fungerer godt mot alvorlig sykdom og død. Han mener tallmaterialet først vil være sikrere om en måneds tid.

Dr. Coetzee sier hun har sett tallene fra den britiske studien, og er overrasket over funnene:

– Blant mine pasienter som tester positivt nå, er det 50/50 mellom vaksinerte og uvaksinerte. Og blant de uvaksinerte som jeg behandler, så er det nesten ingen som har hatt corona før, hverken under delta eller beta, skriver Coetzee til VG.

– Det betyr at antallet med vaksinerte med gjennombruddssmitte, er mye høyere enn dem med re-infeksjon. Det viser i hvert fall oversikten fra min pasientgruppe, så får vi se hvordan det utvikler seg, fortsetter hun.

Gjennombruddssmitte (breakthrough infections) er et begrep som brukes om de som er vaksinert, men som likevel blir smittet. En ny studie fra USA tyder på at de som er fullvaksinert, og så får en slik gjennombruddssmitte, får en kraftig immunrespons, slik at smitten fungerer som en «boosterdose».