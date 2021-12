KØ: Folk står i kø til et apotek for å kjøpe hurtigtester i Milano i Italia, 24. desember 2021.

Slik er coronajulen i Europa

Munnbind-påbud utendørs, portforbud og stengte utesteder. Slik strammer flere land inn i julen.

Av Emma Fondenes Øvrebø

I Hellas ble det på selveste julaften innført en rekke nye tiltak som følge av omikron-smitten. Det er påbudt å bruke munnbind utendørs og på alle offentlige steder.

– Omikron er i landet vårt, sa helseminister Thanos Plevris under en pressekonferanse.

Alle offentlige arrangement som skulle holdes de neste dagene er avlyst for å unngå store forsamlinger, skriver avisen Kathimerini.

De nye restriksjonene påvirker også reisende som har ankommet Hellas. Reisende blir sterkt oppfordret til å gjennomgå obligatorisk testing den andre og fjerde dagen etter ankomst.

Plevris anbefaler folk å teste seg før de skal delta på sammenkomster med venner og familie. Restriksjonene vil gjelde frem til 2. januar.

– Disse tiltakene gjør at det blir trygt å feire jul og nyttår. Etter 3. januar vil myndighetene introdusere flere tiltak som påvirker sportsarrangementer og ikke-nødvendige aktiviteter, men de vil ikke inkludere lokale nedstenginger, sa helseministeren.

CORONATEST: Esker med covid-19-tester på et apotek i Dos Hermanas i Sevilla, Spania på julaften. Landet har hatt mangel på coronatester mens antall smittede fortsetter å øke, noe som har fått myndighetene til å gjeninnføre munnbindpåbud utendørs.

Spania og Italia: Gjeninnfører munnbindpåbud

Spania har gjeninnført påbudet om bruk av munnbind utendørs fra julaften, med unntak av store områder og sportsaktiviteter.

Coronavirustilfellene øker i hele Spania, men Catalonia er den første regionen som innfører strenge restriksjoner. I Murcia forbyr myndighetene alle ikke-nødvendige aktiviteter, skriver CNN.

– Tiltakene er midlertidige. De vil gjelde så lenge det er nødvendig og frem til situasjonen blir bedre, sa helseminister Carolina Darias under en pressekonferanse torsdag.

I Catalonia innfører de portforbud fra klokken 01.00 til 06.00, stenger utesteder og begrenser sosiale sammenkomster til maksimalt ti personer. Tiltakene vil ramme kommuner med over 10.000 innbyggere og skal vare i 15 dager.

Italia rapporterte om 50.599 nye coronatilfeller fredag, som er rekord siden pandemiens start, ifølge tall fra helsemyndighetene.

I Italia skal utesteder holde stengt og det blir forbudt å spise på offentlige torg fra 30. desember til 31. januar, ifølge en pressemelding fra myndighetene.

Fredag blir det obligatorisk med munnbind utendørs og bruken av coronapass blir utvidet til 1. februar.

SMITTE: Folk kjøper coronatester på et apotek i Dos Hermanas i Sevilla, Spania.

Frankrike: Rekordmange tilfeller

Fredag 17. desember ble det innført forbud mot store utendørsarrangementet og sammenkomster på nyttårsaften i Frankrike.

Frankrike rapporterte om 94.124 nye coronatilfeller fredag, som er rekord siden pandemiens start, ifølge tall fra helsemyndighetene.

Skoler, barer og nattklubber må holde stengt fra 26. desember til 10. januar i Portugal. Det annonserte statsminister António Costa tirsdag. Folk blir oppfordret til å jobbe hjemmefra og det er krav om negativ coronatest hvis man skal i bryllup, blant annet.

Tyskland: Ingen sammenkomster nyttårsaften

Fra 28. desember innfører Tyskland stenge restriksjoner for å bremse smitten. Nattklubber holder stengt, og det blir forbudt med sammenkomster på nyttårsaften.

Helseminister Karl Lauterbach sier at han ikke utelukker en streng nedstenging hvis smittetallene fortsetter å stige.

Maksimalt ti personer kan møtes i grupper, uavhengig om de er vaksinerte. Private sammenkomster for uvaksinerte er begrenset til to gjester per husstand både innendørs og utendørs.

Uvaksinerte kan kun ta kollektiv transport hvis de har en negativ coronatest.

Nederland: Maks to gjester

I Belgia blir aktiviteter og arrangementer innendørs, inkludert julemarkeder og kinoer, avlyst fra 26. desember. Det kunngjorde statsminister Alexander De Croo under en pressekonferanse. Museum og treningssentre holdes åpne.

Fra søndag 19. desember ble det innført nedstenging i Nederland. Besøk innendørs er begrenset til maksimalt to gjester frem til 14. januar, bortsett fra på jul- og nyttårsaften, da utvides grensen til fire gjester.

Alle skoler og fritidsaktiviteter vil være stengt frem til 9. januar.

I Danmark må kinoer, teatre og museum stenge, og det blir forbud mot å selge alkohol etter klokken 22.00.

I Sveits kan kun folk med vaksinepass slippe inn på restauranter og arrangementer innendørs fra 20. desember. Private sammenkomster er begrenset til ti personer hvis de inkluderer noen over 16 år og eldre som er uvaksinert eller ikke har hatt coronaviruset.