DAGLIG I BOMBEROM: Etter invasjonen er alt den ukrainske studenten Dzvenyslava-Mariia Hlibovytska (18) tenker på neste flyalarm og hvordan takle et liv i krig. Selfien til venstre er tatt under en ferie i Stavanger i januar.

Ukrainske Dzvinka (18) om livet i krig: − Kroppen min nekter å sove lenger

Studenten Dzvenyslava Hlibovytska (18) har fått hverdagen snudd på hodet etter at Russland invaderte Ukraina. Nå bruker hun TikTok for å vise verden hvordan det er å være ungdom i krig.

Av Silje Kathrine Sviggum

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

– Denne krigen er som mobbing på skolen. Russland er en ungdomsskolebølle, sier Dzvenyslava-Mariia Hlibovytska (18) på telefon til VG.

Den Kyiv-fødte sosiologistudenten og TikTok-eren har de siste to årene vært bosatt i byen Lviv, i Vest-Ukraina nær grensen mot Polen. Etter at krigen mot Russland brøt ut fylles byen av flyktninger fra de krigsrammede områdene.

– Vi hadde en følelse av at noe kom til å skje. Derfor flyktet foreldrene mine med sine nye partnere og lillebroren min hit til Lviv én uke før krigen brøt ut. Da invasjonen startet, ble de værende, forteller hun.

Nå jobber «Dzvinka», navnet hun går under blant venner, som frivillig. Når flyalarmen går, noe som skjer flere ganger i døgnet, må hun flykte til nærmeste bomberom.

Flykter under flyalarmen

To videoer hun filmet fredag ettermiddag for VG (som vi har redigert sammen til én) viser 18-åringen hjemme på rommet sitt og siden hvordan hun haster for å komme seg i sikkerhet.

Ingenting ved hverdagen er som før, forteller Hlibovytska. Selv om Lviv så langt ikke har blitt truffet av raketter, holder alle forretninger utenom apoteker og dagligvarebutikker stengt. Undervisningen har stoppet.

For sin egen sikkerhet har 18-åringen valgt å flytte ut av leiligheten hun leide alene og inn til studenthjemmet. Men en økende uro har slått jernkloen i henne.

– Kroppen min nekter å sove lenger. Jeg må hele tiden være klar over hva som skjer rundt meg.

REISEGLAD: Dzvenyslava-Mariia Hlibovytska (18) under en tur til Litauens hovedstad Vilnius.

Vil ikke evakuere

Selv jobber den språksterke studenten ved en frivillighetssentral med å sortere medisiner og ha kontakt med mediene.

– Jeg vil ikke evakuere fordi det fremdeles er trygt her. Men min mor og bror på 16 år reiser til Polen nå før de skal dra videre til London. Jeg klarer meg alene her, men jeg jobber for å få britisk visum, sier Hlibovytska.

Den reiseglade studenten besøkte Stavanger i januar. Turene til vestlige land har gitt henne noen aha-opplevelser. Europa har lullet seg inn i en falsk trygghet, mener hun.

NORGESFERIE: I januar var Dzvenyslava på ferie i Stavanger i fem dager. – Jeg elsket det! Jeg besøkte en venn som viste meg byen og havet. Været var vindfullt, men jeg gikk mye rundt og likte den koselige atmosfæren.

– Mange jeg har møtt i Europa, forstår ikke hva som foregår i verden. Jeg mener ikke at alle må være politisk engasjert, men man bør orientere seg og være klar over hva skjer. Les i alle fall avisene, oppfordrer hun.

– Det verste er å være uforberedt. Ukrainerne var forberedt. Vi visste at en invasjon og krig kunne skje. Det er derfor russerne ikke klarte å ta Kyiv på en dag og fremdeles ikke har klart det ti dager senere.

Frykter tredje verdenskrig

Selv var Dzvenyslava Hlibovytska ti år gammel i 2014 da ukrainere trakk ut i gatene og kastet diktatoren Viktor Fedorovych.

– Foreldrene mine protesterte i tre måneder. Folk ble drept, men ukrainerne ga ikke opp. Vi vant friheten vår, sier Dzvenyslava Hlibovytska.

– Dette er ikke den første krigen Putin har startet, men det kan bli den største. Om Ukraina ikke vinner, blir Europa neste. Folk i vesten må forstå at vi ukrainere ikke bare kjemper for Ukraina. Vi kjemper også for resten av Europa.

– Frykter du en tredje verdenskrig?

– Ja. Russland prøver å se hvor langt de kan gå uten at Europa reagerer. Alle med grense mot Russland bør være bekymret og prøve å øke forsvarsbudsjettet sitt, advarer hun.

BER EUROPA VÅKNE: Dzvenyslava-Mariia Hlibovytska opplever at bekjente i Vest-Europa ikke har kunnskap nok til å forstå hva som nå skjer i Ukraina og konsekvensene det kan få. Bildet er tatt under en ferie i Stavanger i januar.

Norge er relativt trygge fordi vi er medlem i Nato, mener 18-åringen. Hun uroer seg mer for Sverige og Finland.

– Jeg forstår ikke hvordan Finland sover godt når de vet at store deler av grensen deres grenser mot Russland.

18-åringen er overbevist om at Putins drøm er å gjenopprette Sovjetunionen.

– Det er derfor vi spør Nato om hjelp. Vi prøver å beskytte Nato også. Alle europeere kan nå gå til sengs fordi våre tropper kjemper for hele Europa. Putin kjenner ingen grenser. Han er en trussel for alle. Han vil ikke stoppe med Ukraina.

fullskjerm neste LAGER MOLOTOV COCKTAILS: Denne jenten på et senter for krisehjelp i Lviv sorterer flasker for å kunne lage Molotov cocktails til kampen mot Russland. 1 av 4 Foto: YURIY DYACHYSHYN / AFP

Boikotter alt russisk

En vanlig vår ville Hlibovytska vært opptatt av eget velbefinnende. Nå er tankene hennes helt andre steder:

– For ti dager siden brydde jeg meg om karakterene mine, om å gå på jobb og tjene penger, trene og forberede kroppen til sommeren. Jeg tenkte på hvor jeg skulle reise på ferie, hvor jeg skulle feste. Med krigen forsvant alt dette umiddelbart.

På sosiale medier er kontrasten slående mellom innlegg som viser en smilende, livsbejaende 18-åring som gjør vanlige ungdomsting før krigen startet – og den alvorlige unge kvinnen som deler sitt nye liv.

Tidligere snakket hun både ukrainsk og russisk. Nå bruker hun utelukkende ukrainsk.

– Den dagen krigen startet, slettet jeg russisk fra tastaturet mitt. Jeg hører ikke lenger på russisk. Den nasjonen eksisterer ikke lenger for meg.

– Hva føler du for det russiske folket?

– Putin har styrt i 20 år. Russerne er ignorante. De klager over at IKEA-stenger nå, mens i Ukraina blir folk drept. Jeg aner ikke om familien min noen gang vil kunne returnere til leiligheten jeg vokste opp i. Jeg skylder på russerne for at dette kunne skje. Det er deres myndigheter, de har ansvaret, fastslår sosiologistudenten.

– Om den ukrainske regjeringen behandlet oss slik Putin behandler russerne, ville vennene mine og jeg gjort hva som helst for å beholde friheten. Vi ville laget Molotov-cocktails og kjempet. Jeg er sikker på at Ukraina vil vinne denne krigen fordi vi aldri gir opp. Men vi trenger Vestens hjelp.

