Russisk luksusyacht ligger fortsatt i Narvik: − Defensivt

Tusenvis følger med på posisjonene til russiskeide yachter. Én av dem ligger i Norge. Derfor gjør ikke norske myndigheter noe med den.

Av Elise Rønnevig Andersen

Russiske oligarker eier yachter og privatfly verdt millioner. Flere av dem er omtalt som verdens dyreste og flotteste.

Én av dem ligger til kai i Narvik.

Yachten «Ragnar» er eid av den tidligere KGB-offiseren Vladimir Strzhalkovsky – en nær Putin-venn som har hatt flere roller i regjeringen til Vladimir Putin, deriblant viseminister for økonomi.

Flere rike russiske oligarker har fått konfiskert yachtene sine den siste uken – blant dem Igor Setsjin, en av Vladimir Putins nære støttespillere.

Setsjin er en av flere rike russere som EU har rettet nye sanksjoner mot, sanksjoner som gjorde det mulig for franske myndigheter å ta kontroll over Setsjins yacht denne uken.

Men, den russiske oligarken som har yachten sin i Narvik, er ennå ikke oppført på noen sanksjonsliste.

Dermed kommer han heller ikke til å bli fratatt yachten med det første, tror Russland-ekspert Aage Borchgrevink i Helsingforskomiteen.

23. februar hadde politiet, kystvakten og tolletaten en rutinekontroll mot yachten. Ifølge NRK fant politiet ingen uregelmessigheter.

Borchgrevink tror den russiske yachten blir værende i Narvik uten inngripen fra norske myndigheter.

– Det er tydelig at regjeringen ikke ønsker å ta noen egne skritt. Det virker veldig defensivt å ikke kunne komme med egne sanksjoner, sier han.

– Sanksjoner er mest effektive når mange land innfører det samme. Vi vedtar ikke egne norske sanksjoner. Derfor er vi i tett kontakt med EU og våre naboland om dette, opplyser kommunikasjonsrådgiver Yngve Angvik i Nærings- og fiskeridepartementet til VG lørdag kveld.

Han sier de er kjent med at EU vurderer sanksjoner som rammer anløp av russiske fartøy til EU-havner og at det også gjøres tilsvarende vurderinger i Norge.

Hvorvidt den russiske yachten blir værende i Narvik, kan ikke Angvik si noe om.

Beslaglegger villaer og båter

Italia har siden fredag beslaglagt villaer og lystbåter fra russiske oligarker. Totalt er det snakk om verdier på 1,4 milliarder kroner.

– Vi må være i stand til å stanse Putins angrep, få ham til forhandlingsbordet, og det nytter ikke å be pent, sa Italias utenriksminister Luigi Di Maio fredag, da han offentliggjorde planen om å starte beslagleggingen av eiendom tilhørende oligarkene i Putins krets, ifølge Sky News.

De aktuelle eiendommene ligger i noen av de mest billedskjønne omgivelsene i landet, blant annet på Sardinia, ved Liguriakysten og Comosjøen.

Italiensk økokrim har også beslaglagt superyachten Lena, som tilhører Gennadij Timtsjenko, en oligark med nære bånd til president Putin, og Lady M, eid av oligarken Alexei Mordashov.

I sosiale medier opprettes det nå flere Twitter-kontoer med hensikt å legge ut yachtenes posisjoner åpent.

Tusenvis følger med på bevegelsene til luksusfartøyene via Twitter-kontoer som har funnet yachtene ved å bruke den åpne webtjenesten Marine-traffic.

Kontoen @RUOligarchJets har nådd nærmere 400.000 følgere og oppdaterer jevnlig om oligarkenes privatfly befinner seg. Kontoen er ifølge NBC News eid av 19 år gamle Jack Sweeney.

Flere luksusyachter har ifølge NRK nå slått av sporingssystemet sitt.

Og onsdag la tyske myndigheter beslag på Everton-investor Alisher Usmanovs superyacht «Dilbar», verdt 600 millioner dollar. Fartøyet ligger til havn i Hamburg for reparasjon. «Dilbar» skal være verdens største yacht målt i volum. I Italia fikk Usmanov også fratatt villaen sin, som ligger ved Costa Smeralda.

Fellesnevneren ved yachtene som beslaglegges er at eierne alle står oppført på den nye sanksjonslisten til EU.

Russiske oligarker er blitt rammet på flere måter etter at Russland invaderte Ukraina. Det har blitt lagt begrensninger på hvor mye penger russere kan ha i flere banker, og oligarkenes private midler er blitt fryst.

På webtjenesten Marine-traffic kan alle følge med på skipsfart og hvor i verden oligarkenes yachter nå befinner seg.

Ifølge satellittbilder ligger Vladimir Putins egen yacht «Graceful» i russiske Kaliningrad på nåværende tidspunkt.

Borchgrevink mener de rikes stadig økende misnøye vil gjøre situasjonen mer ustabil for Putin.

– At de rikeste i Russland føler presset nå, er det ikke tvil om. Den russiske økonomien er hardt rammet og vil bli det mer. Folk som har penger, misliker situasjonen. Koblet med på at det går såpass treigt fremover i Ukraina militært sett, er dette et effektivt tiltak.

Snur

Flere av oligarkene har gått ut mot Putin etter at sanksjonene ble innført.

Etter 19 år ga Chelseas russiske eier Roman Abramovitsj nylig fra seg kontrollen over fotballklubben Chelsea. Samtidig opplyste han at han vil starte en stiftelse for å hjelpe ofrene av krigen i Ukraina.

Den ukrainske oligarken Oleksandr Jaroslavskyj har på sin side solgt sin yacht verdt en halv milliard kroner for å hjelpe sin krigsherjede hjemby Kharkiv.

– Det finnes ikke noe tid til den lenger. Vi må arbeide, skriver Jaroslavskyj på Facebook.

Venstre vil ha forbud

Venstre foreslår nå i et representantforslag til Stortinget å stenge norske fjorder for russiske rikinger, ifølge NRK.

– Russiske oligarker i luksusyachter bør ikke være velkomne i norske fjorder, sier stortingsrepresentant Alfred Bjørlo (V) til statskanalen.

Les mer om invasjonen av Ukraina her.