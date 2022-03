forrige



BOMBET: Flere hus i Bila Tserkva sør for Kyiv fikk store skader i et flyangrep lørdag.

Putin: Vestlige sanksjoner minner om en krigserklæring

Russlands president Vladimir Putin langet ut mot vestlige sanksjoner under en 8. mars-markering lørdag. Putin hevdet også at bruddet i våpenhvilen er ukrainernes feil.

Av Kristoffer Solberg

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Putin og en rekke kvinner hadde en TV-sendt samtale i forbindelse med kvinnedagen som markeres 8. mars.

Putin svarte på en rekke spørsmål fra kvinnene rundt bordet. Invasjonen av Ukraina og økonomi var hovedfokus for samtalene.

Putin sa at vestlige sanksjoner minner om en krigserklæring, da han ble spurt om Russland ville innrullere flere soldater i militæret.

Sanksjonene mot Russland kom fra en rekke land i etterkant av invasjonen av Ukraina forrige uke.

Onsdag fordømte et overveldende flertall av FNs Generalforsamling invasjonen.

Ifølge FN er mer enn 1,2 millioner mennesker drevet på flukt som følge av konflikten til nå.

ØKONOMI: Putin snakket også lenge om den russiske økonomien og oppbygning av infrastruktur.

– Dere må forstå utfallet av det som skjer nå, understrekte Putin.

– De som mener det samme som oss i Ukraina, de blir fengslet og drept på stedet, la han til.

Han gjentok også påstander om massakrer mot sivilister i Donbass-regionen øst i Ukraina.

Russiske påstander om folkemord Øst i Ukraina har tidligere blitt tilbakevist en rekke ganger.

Putin sa at det ikke vil bli innrullert flere soldater i militæret.

KVINNEDAGEN: Putin benyttet markeringen i forkant av kvinnedagen til å lange ut mot Vesten og regjeringen i Ukraina.

Lørdag ble det annonsert en midlertidig våpenhvile for å opprette en humanitær korridor for evakueringen av sivile i byene Mariupol and Volnovakha.

I løpet av kort tid meldte ukrainske myndigheter at våpenhvilen var brutt.

– Vi har selvfølgelig stoppet å bombe og skaffet humanitære korridorer, men det er Kyiv som ikke slipper folkene ut. Lederne i Kyiv ødelegger landet sitt, sa Putin.

Viseordføreren i Mariupol, Sergej Orlov, har imidlertid uttalt at russiske styrker ikke har sluttet å bombe.

– Russerne fortsetter å bombe og bruke artilleri. Det er galskap, sa Orlov til BBC lørdag formiddag.

– Det er ingen våpenhvile i Mariupol og det er ingen våpenhvile langs evakueringsruten. Våre sivile er klare til å rømme, men det kan de ikke når de blir beskutt, sa Orlov.

Info Derfor er det krig nå Konflikten mellom Russland og Ukraina dreier seg om landområder, makt og sikkerhetspolitikk – men også om historie, identitet og folkerett.

Russland og Ukraina var tidligere del av Sovjetunionen, som i 1991 ble oppløst. Siden da har det vært uenighet internt i Ukraina om utenriks- og sikkerhetspolitikken.

På den ene siden står de som ønsker å bli med i EU og Nato. På den andre de som ønsker å beholde tilknytningen til Russland.

Russlands president Vladimir Putin ønsker å hindre at Ukraina knytter seg tettere til Vesten. Et av kravene han har stilt er at Ukraina ikke skal bli medlem av Nato.

At Ukraina ikke er Nato-medlemmer, er grunnen til at alliansen ikke gir militær støtte i landet når Russland nå invaderer. Vis mer

Putin gjentok påstander om nazister og banditter i Ukraina:

– Våre militære jobber rolig. De beskytter sivile, men nazistene og banditter skyter sivile folk. Til og med sine egne!

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj er jødisk.

Han sa også at demilitarisering av Ukraina er hovedoppgaven til Russland.

– Ukraina må være en nøytral stat. Vi har ødelagt nesten all militær infrastruktur i Ukraina. Vi er nesten ferdig med den jobben, sier Putin.

Den russiske presidenten kom med vage hint om hva som kunne skje dersom Ukraina fikk gjennomslag for president Volodomyr Zelenskyjs ønske om en Nato-støttet flyforbud-sone i landet.

Putin langet også ut med utfall mot vesten og regimet i Ukraina.

– Alle ser hva som skjer, det er ingen hemmelighet, sa han om de pågående kampene i Ukraina.

– Radikale fra Vesten gir våpen, sa han med referanse til vestlige lands våpenstøtte til Ukraina.

– Vi har ødelagt nesten all militær infrastruktur i Ukraina. Vi er nesten ferdige med jobben.

Et tema som ble snakket om i lengre tid, var sanksjonenes påvirkning på den russiske flyindustrien. Putin understrekte at russiske fly var bedre – og at landet må bygge opp flyindustrien i Russland.

– Våre fly er bedre, mye bedre, sa Putin da han fikk spørsmål om manglende tilgang på fly bygget i Vesten.

– Nå må vi ha flere flyplasser for å fly innenlands. Vi kommer til å klare dette, la han til.

– Gratulerer med den kommende kvinnedagen, og takk for fremmøtet, avsluttet Putin.