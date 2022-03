KVINNEDAGEN: Putin benyttet markeringen i forkant av kvinnedagen til å lange ut mot Vesten og regjeringen i Ukraina.

Putin: − Sanksjonene som er nå, er det samme som en krigserklæring

Russlands president Vladimir Putin langet ut mot vestlige sanksjoner under en 8. mars-markering lørdag. Putin hevdet også at bruddet i våpenhvilen er Ukrainernes feil.

Av Kristoffer Solberg

Putin og en rekke kvinner hadde en TV-sendt samtale i forbindelse med kvinnedagen som avholdes 8. mars.

Putin svarte på en rekke spørsmål fra kvinnene rundt bordet. Invasjonen av Ukraina og økonomi var hovedfokuset for samtalene.

– Sanksjonene som er nå er det same som en krigserklæring, sa Putin da han ble spurt om Russland ville innrullere flere soldater i militæret.

Sanksjonene mot Russland kom fra en rekke land i etterkant av invasjonen av Ukraina forrige uke.

Onsdag fordømte et overveldende flertall av FNs generalforsamling invasjonen.

– Dere må forstå utfallet av det som skjer nå, understrekte Putin.

– De som mener det samme som oss i Ukraina, de blir fengslet og drept på stedet, la han til.

Han gjentok også påstander om massakre mot sivilister i Donbass-regionen øst i Ukraina.

Putin sa at det ikke vil bli innrullert flere soldater i militæret.

Lørdag ble det annonsert en midlertidig våpenhvile for å opprette en humanitær korridor for evakueringen av sivile i byene Mariupol and Volnovakha.

I løpet av kort tid meldte ukrainske myndigheter at våpenhvilen var brutt.

– Vi har selvfølgelig stoppet å bombe og skaffet humanitære korridorer, men det er Kyiv som ikke slipper folkene ut. Lederne i Kyiv ødelegger landet sitt, sa Putin.

Putin gjentok påstander om nazister og banditter:

– Våre militære jobber rolig. De beskytter sivile, men nazistene og banditter skyter sivile folk. Til og med sine egne!

Han sa også at demilitarisering av Ukraina er hovedoppgaven til Russland.

– Ukraina må være en nøytral stat. Vi har ødelagt nesten all militær infrastruktur i Ukraina. Vi er nesten ferdig med den jobben, sier Putin.

Den russiske presidenten kom med vage hint om hva som kunne skje dersom Ukraina fikk gjennomslag for president Volodomyr Zelenskyjs ønske om en Nato-støttet flyforbud-sone i landet.

Putin langet også ut med utfall mot vesten og regimet i Ukraina.

– Alle ser hva som skjer, det er ingen hemmelighet, sa han om de pågående kampene i Ukraina.

– Radikale fra Vesten gir våpen, sa han med referanse til vestlige lands våpenstøtte til Ukraina.

