Odd Petter Magnussen er far til avdøde Martine.

Martines far om pågripelsen i London: − Et gjennombrudd

NESØYA (VG) Martines far tror han vet hvem som er pågrepet i London, nær 14 år etter drapet: – Denne arrestasjonen er ekstremt interessant, sier Odd Petter Magnussen.

Av Sven Arne Buggeland , Gabriel Aas Skålevik (foto) og Vilde Elgaaen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Martine Vik Magnussen (23) ble 16. mars 2008 funnet voldtatt og drept i London. Politiet tror medstudenten Farouk Abdulhak, som har søkt tilflukt i Jemen, begikk ugjerningen.

Britisk politi underrettet tirsdag morgen Martines far om at de i forbindelse med saken har pågrepet en kvinne som er siktet for å ha bistått en ettersøkt forbryter.

Kvinnen ble løslatt tirsdag kveld.

– Politiet hevder å ha veldig god kontroll på hennes bevegelser og føler seg sikre på at hun ikke vil forlate landet, sier Martines far til VG i 22-tiden.

Politiet aksjonerte tidligere på dagen mot en adresse i Westminster i London, der en toppleilighet skal være knyttet til den svært velstående Abdulhak-familien.

Martine Vik Magnussen (23) fra Asker ble drept i London i 2008.

Asker-mannen Odd Petter Magnussen hadde klokken 16 tirsdag en telefonkonferanse med etterforskningsleder ved Scotland Yard Jim Eastwood.

– Han fortalte at kvinnen satt i avhør og at leiligheten blir ransaket, sier Martines far til VG.

– Langt skritt fremover

Han fikk vite at kvinnen skal ha gitt Abdulhak en form for beskyttelse. Han spurte etter, men fikk ikke vite hennes navn. Hun skal ha vært i politiets søkelys en stund.

– Men jeg fikk vite den eksakte alderen, i 60-årene.

– Og da tror du at du vet hvem som er pågrepet?

– Ja. Jeg har en rimelig sterk formening om hvem det kan være.

– Hva om det du tror er riktig?

– Da er dette er langt skritt fremover. Er det personen jeg tror det er, snakker vi om et gjennombrudd i saken. Det har med vedkommendes relasjon til mistenkte.

Politiet aksjonerte tirsdag mot en leilighet som disponeres av familien Abdulhak.

Magnussen har fra sine samarbeidspartnere i britisk politi ikke fått vite hva beskyttelsen som kvinnen er mistenkt for å ha gitt Farouk Abdulhak, skal ha bestått i.

– Signifikant

– Men politiet sier at pågripelsen er det mest signifikante som noen gang er skjedd i saken. De er veldig nøkterne, de ville aldri uttrykt seg slik hvis det ikke var reelt.

Farouk Abdulhak rømte til farens hjemland Jemen kort etter Martines død. Britisk politi vil stille ham for retten, men Storbritannia har ingen utleveringsavtale med Jemen.

Odd Petter Magnussen har i alle år frontet familiens kamp for rettferdighet.

– Voldtekt og drap på en kvinne må være gjenstand for straffeforfølgelse. Noen må ta ansvar for det, spesielt når vi hvor mistenkte er, sier Asker-mannen.

Farouk Abdulhak rømte til Jemen etter drapet for 14 år siden.

– Hevet over loven

Magnussen og Martine-stiftelsen holder saken høyt profilert også i Jemen og Midtøsten og prøver systematisk å bygge opp et press mot myndighetene for å få mistenkte utlevert.

Familien og deres medspillere har oppnådd kontakt med houthiene, den sjiamuslimske opprørsgruppen som kontrollerer hovedstaden Sanaa i krigsherjede Jemen.

Magnussen sier at dialogen er konstruktiv, rasjonell og gjensidig respektfull.

– Houthienes ideologiske mantra er rettferdighet og antikorrupsjon. Det går rett i kjernen av Martine-saken, hvor vi står overfor en rik familie som tror de er hevet over loven.

– Hun var et herlig menneske, sier faren om Martine.

Kan ha jobbet mot retur

– Tror du pågripelsen i London kan bidra til å få regimet til å utlevere Abdulhak?

– Jeg tror den kan være medvirkende, parallelt med hva vi har gjort spesielt det siste halve året. Det er viktig i forhold til houthienes forpliktelse til å levere på rettferdighet i saken.

Magnussen er siviløkonom og konsulent med oppdrag for internasjonale IT-selskap. I perioder har han jobbet på heltid for å få brakt datterens drapsmann for retten.

Han sier at hvis kvinnen er personen som han har grunn til å tro hun er, så har hun jobbet meget aktivt mot retur av mistenkte til England.

– Det har vært et av mine erklærte mål i saken å øke presset mot henne, på grunn av hennes nære forbindelse til mistenkte, sier Magnussen.

Medieoppmerksomheten tirsdag rundt Martine-saken har ikke vært større siden drapet skjedde, sier Odd Petter Magnussen.

Om noen dager reiser han til London for å markere 14 års dagen for datterens død.

– Savner henne veldig

– Martine var en veldig vanlig jente med normale pubertale utfordringer, Hun var ikke noe silkebarn. Men hun hadde en del helt spesielle, sosiale egenskaper.

Faren forteller at datteren var veldig utadvendt, ekstremt sosial. Opptatt av alles ve og vel, omgjengelig, positiv, blid og gøyal. Rik å være sammen med.

– Hun var et herlig menneske. Jeg savner henne veldig.

I stuen i Martines barndomshjem på Nesøya i Asker står en byste av henne på sokkel, utført av en norsk kunstner som en gest til familien.

– Tror du saken nærmer seg en løsning?

-De har jeg sagt så mange ganger. Jeg må være forsiktig med hele tiden å mene det. Til slutt blir jeg ikke tatt alvorlig lenger. Men ja, jeg gjør det.