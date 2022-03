Sivile øver på å kaste hjemmelagde brannbomber i Zjytomyr 1. mars.

Militærekspert om invasjonen: − Dette er krevende operasjoner for russerne

De russiske artilleriangrepene i Ukraina tiltar, men ifølge ekspertene er det likevel lenge til Russland klarer å få kontroll over hovedmålet Kyiv.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Her ser vi nok for oss kamper i lang tid hvis det ikke skulle komme en politisk løsning, og det er ingenting som tyder på at det er nært forestående.

Det sier oberstløytnant og hovedlærer ved Forsvarets høgskole Geir Hågen Karlsen, til VG.

På dag 12 av Russlands invasjon av Ukraina, har Russland enda ikke klart å nå hovedmålet sitt og få kontroll over hovedstaden Kyiv. Ifølge Karlsen skyldes det blant annet at Ukraina er et stort land med stor forsvarsvilje.

– Dette er krevende operasjoner for russerne.

STÅR STILLE: Kolonnen befinner seg fortsatt over 30 kilometer fra sentrum av den ukrainske hovedstaden, og har flyttet seg «merkbart lite» de siste tre dagene, ifølge britisk etterretning.

Karlsen får støtte av oberstløytnant Palle Ydstebø, som peker på at Russlands plan var å raskt ta Ukraina med lette styrker.

– Det var fullstendig feil, den omtalte kolonnen har stått nesten i ro i mange dager.

Den mye omtalte russiske kolonnen, skal være 64 kilometer lang og inneholde panservogner, tanks, artilleri og støttekjøretøy. Satelittbilder viser at den knapt har beveget seg de siste dagene.

Ifølge Ydstebø skyldes det blant annet dårlig planlegging, dårlig ledelse og dårlig koordinering. Karlsen trekker også frem at flere av kjøretøyene kan ha gått tom for drivstoff, ikke får strøm til radio, og at lav kampmoral kan gjøre at russiske soldater ikke er spesielt interessert i å rykke frem mer enn nødvendig.

– Det er en gigantisk militær fadese, sier Karlsen.

Geir Hågen Karlsen er hovedlærer ved Forsvarets stabsskole.

Flere angrep på sivile

Søndag kveld og natt til mandag, ble det meldt om at de russiske artilleriangrepene sør, nord og i midten av Ukraina hadde begynt å tilta. Byene Kyiv, Kharkiv, Tsjernihiv og Mykolaiv ble beskrevet som særlig hardt rammet.

Oberstløytnant og professor Tormod Heier ved Forsvarets høgskole sier til VG at intensiteten i bombingen det siste døgnet er interessant.

– Dagen før og dagen før det, var det lite av dette, så det er tydelig at det kan ha vært en slags pause de har hatt i påvente av å få flere forsyninger.

Heier tror ikke Russland hadde regnet med forsyningsproblematikken som nå treffer dem.

– Etter hvert som de dykker dypere inn og forbruker materiellet vil det oppstå et logistikkproblem, som kan forklare hvorfor det var noe stille langs fronten i går, men at det nå har begynt å ta seg opp igjen, sier han.

I Mykolaiv skal flere sivile nabolag mandag morgen være truffet av tunge artilleriangrep. I byen Iripn nordvest for Kyiv, ble sivile truffet da de I helgen forsøkte å flykte gjennom den eneste fluktruten fra byen.

– Det har kommet flere beskyldninger fra omverdenen og Ukraina om krigsforbrytelser, og at Russland går imot distinksjonsprinsippet og ikke skiller mellom sivile og militære mål, sier Ydstebø.

Mandag morgen sier det russiske militæret at de vil erklære en midlertidig våpenhvile i flere ukrainske byer fra klokken 08.00 norsk tid. Det er tredje forsøk på en midlertidig våpenhvile og evakuering av sivile.

Tormod Heier ved stabsskolen på Forsvarets høgskole.

Lang vei før Kyiv blir tatt

– Det er en forventning om at de vil prøve å avskjære styrkene som står oppimot skyttergravene i de kontrollerte republikkene Luhansk og Donetsk, sier Ydstebø.

Ifølge Heier kan Odessa være neste mål. Byen er en av de viktigste havnebyene, og rundt 70 prosent av eksporten til omverdenen kommer fra denne byen.

– Vi har sett i mange kriger at sjøforbindelsene er veldig viktig å få kontroll over, så man gradvis kan kvele samfunnet man har valgt å angripe, sier Heier.

Ved å få kontroll over denne byen, vil det bli lettere for Russland å flytte forsterkninger og forsyninger og få større fleksibilitet, samtidig som at byen kveles sakte, men sikkert på grunn av blokadene, sier Heier.

Det er likevel Kyiv som er det sentrale målet.

– Vi forventer at kampene rundt Kyiv fortsetter, det er det viktigste målet. Men det er en stor by med tre millioner innbyggere, og det vil være en lang vei før den blir tatt, sier Karlsen.