USAs høyesterett blokkerer ikke omstridt abortlov i Texas

Høyesterett i USA vil ikke blokkere den omstridte abortloven i Texas.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Texas innførte onsdag en omstridt lov som forbyr abort etter seks ukers svangerskap.

Nå har høyesterett i USA bestemt at de ikke blokkerer loven, melder nyhetsbyrået Reuters.

Det gjøres ikke unntak for voldtekt eller incest, og loven er dermed den strengeste i USA.

Lignende lover er vedtatt i en rekke andre republikansk-styrte delstater, men hittil er alle stanset i retten fordi de strider mot Roe vs. Wade-kjennelsen i høyesterett i 1973, en avgjørelse som åpner for kvinners rett til abort.

GUVERNØR: Greg Abbott (R) i Texas.

Mener loven er grunnlovsstridig

Texas’ guvernør Greg Abbott, som er republikaner, signerte loven i mai. En rekke grupper appellerte til høyesterett om å stanse loven, men da høyesterett ikke grep inn, trådte den i kraft.

Borgerrettighetsorganisasjonen ACLU kaller Texas-loven åpenbart grunnlovsstridig, mens Nancy Pelosi, leder for Representantenes hus, kaller den en katastrofe for kvinner i Texas.

Onsdag tok også USAs president, Joe Biden, til orde for at loven er grunnlovsstridig. Han sier den tydelig bryter med rettighetene kvinner har gjennom grunnloven og Roe vs. Wade-kjennelsen. Biden lover også at administrasjonen hans vil jobbe for å beskytte og forsvare abortrettigheter, skriver Reuters.

Vanlig folk kan saksøke kvinner

Texas-loven er annerledes enn lover i andre stater i at den åpner for at vanlige folk, inkludert naboer, og ikke bare politi og påtalemyndighet, kan saksøke kvinner som tar abort, og leger og klinikker som utfører abort, gjerne anonymt.

Aborttilhengernes frykt er at høyesterett, der seks av ni dommere er konservative, flere av dem utpekt av Donald Trump, skal ta opp en slik lov i en delstat til behandling og gjøre Roe vs. Wade ugyldig.