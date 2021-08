FLAGGET PÅ HALV STANG: Hele USA flagget på halv stang etter terroraksjonen i Kabul hvor 13 amerikanere ble drept. Bildet er fra et krigsmonument i La Jolla i California.

USA med gjengjeldelse etter Kabul-terroren

En «IS-planlegger» er drept i et amerikansk angrep mot IS i Afghanistan, ifølge det amerikanske forsvaret.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

USA har gjennomført et droneangrep i Afghanistan mot en IS-planlegger, som gjengjeldelse for terrorangrepet som drepte mer enn 100 personer torsdag, deriblant 13 amerikanere.

Det skriver Reuters og flere amerikanske medier. Meldingen bekreftes av kaptein Bill Urban i en uttalelse.

– Amerikanske styrker gjennomførte en antiterror-operasjon i dag mot en IS-planlegger. Det ubemannede luftangrepet skjedde i Nangahar provinsen. De første indikasjonene tyder på at vi drepte målet. Vi kjenner ikke til noen sivile tap, heter det i uttalelsen.

President Bilden lovet hevn etter angrepet torsdag.

– Vi vil ikke tilgi, vi vil ikke glemme, sa president Joe Biden etter angrepet og lovet at de som står bak skal sørge for å betale for hva de har gjort.

Tidligere lørdag ble igjen amerikanske borgere advart mot å dra til flyplassen i Kabul, og alle som befinner seg på de tre avgangsgatene ble bedt om å forlate flyplassen umiddelbart.

Meldingen er lik den som kom timer før den blodige terroraksjonen torsdag som den islamistiske terrorgruppen IS antas å stå bak. De har påtatt seg ansvaret for terrorangrepet.