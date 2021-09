Ny abortlov: Tryglet på sine knær om å få abort En abortklinikk i Texas utførte 67 aborter på 17 timer før den nye abortloven trådte i kraft. Ingvill Dybfest Dahl Av Publisert 06. september, kl. 14:06 Neste side (2) Forrige side (0) VG-Peil-Logo

Klinikkdirektør Marva Sadler forteller om en kamp mot tiden for å få hjulpet så mange kvinner som mulig før en ny abortlov trådte i kraft i delstaten onsdag. Whole Women's Health i Fort Worth er én av rundt 24 klinikker som tilbyr aborter i Texas. Fra og med onsdag er det ulovlig å utføre dem etter uke 6 i svangerskapet.

Sadler forteller til 19th News at en ung kvinne oppsøkte klinikken for første gang tirsdag kveld. Kvinnen fortalte at hun var rusavhengig og at hun skulle begynne avtjeningen av en femårig fengselsstraff om en uke. Hjemme hadde hun tre barn og hun ønsket ikke å føde et barn i fengsel.

Ifølge Sadler satte hun seg på kne på det kalde flislagte gulvet og tryglet henne om å utføre en abort. Men i Texas må alle pasienter vente 24 timer fra sin første time for å få en abort. Kvinnen var 12 uker gravid, og onsdag var det ulovlig å utføre aborten.

Klinikklederen forteller at de foretok 67 aborter i løpet av 17 timer tirsdag, fram til klokken 23.56. De hadde også sjekket med 60 kvinner som hadde fått medisin for å fremkalle en abort at disse var gjennomført.

Ifølge AP begynte abortklinikkene i nabodelstatene å merke økt pågang også før onsdag. En klinikk i Oklahoma hadde fått over dobbelt så mange henvendelser som normalt, og to tredjedeler av pasientene var fra Texas. En klinikk i Kansas forventer en pasientøkning på 40 prosent ut fra henvendelsene de har fått fra Texas. Langt fra alle har mulighet til å reise til en annen delstat for å få utført en abort. Det kan være vanskelig for kvinnene å få fri fra jobb, få barnepass eller ha råd til transport.

Dette betyr ny abortlov i Texas

Den nye abortloven (Senate Bill 8) gjør at alle som hjelper en kvinne i Texas til å få abort etter uke 6 risikerer å bli saksøkt – ubegrenset med ganger.

I USA har retten til selvbestemt abort vært føderalt lovfestet siden saken Roe mot Wade i 1973. Den slår fast at kvinner har rett til selvbestemt abort fram til fosteret er levedyktig – rundt uke 22–24.

Flere delstater har siden den gang innført strengere lover. Allerede i 2019 hadde over 400 innskrenkninger av abortloven blitt innført.

Senate Bill 8 forbyr abort etter at man kan registrere fosterets hjertelyd, vanligvis rundt uke 6 i svangerskapet. Veldig mange kvinner er på dette tidspunktet ikke klar over at de er gravide.

Ukene i svangerskapet beregnes fra første dag av siste menstruasjon. Dermed etterlates ekstremt kort tid fra man merker uteblitt menstruasjon – om man gjør det.

Texas-guvernør Greg Abbott signerte SB8 i mai, men det var etter at Høyesterett nektet å stoppe loven forrige uke at den trådte i kraft fra onsdag 1. september.

Heller ikke ved tilfeller av voldtekt eller incest er det lov å utføre abort etter at hjertelyd kan registreres.

Nytt grep i loven

Ifølge New York Times-podkasten «The Daily» er grunnen til at denne loven har gått gjennom systemet, at lovgiverne har tatt et nytt grep:

SB8 sier at ingen myndighetspersoner kan håndheve loven, men i stedet kan samtlige borgere føre sivile søksmål mot alle som er involvert i å hjelpe noen med å få en abort etter uke 6. I tillegg belønnes disse med penger – om du vinner fram med søksmålet, kan du få 10.000 dollar og saksomkostningene dekket.

Dette vil si at partnere, rådgivere og sjåfører i teorien kan bli saksøkt for minst 10.000 dollar – og flere ganger for samme handling. «The Daily» kaller dette en «skuddpremie».

– Man terroriserer klinikkene til å slutte å tilby aborter. Klinikkenes juridiske vurdering er at de ikke har råd til å ta sjansen, sier rettsreporter Adam Liptak i podkasten.

Vanligvis kan man forsøke å stoppe slike lover ved å saksøke dem som er ansvarlig for å håndheve loven. Men siden denne kutter ut myndighetene til fordel for privatpersoner, er det vanskelig.

Majoriteten i Høyesterett som lot loven gå gjennom med 5 mot 4 stemmer, oppgir at de ikke har tatt stilling til om loven er grunnlovsstridig. Dette kan testes om et sivilt søksmål havner i retten, men det spørs om noen tar sjansen på flertallige søksmål for å prøve om SB8 er grunnlovsstridig.

For å komme dit, må man også først avklare hvem man kan saksøke.

Flere organisasjoner som tilbyr familieplanlegging har saksøkt alle dommerne og alle rettsskriverne i delstaten fordi de i teorien vil ha ansvaret for de sivile søksmålene. Dette søksmålet er for tiden i en føderal ankedomstol og kan bli anket videre.

Enn så lenge er abort etter uke 6 i praksis forbudt for de fleste kvinner i Texas.