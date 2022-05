«PUTINGASS»: Engasjementet er stort blant demonstranter i Tyskland, som kvinnen med plakaten «ikke mer gass fra Putin» her i Frankfurt am Main, viser.

Tysk gass-melding er dårlig nytt for Putin

Tyskland kan klare seg gjennom neste vinter uten russisk gass, sier den tyske økonomiministeren Robert Habeck.

Av Nora Thorp Bjørnstad

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Siden krigen i Ukraina startet har vestlige land drevet en intens jakt på andre energikilder enn russisk gass.

Boikotten av russisk gass er en viktig faktor i Vestens sanksjoner mot et krigførende Russland.

Særlig er Tyskland en viktig kunde for Putins gass, og har ofte blitt nevnt som en av landene som vil slite med å frigjøre seg fra dette.

Men nå kan Tyskland kan være klar for energiuavhengighet raskere enn forventet, forklarer økonomiminister Habeck i et intervju med WirtschaftsWoche torsdag.

– Hvis vi har full lagring ved årsskiftet, hvis to av de fire flytende naturgass-tankskipene vi leier allerede er koblet til nettet, og hvis vi sparer betydelig på energi kan vi komme oss gjennom vinteren til en viss grad selv om russisk gass er avskåret, sier Habeck i et ferskt intervju med WirtschaftsWoche.

VIL BLI UAVHENGIG: Tysklands økonomiminister Robert Habeck mener landet kan klare seg i vinter uten russisk gass.

Alle må bidra

Tidligere har økonomiministeren sagt at Tyskland ikke kan regne med å være uavhengig av russisk gass før tidligst 2024.

Nå arbeider tyskerne effektivt for å fremskynde dette.

Forrige uke ble det kjent at byggingen av den første terminalen for flytende naturgass i Tyskland allerede er i gang.

For at man raskere skal gjøre seg uavhengig, er det også viktig at den jevne tysker bidrar, sier Habeck.

– Mindre forbruk er det viktigste når det kommer til gass, sier Habeck til den tyske avisen.

Han estimerer at hvis industri og privatpersoner sparer ti prosent av forbruket, kan dette bli avgjørende for å frigjøre seg fra avhengigheten til russisk gass.

– Mer effektivitet er en nøkkelen mot Putin, sier han til WirtschaftsWoche.

Sjette sanksjonspakke

EU-kommisjonen foreslo forrige uke at russisk olje i skal fases ut i løpet av det neste halve året, som en del av en sjette sanksjonspakke mot Russland.

– La meg være tydelig: Dette blir ikke lett. Noen medlemsland er sterkt avhengige av olje fra Russland, sa EU-kommisjonens president Ursula von der Leyen.

PROTEST: Tyskere i protest mot krigen i Ukraina ser målet om uavhengighet fra russisk gass som en viktig kampsak.

25 prosents nedgang

Denne uken har Tyskland allerede fått kjenne på å klare seg uten en del av leveransene fra Russland.

Myndighetene i Tyskland meldte onsdag om en 25 prosents nedgang i gassmengdene som kommer til landet via Ukraina. Dette skal komme av at russiske Gazprom angivelig har stanset leveransene til det viktige forbindelsespunktet Sokhranivka i Ukraina, og den samme rørledningen er den som går videre gjennom Slovakia og Tsjekkia til Tyskland, ifølge NTB.

Nedgangen kompenseres med større gassleveranser til Tyskland fra Nederland og Norge, skriver nyhetsbyrået.

To av de flytende naturgasskipene som Tyskland har bestilt fra det norske rederiet Höegh, estimeres ifølge Hanbeck å dekke opp for rundt en fjerdedel av russisk naturgassimport.

Ministeren advarer likevel om at et gasskutt vil innebære en økonomisk risiko.

– Selv under de nevnte forholdene vil gassprisene da helt sikkert være svært høye og lagertankene vil være tromme på slutten av vinteren, sier han til WirtschaftsWoche.