FEIRET: Finlands tidligere statsminister Alexander Stubb ville ha en selfie med Erna Solberg.

Finsk eksstatsminister til VG: Putin er årsaken til vår Nato-søknad

OSLO SPEKTRUM (VG): Finlands tidligere statsminister Alexander Stubb jubler over finsk Nato-medlemskapssøknad og gir Putins ansvar for at hans land blir Nato-medlem.

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Høyre-leder og tidligere statsminister Erna Solberg møtte torsdag Finlands tidligere statsminister Alexander Stubb på NHOs årskonferanse i dag.

– Jeg har ventet på den dagen i 30 år. Jeg har alltid vært for finsk Nato-medlemskap. Det en et riktig og vanskelig beslutning, som det er lettere å ta når 80 prosent av befolkningen er for, sier Stubb til VG.

Gir Putin ansvaret

Han har en melding til Moskva.

– Kreml og Putin bør forstå at årsaken til at vi går inn i Nato er Putin: Vi hadde ikke gått inn i Nato nå uten Russlands angrep på Ukraina.

Han sier det er veldig viktig at Sverige også blir med og at de går inn sammen.

– Det er viktig for Norden, for Nato og sikkerheten i Europa. Vi vil være som Norge; et nordisk Nato-land.

– Vi kan risikere russisk opprustning i nord og mye sterkere militær tilstedeværelse?

– Nei, jeg er ikke redd for det. Russland har akkurat nå ikke kapasitet og krigen i Ukraina har – diplomatisk sagt – vist at russerne ikke er så sterke militært som vi hadde trodd.

– Når håper dere at medlemskapet vil kunne realiseres?

SNART NATOVENNER?: Det var to engasjere Nato-tilhengere som møttes i Oslo torsdag.

– Det er et viktig Nato-møte i slutten av mai og der kan ratifiseringsprosessen begynne frem mot toppmøtet i Madrid i slutten av juni. Det er viktig for oss at amerikanerne kan ratifisere det i kongressen før sommeren.

Stubb er i dag professor i Firenze. Han var finsk utenriksminister fra 2008 til 2011 og statsminister i 2014–2015.

– Veldig bra

Han representerer Samlingspartiet.

– Dette vil styrke Nato i nord og det er veldig bra, sier Solberg.

Bakgrunnen for den finske gleden er at Finlands president Sauli Niinistö og statsminister Sanna Marin torsdag gikk ut med en felles uttalelse, hvor de anbefaler at Finland blir et fullverdig medlem av Nato.

Det kan komme en endelig finsk avklaring søndag, ifølge flere nyhetsbyråer.

Høyre-leder Erna Solberg frykter ikke russisk opprustning i nord, etter et finsk og eventuell svensk medlemskap i Nato.

– Et finsk medlemskap vil bidra til økt sikkerhet i nord, fordi Natos fokus vil bli flyttet nordover og fordi et medlemskap for Finland – og Sverige – vil mer samordning innen Nato om nordområdene. Det er bra for Norge også.

VENTET I 30 ÅR PÅ NATO: Alexander Stubb startet dagen med en joggetur med statsminister Jonas Gahr Støre.

– Risikerer vi ikke en kraftig opprustning i nordområdene?

– Nei, det tror jeg ikke. Russerne vil sikkert argumentere med det.

– Russisk opprustning i nord kan bli konsekvensen?

– Det får vi se. Russland har vist oss ganske stort militært hull, og de vil ikke ha en dårligere økonomi fremover. Men at det kommer til å være støy rundt det, ja, det kan det bli.

Hun legger til:

– Det er bra for Norge og EU at de blir medlemmer i Nato