TIDLIGERE FN-TOPP: Grete Faremo ledet FN-organet UNOPS inntil søndag. Hun sluttet da med umiddelbar virkning etter en New York Times-artikkel om et investeringsprosjekt i blant annet Ghana.

Faremo etter FN-skandalen: − Jeg tok selv beslutningen om å si opp

Tidligere FN-topp Grete Faremo bekrefter at hun eller nestlederen hennes personlig godkjente lån til et omstridt husprosjekt hvor millioner kan ha gått tapt. Foreløpig er det ikke bygd et eneste hus.

Norges tidligere justisminister, Grete Faremo, gikk søndag av med umiddelbar effekt som direktør for FNs kontor for prosjekttjenester (UNOPS) etter en avsløring fra avisen New York Times.

FNs interne revisorer frykter at 22 millioner dollar – eller 210 millioner norske kroner – er gått tapt etter en låneavtale med den britiske forretningsmannen David Kendrick.

New York Times siterer en anonym kilde høyt i FN-systemet som sier at Faremo ble bedt om å si opp.

Faremo sier til VG at hun selv sa opp jobben:

– Jeg tok selv beslutningen om å si opp. Allerede 23. april tok jeg opp behovet for en straksløsning, skriver Faremo i en sms til VG.

Selskapet Kendrick ledet med base i Singapore – Sustainable Housing Solutions Holdings – fikk millioner av dollar for å utvikle planer til å bygge mer enn en million billige hjem i seks land, på tross av at de ikke hadde tidligere erfaring med prosjekter av denne størrelsen, skriver devex.com.

SA JA: FN-sjef António Guterres aksepterte Faremos oppsigelse søndag.

Møttes på fest

New York Times skriver at to ansatte i UNOPS forvaltet et fond som beskyldes for å ha misligholdt 25 millioner dollar. Faremo var på dette tidspunktet direktør for de to ansatte.

Avtalen deres skal ha blitt gjort på en fest arrangert av Faremo selv, ifølge avisen.

De ansatte skal også ha betalt en organisasjon ledet av den da 22 år gamle datteren til den britiske forretningsmannen David Kendrick, studenten Daisy Kendrick, tre millioner dollar for å produsere en sang og et dataspill, skriver avisen.

Grete Faremo skriver i en SMS til VG at hun ikke har oversikt over hele historien og dermed ikke ytterligere kommentarer om påstandene i New York Times.

LANSERTE PROSJEKTET: Ghanas president Nana Akufo-Addo lanserte prosjektet med brask og bram i 2018.

New York Times har publisert et bilde av Faremo fra festen der hun holder et visittkort fra Kendricks selskap.

Hun sier til VG at hun personlig ikke har hatt kontakt med David Kendrick eller kan erindre å ha hilst på ham. Hun sier at hun deltok med korte innlegg på to arrangementer og at det er mange år siden.

– Godkjente du lånene til Kendricks selskaper personlig?

– Prosjekt- og samarbeidsavtalene ble vurdert av UNOPS’ Engagement Acceptance Committee og signert av meg som Executive Director eller min daværende Deputy Executive Director, skriver Faremo til VG.

Vurderer søksmål

Gjennom sin advokat skriver Kendrick-familien til New York Times at de tror at de kan fullføre prosjektene, og mener at de er utsatt en kampanje som prøver å skade ryktet deres.

Til VG sier advokat Cameron Doley ved advokatkontoret Carter-Rucker i London at det er en rekke faktiske feil i New York Times-artikkelen og at Kendrick vurderer å ta juridiske skritt.

Han konkretiserer ikke hvilke faktiske feil han mener artikkelen inneholder.

Via sin advokat hevder Kendricks videre at han allerede har betalt tilbake seks millioner dollar i renter og gebyrer og at han vil betale tilbake alt han skylder.

Han sier at pengene fra FN-organet er et vanlig, kommersielt lån. Han sier at de ikke har fått beskjed fra UNOPS om at det foregår noen offisiell etterforskning av ham eller datteren.

Kendricks sier at pengene hele tiden var ment å være startkapital for større investeringer.

– Målet er å bygge over en million rimelige boliger globalt i løpet av de neste tjue til tretti årene, skriver Kendrick via sin advokat.

Advokaten understreker videre at Daisy Kendricks sang - med artisten Joss Stone - og videospill-prosjektet ble levert som avtalt til UNOPS fra organisasjonen «We Are The Oceans» gjennom en vanlig anbudsprosess.

AP-TOPP: Grete Faremo har vært Arbeiderparti-statsråd for fem regjeringer, sist som justisminister mellom 2011 og 2013.

– Ingen hus

I en pressemelding 17. april opplyser UNOPS at lederen for et av investeringsprogrammene deres, S3i, er under etterforskning for mislighold av fondet.

S3i-prosjektet skulle i samarbeid med private krefter bygge hundretusener av hjem i Ghana, India, Guinea, Pakistan, Nigeria og karibiske øystater og hadde hovedkvarteret sitt i Helsinki i Finland. Hovedkvarteret til UNOPS ligger i København i Danmark.

Foreløpig er ingen hus bygd, skriver New York Times.

FNs egne revisorer skriver i en rapport fra i fjor at pengene som ble lånt ut trolig er tapt.

Kendricks advokat bestrider dette:

De sier at de er i dialog med UNOPS og vil betale tilbake alle pengene de skylder.

UNOPS ønsker mandag ikke å svare på VGs spørsmål, men henviser til tidligere pressemeldinger. UNOPS skriver at de prøver å få pengene tilbake og at de ikke er tapt.

Bistandsaktuelt har tidligere omtalt granskingen.

Et av selskapene eid av den britiske forretningsmannen Kendrick innrømmer å ha brukt penger fra FN blant annet til å betale ned gammel gjeld, skriver New York Times. Forretningsmannens advokat skriver at de jobber med å restrukturere gjelden, og at pengene ikke er tapt.

TRENGER HUS: Ghana og hovedstaden Accra (bildet) ble lovet billige hus. Foreløpig er det ikke bygd et eneste ett i regi av FN-prosjektet.

Null hus i Ghana

Et av prosjektene ble lansert med brask og bram i Ghana i 2018. Der skulle det bygges 200.000 billige hus, men foreløpig skjer det lite:

– Ikke et eneste husprosjekt er bygd, sa den ghanesiske regjeringens talsperson P.K. Sarpong til New York Times søndag.

Han sier at regjeringen ikke har hørt om prosjektet igjen etter at de var med på å kunngjøre det.

Selskapets lokale partner i Ghana, Kwame Blay, har imidlertid fremdeles stor tro på prosjektet. Han er sønnen til partisekretær Freddie Blay i regjeringspartiet NPP:

– Ghana-prosjektet går fremover som planlagt, sa han til devex.com i april. Han ønsket ikke å utdype hvem som ville betale kostnadene med å betale husene.

Vil ferdigstille

Også Kendricks advokat sier at de vil ferdigstille prosjektet.

De skriver i en e-post til VG at prosjektet går som planlagt, og at de har som mål å bygge 5–10.000 rimelige boliger de første fem årene av prosjektet.

– Mine klienter er dypt engasjert i arbeidet med å skape rimelige boliger i utviklingsland og er glad for at prosjektet i Ghana går som planlagt, skriver Kendrick via sin advokat Doley.

Advokaten skriver i en e-post til VG at de har brukt ti millioner amerikanske dollar så langt på forberedende arbeid og en panelbyggfabrikk, og at de vil bygge miljøvennlig og energieffektive hus i Ghana.