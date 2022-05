PLAZA: Nicole og venninnen Ksenya leker utenfor hotell Plaza i Israel.

Her bor russere og ukrainere under samme tak

NOF HAGALIL (VG) Ukrainere og russere søker tilflukt på samme hotell i Israel. Men den nye tilværelsen byr på problemer.

Av Kyrre Lien

Lobbyen er full av folk med hodene bøyd over telefonene sine. Dusinvis av tomler scroller endeløst gjennom de siste nyhetsoppdateringene fra Ukraina.

Etter at russiske stridsvogner rullet over grensen til Ukraina for å «denazifisere» landet og «befri dem fra nazistene», har tusenvis av ukrainske jøder flyktet fra den russiske invasjonshæren.

Mange har siktet seg mot Israel, og da er ofte første stoppested hotell Plaza i byen Nof Hagalil. Hit kommer også russere som har forlatt hjemlandet sitt.

– Russerne som kommer hit, er mer selvsikre, mens ukrainerne som kommer hit, er i sjokk. De er jo flyktninger, sier Svetlana Yakubovich.

Hun har ansvaret for integrering i byen, og er selv russisk.

Så langt i år er kommet 87 personer fra Russland, og 370 fra Ukraina til byen hennes.

– Det er allerede splittelse mellom russerne og ukrainerne her, sier Yakubovich.

MEGLER: Svetlana Yakubovich har ansvaret for integreringen i Nof Hagalil. Hun er selv russisk og forsøker å megle mellom de to folkeslagene som nå har fått tilhold i byen.

I to måneder har Maria Kokina (34) bodd på hotellet i Israel mens papirene som dokumenterer at hun er av jødisk herkomst, skal bli godkjent.

– Jeg prøver å ikke diskutere med russerne som er her, men det er vanskelig. De snakker om krigen i Ukraina som en «spesialoperasjon». Da spør jeg dem alltid: «hvorfor flykter du hvis det ikke er en krig?»

Maria bodde syv dager i et bomberom sammen med familien sin i Ukraina. De var omgitt av skyting og eksplosjoner da de flyktet fra hjembyen Tsjernihiv nord i Ukraina.

De rakk å komme seg ut før byen ble beleiret av de russiske soldatene som pepret innbyggerne med artilleri og luftangrep. Minst 500 skal ha blitt drept før russiske styrker trakk seg ut av området.

Da VG besøkte byen i april, fortalte innbyggerne at de frykter at russiske soldater igjen kan komme tilbake.

Omkring halvparten av byens 300 000 innbyggere flyktet fra kamphandlingene, og majoriteten er fremdeles på flukt.

BELEIRET: I fem uker ble byen til Maria, Tsjernihiv, beleiret av russiske styrker. Her fra starten av april.

Gateskilt på kyrillisk

Under israelsk lov har alle med minst én jødisk forelder eller besteforeldre rett på statsborgerskap. Siden krigen brøt ut, er det kommet omkring 5000 ukrainere med jødisk herkomst til Israel.

Samtidig har myndighetene satt et tak på at de ikke skal ta inn flere enn 5000 ukrainere som ikke er jødiske.

Da krigen i Ukraina brøt ut, uttalte ordføreren i Nof Hagalil, Ronen Plot, at de ville ha en «åpen-dør-policy». Ordføreren er selv fra Moldova, og byen er bygd på immigrasjon, fortalte han til nyhetsbyrået AFP.

Halvparten av byens 50 000 innbyggere snakker russisk, og byens gateskilt er allerede tekstet på kyrillisk.

Men Maria og mange av de andre ukrainerne mener det er urettferdig at russerne som er ankommet, har fått så godt som like god behandling som dem som har flyktet fra krig – gratis opphold, nye klær og hjelp til å finne seg et nytt hjem.

– De blir ikke bombet og barna deres dør ikke, sier hun.

PAPIRARBEID: Offentlige myndigheter har satt opp kontor på hotellet. Her får de hjelp av helsetjenester, banker og myndighetene for å ordne papirene.

Fra Russland til Israel

På balkongen henger et israelsk flagg. Russiske Kirill Luev (32) myser utover fjellsiden før han går inn i den tomme leiligheten. Han får hjelp av myndighetene på hotellet til å finne et nytt hjem etter at han forlot Russland.

Etter at krigen brøt ut, ble jobben borte. Den unge programmereren ser ingen fremtid under Putin.

– Jeg er veldig sint, og tom på innsiden. Jeg er trist fordi jeg måtte forlate hjemlandet mitt og fordi jeg trolig ikke kan reise tilbake igjen.

– Også på grunn av det Russland gjør mot Ukraina?

– Ja, jeg er sjokkert og fullstendig imot denne krigen.

LEK: Seks år gamle Nicole flyktet fra Ukraina i mars og har de siste to månedene bodd på hotell i Israel.

Ukrainere og russere som ankommer Israel, får tilbud om språkkurs for å lære seg hebraisk.

– I pausene begynner de å snakke om politikk, og etter timene krangler de. Det starter kanskje med en liten bemerkning, forteller sjefen for integrering, Svetlana Yakubovich.

Hun har selv familie hjemme i Russland som lurer på hva som er sant eller ikke i krigen. Selv vet hun ikke hva som stemmer.

– Jeg forsøker å ikke ta et standpunkt til krigen. Det er ikke min business, min jobb er å håndtere dem som kommer. Når de kommer hit, er de israelere for meg, sier hun.

RUSSER: Kirill Luev flyktet fra Russland etter at krigen brøt ut. Nå håper han på et liv i Israel som programmerer.

– Selektiv humanitet

Det er ikke første gang ukrainere er drevet på flukt. Under andre verdenskrig ble over en million jøder i Ukraina drept av Hitlers regime.

Mange av de gjenværende jødene flyktet videre mot Midtøsten, og det var allerede et betydelig antall ukrainske jøder i området da staten Israel ble opprettet i 1948.

Byen Nof Hagalil ble bygget som en jødisk by på 1950-tallet på territorium som ble tatt fra den arabiske byen Nazareth.

NOF HAGALIL: Halvparten av innbyggerne i byen snakker russisk.

Opprettelsen av staten Israel drev mer enn 700.000 palestinere på flukt, og mange av dem bor nå i nabolandene Libanon og Jordan, men får ikke lov av den israelske stat til å returnere.

– Måten Israel kun vil ta imot jødiske flyktninger på, viser deres selektive humanitet, som er hoveddrivkraften bak apartheid som er her, sier den palestinske aktivisten Adnan Barq til VG.

– Det er ironisk hvordan Israel blir et trygt sted for en nasjon, Ukraina, som selv blir okkupert. Samtidig som Israel selv er militær kolonimakt. Det er patetisk.

HJEM: Nicole utforsker den nye leiligheten til familien.

Familien til Maria Kokina har forsynt seg fra den samme frokostbuffeen i drøye to måneder, truffet mange av de samme russerne i lobbyen, valgt å ikke diskutere politikk og brukt mye tid på å finne frem nye dokumenter.

I midten av mai fikk de tak i en leilighet, mens de håper papirarbeidet snart blir ferdig. De lemper noen av eskene med klær og kjøkkenutstyr ut av hotellrommet, og over til en leilighet på andre siden av byen.

Det at hun har endt opp i staten Israel, hvor det stadig er konflikt mellom israelerne og palestinerne, bekymrer henne ikke noe særlig.

– Krig er en vanlig situasjon her. Israel er klar for angrep fra de arabiske landene. Israel har et veldig sterkt militær, og jeg tror det er bra at hvert et barn her lærer å bruke et automatvåpen. At de vet hva de kan gjøre hvis det kommer et angrep.