SLAGMARK: En ukrainsk tjenestemann i utkanten av Butsja tidlig i april. Rundt ham er det flere ødelagte russiske stridsvogner.

Taktiske atomvåpen: − Vil ødelegge begge sider

Russland har raslet med atom-sablene flere ganger under krigen. Å bruke slike våpen på slagmarken i Ukraina kan være like ødeleggende for dem som tar dem i bruk, mener forsvarsekspert.

Av Øystein David Johansen

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj advarte i april om at alle land i verden må forberede seg på muligheten for at Vladimir Putin kan ta i bruk taktiske atomvåpen i krigen.

Atomvåpen-raslingen begynte fra Russland allerede tre dager etter krigens utbrudd da Vladimir Putin hevdet å ha satt atomvåpen-styrkene i beredskap.

Taktiske atomvåpen er kjernefysiske våpen med mindre sprengkraft.

De skiller seg fra de strategiske atomvåpnene som folk har fryktet siden Hiroshima og gjennom hele den kalde krigen, bomber som kan legge storbyer i grus.

OBERSTLØYTNAN: Palle Ydstebø ved Forsvarets høyskole.

Taktiske atomvåpen kan likevel gjøre veldig stor skade, sier oberstløytnant ved Forsvarets høyskole Palle Ydstebø.

– Ett våpen, eller flere mindre, kan ødelegge en utstasjonert brigade med 3500–5000 soldater, flere hundre stridsvogner og andre kampkjøretøy, sier han.

– Typisk sprengkraft varierer mellom ett kilotonn, som er omtrent en 1/15-dels Hiroshimabombe, til opp mot 100 KT, som er i størrelsesorden 6–8 Hiroshimabomber.

Hva skulle så strategien bak å ta i bruk et slikt våpen på slagmarken være?

– Vil ødelegge begge sider

Ydstebø sier en slik bruk vil åpne et gap i en front slik at store panserstyrker kan kjøre gjennom den ødelagte avdelingen og trenge inn på fiendens dyp og ødelegge artilleri, kommandoplasser og logistikk.

– Dette var del av sovjetisk doktrine dersom atomvåpen ble tatt i bruk i en krig mellom NATO og Warszawapakten under den kalde krigen.

Ydstebø er imidlertid usikker på om russerne har så store mobile avdelinger at de kan utnytte et gap som vil åpnes. Dessuten er avstanden mellom styrkene så liten og dybden på fronten så grunn at bruk av slike våpen kan være ris til egen bak:

– Bruk av taktiske atomvåpen mot ukrainske styrker i kontakt med russiske vil ødelegge begge sider. Alternativt kan de brukes mot ukrainske reserver lenger inne i Ukraina, men da vil antagelig den politiske hensikten være viktigere enn den operative.

Forskere VG snakket med i en tidlig fase av krigen trodde ikke Putin ville ta i bruk atomvåpen.

– Å true med atomvåpen er for å skremme omverden fra å innføre økonomiske og politiske sanksjoner mot Russland, sa Ydstebø i slutten av februar.

Økonomiske og politiske sanksjoner har siden kommet i stort monn, uten at det har ført til noen bevegelse rundt atomvåpen fra Russlands side.

Økt kreftfare

Øyvind Gjølme Selnæs er seksjonssjef for seksjon beredskapsanalyser i Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet, DSA. Han sier taktiske atomvåpen gir formidabel ødeleggelse sammenlignet med konvensjonelle våpen.

Han sier strålingen fra en kjernefysisk detonasjon består av direktestråling og radioaktivt materiale som spres som følge av detonasjonen.

– Direktestrålingen er svært kortvarig, men gjennomtrengende, og kan ved store doser medføre akutt strålesyke og i verste fall død innen kort tid.

Hvor mye radioaktivt materiale som dannes er avhengig av hvor kraftige våpen som blir brukt, hvor høyt over bakken det blir detonert og forhold på bakken, som bygninger og vegetasjon.

Som man opplevde etter atomulykken i Tsjernobyl så vil det radioaktive materialet bevege seg med vær og vind.

– Personer som oppholder seg i områder med radioaktivt nedfall vil bli utsatt for stråling gjennom ekstern bestråling fra nedfallet på bakken, eller intern bestråling fra radioaktivitet som kommer gjennom luften en puster inn, drikkevann eller maten en spiser.

Nedfallet kan gi helsemessige og miljømessige konsekvenser og håndteringen av nedfallet blir en langvarig utfordring.

Helsemessige konsekvenser er avhengig av stråledose, lavere doser kan øke risikoen for utvikling av kreft og andre sykdommer.

– Kan naboland kunne bli utsatt for stråling ved bruk av slike våpen i Ukraina?

– Avhengig av hva slags våpen som blir brukt og hvor det detoneres, kan det radioaktive nedfallet også spre seg utenfor Ukraina. Det vil imidlertid normalt ikke være så mye nedfall at det vil være nødvendig å gjennomføre konsekvensreduserende tiltak i naboland.

EKSPERT PÅ ATOMBEREDSKAP: Øyvind Gjølme Selnæs ved Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet.

Ydstebø peker på risikoen det er for styrker som har detonert et atomvåpen å kjøre gjennom et nedslagsområde. Nettopp på grunn av stråling og forurensing.

– Selv om stridsvogner og andre kampkjøretøy har luftfiltre mot radioaktivt støv og panseret gir en grad av beskyttelse mot stråling, må vogner og personell renses når oppdraget er over. Det er i seg selv svært ressurskrevende. Hvis avdelingen ikke blir renset vil den forurense andre områder den opererer i, og soldatene risikerer stråleskader, sier Ydstebø og legger til:

– Om den russiske politiske og militære ledelsen tar slike hensyn er usikkert.