ENDRING: Borodjanka utenfor Kyiv er et av områdene russiske styrker har trukket seg ut av. Flere av hjemmene og boligblokkene som lå her, er ikke til å kjenne igjen. Samtidig som situasjonen på bakken har endret seg, har UNHCR merket at antallet som vil reise hjem øker.

FN-organ om Ukraina: − Betydelig antall som reiser tilbake

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) ser tegn til at flyktningstrømmen innover i Europa har stoppet litt opp. Men det kan raskt snu igjen.

Av Oda Leraan Skjetne

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Det er definitivt mange som flykter fra Ukraina fortsatt også, men det som har endret seg, er at vi observerer et betydelig antall som reiser tilbake til Ukraina, sier Anders Aalbu, som er UNHCR-talsperson for Norge.

Allerede 2. april møtte VGs reportere flyktninger som ville hjem på et stappfullt tog til Kyiv. Siden har russiske styrker trukket seg ut fra områdene rundt hovedstaden og det nordlige Ukraina.

– Har antallet flyktninger som reiser tilbake økt?

– Ja, det har det. Over de siste to ukene har vi sett en økende trend. Men det som har kjennetegnet den situasjonen her, er den ekstreme uforutsigbarheten og hastigheten i hvordan ting svinger. Så det kan på kort tid se annerledes ut, sier Aalbu i UNHCR.

Disse to endringene ser de

FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR) har tall på hvor mange som har flyktet ut av Ukraina:

Men det finnes ingen konkrete tall på hvor mange som har dratt tilbake. Det finnes heller ingen full oversikt over hvor alle som har flyktet, faktisk oppholder seg.

Men ut fra sine samtaler med flyktninger i Ukrainas naboland, mener UNHCR å ha sett flere endringer, sier Aalbu:

At mange nå ser an muligheten for å reise tilbake, og derfor holder seg i nabolandene.

At flere faktisk reiser tilbake, enten for å bli eller på kortere besøk.

Og at det er en trend som har styrket seg de siste 1–2 ukene.

– Det er nok en endring, det at deler av Ukraina fremstår som mer stabilt er en endring fra midten av mars, sier Aalbu i UNHCR.

Strømmen innover i Europa

Den nye trenden bekymrer:

– Vi har stor forståelse for ønsket om å returnere hjem og flyktninger som prøver å finne varig, fungerende løsninger for seg selv. Samtidig er vi bekymret for at returer i verste fall ikke er bærekraftige ennå, og at noen hjemvendte kan bli tvunget til å flykte en gang til, sier Aalbu.

UNHCR sier de ser en «sitte på gjerdet»-situasjon, at mange foretrekker å holde seg nær Ukraina fordi de vurderer muligheten for å reise hjem.

– Så da er det tegn til at flyktningstrømmen innover i Europa har stoppet litt opp?

– Ja, akkurat nå erfarer vi det. Å reise langt vekk fra Ukraina oppleves som et veldig stort steg, særlig når familiemedlemmer fortsatt befinner seg i Ukraina, svarer Aalbu i UNHCR.

PÅ VEI TILBAKE: Her krysser folk grensen i Medyka i det sørøstlige Polen på vei inn i Ukraina, lørdag 10. april.

Men om antallet ukrainere som ankommer Norge nå har gått ned som følge av trendene UNHCR ser, kan hverken det norske Utlendingsdirektoratet (UDI) eller Politiets utlendingsenhet (PU) svare på.

Det de vet, er hvor mange ukrainske borgere som registrerer seg i Norge hver dag:

Tirsdag registrerte 497 ukrainere seg i Norge, men det tallet sier ikke noe om hvor mange som faktisk ankom Norge på tirsdag.

2500 plasser til Norge – ingen tatt

Norge annonserte 17. mars at 2500 ukrainske flyktninger skulle hentes fra Moldova til Norge. Så langt er ingen hentet. NRK påpekte i forrige uke at ingen flyktninger hadde meldt seg eller ønsket å reise.

Slik er det fortsatt, sier UNHCR-talspersonen.

UNHCR bistår Norge og EU-kommisjonen i kartleggingen av flyktninger som vil videre – og ser den samme trenden for andre land.

– Det er utrolig prisverdig at Norge opprettholder denne muligheten, for plutselig snur det igjen, og så trengs disse overføringsplassene. Tempoet i flyktningsituasjonen er av en annen verden. Det gjør at planlegging er vanskelig og at det er veldig velkomment at de plassene finnes, for plutselig trengs de, sier Aalbu.

UDI påpeker at det kommer et nytt scenario for flyktningankomstene til Norge den 19. april. Per nå planlegger de ut fra 60.000 flyktninger til Norge.