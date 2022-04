PUTINS MANN: Russlands tidligere president Dmitrij Medvedev i den russiske Dumaen.

Advarer Sverige og Finland mot Nato-medlemskap: − Balansen må gjenopprettes

Sverige og Finland vurderer Nato-medlemskap. Det setter ikke Russland pris på og advarer om mulige atomvåpen ved Østersjøen.

Av Håkon Kvam Lyngstad

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Russlands tidligere statsminister og president, Dmitrij Medvedev, kommer torsdag med en advarsel til Sverige og Finland, som nå diskuterer muligheten for å bli med i Nato:

– Russland vil i så fall ha to nye offisielt registrerte motstandere, sier Medvedev, som nå er viseordstyrer i det russiske nasjonale sikkerhetsrådet.

Blir Sverige og Finland medlemmer av Nato, kan det ikke lengre være snakk om at Baltikum forblir fritt for atomvåpen, mener Medvedev. Russland vil da åpne for å utplassere atomvåpen i området.

– Balansen må gjenopprettes, sier Medvedev.

Han har i mange år vært en av Vladimir Putins næreste støttespillere og var president i landet fra 2008 til 2012, mens Putin var statsminister. Grunnloven forhindret den gang at en russisk president kunne sitte flere enn to perioder etter hverandre.

Artikkelen oppdateres.