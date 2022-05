TIDLIGERE PRESIDENT: Donald Trump var president i USA fra 2017 til 2021.

Ankedomstol: Trump må forklare seg i sak om økonomisk svindel

Den tidligere amerikanske presidenten Donald Trump må svare på spørsmål om påstått økonomisk kriminalitet i Trump Organization under ed, ifølge domstolen.

En ankedomstol i New York har torsdag besluttet at USAs tidligere president Donald Trump må svare på spørsmål under ed i saken mot Trump Organization. Det samme gjelder hans to eldste barn, Donald Trump jr. og Ivanka Trump.

Det skriver nyhetsbyrået AP News.

Justisminister i delstaten New York, Letitia James, har en pågående sivili etterforskning rundt hvorvidt Trump har oppgitt feil verdi på eiendommer, som for eksempel golfbaner og skyskrapere, for å skaffe seg lån og skattefordeler.

GOLFKLUBB: Donald Trump eier mange golfbaner, som denne i New York.

Kan nekte å svare på spørsmål

Trumps advokater hevder at han har levert inn det han har vært avkrevd.

De mener samtidig at å beordre Trump til å forklare seg var et brudd med hans grunnlovsrettigheter, fordi svarene han gir i forbindelse med den sivile etterforskningen kan bli brukt i den parallelt pågåande kriminaletterforskning statsadvokatkontoret på Manhattan har mot den tidligere presidenten og forretningsmannen.

Justisministerens kontor argumenterte på sin side med at det ikke er uvanlig med en sivilrettslig og en kriminalrettslig etterforskning samtidig. De fikk medhold av de fire dommerne som mener at eksistensen av en kriminal etterforskning ikke kan hindre en sivil sak med relaterte fakta.

Dersom Trump ender med å avgi forklaring under ed, kan han imidlertid nekte å svare på spørsmål med henvisning til det femte grunnlovstillegget som fastslår at ingen i USA kan pålegges å bidra til egen domfellelse.

Trump kan fortsatt anke avgjørelsen, som kan ende i et sivilt søksmål, til en høyere rettsinstans.

SKYSKRAPER: Trump Tower i New York er blant eiendommene justisministeren i delstaten New York mener Trump har oppgitt feil verdi på.

Mener Trump er skyldig

I forbindelse med den andre etterforskning mot Donald Trump, utført av statsadvokatkontoret på Manhattan, sa mannen som ledet den etterforskningen. Mark Pomerantz, opp jobben i februar i protest mot at det da ikke ble tatt ut tiltale mot Trump.

Kort tid før han sa opp skrev Pomerantz et brev, publisert av New York Times, der han gir uttrykk for at han mener ekspresidenten er skyldig i grove forbrytelser.

– Gruppa som har etterforsket Trump, er ikke i tvil om hvorvidt han begikk forbrytelser – det gjorde han, skrev Pomerantz.

Han og Carey Dunne, som han ledet etterforskningen sammen med, sa begge opp etter å ha kommet i konflikt med statsadvokat Alvin Bragg om sakens videre gang.

«Heksejakt»

Begge startet å jobbe med saken under Braggs forgjenger Cyrus Vance. Både Bragg og Vance er demokrater.

I brevet skrev Pomerantz at Vance hadde instruert dem til å legge fram bevis for en storjury og forsøke å ta ut tiltale «så fort som rimeligheten tillater det». Ingen tidligere president har blitt tiltalt for en forbrytelse.

– Jeg mener at din avgjørelse til å ikke reise tiltale mot Donald Trump nå, basert på de eksisterende bevisene, er feilslått og ikke i allmennhetens interesse, skrev han.

Ifølge New York Times planla Pomerantz og Dunne å tiltale Trump for å dokumentforfalskning. De mener han har fusket med selvangivelsen.

Trump Organization og finansdirektør Allen Weisselberg (73), ble i fjor tiltalt for 15 ulike lovbrudd i kriminalsaken – basert på beviser som var kommet frem i Letita James’ sivilsak. Tiltalen omhandlet blant annet grovt underslag, svindel, konspirasjon, skatteunndragelse og forfalskning regnskap.

Både organisasjonen og Weisselberg har erklært seg ikke skyldig.

Trump hevder etterforskningene er en politisk motivert «heksejakt».