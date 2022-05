UTSENDT: Fazlı Çorman er Tyrkias ambassadør til Norge. Her fotografert på ambassaden i Oslo, med portretter av utenriksminister Mevlüt Çavusoglu og president Recep Tayyip Erdogan i bokhyllen.

Tyrkias ambassadør: Håper Sverige og Finland «revurderer sine posisjoner»

President Erdogans mann i Norge, Fazlı Çorman, mener at Sverige kan få plass i NATO dersom de «endrer holdninger».

Av Ingeborg Huse Amundsen

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

– Vi håper fortsatt på at Finland og spesielt Sverige tar våre bekymringer på alvor og revurderer sine posisjoner på de områdene der Ankara klager. Det er veldig spesifikke og enkle skritt de kan ta for å komme tilbake til denne situasjonen, hvis de er oppriktige i sitt forsøk på å forstå og sympatisere med tyrkiske sikkerhetshensyn, sier Fazlı Çorman, Tyrkias ambassadør til Norge, til VG.

Ambassadørens uttalelse kommer etter at Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan i en tale mandag kveld sa at Tyrkia ikke vil godkjenne svensk og finsk medlemskap i NATO.

Tyrkias tre krav

Tidligere hadde Erdogan ytret skepsis til de to landenes søknader, men hans nærmeste rådgiver sa samtidig at «døren ikke var lukket» og NATO-sjef Jens Stoltenberg mente at det ikke ville bli snakk om å blokkere Sverige og Finland.

– Vi er ikke imot en utvidelse av NATO. Vi kunne ha støttet at Sverige og Finland blir medlem, fordi vi mener at det styrker alliansen. Men problemet er at våre venner overser våre nasjonale sikkerhetsbehov, forklarer den tyrkiske ambassadøren Çorman til VG.

Det er særlig Sverige som regjeringen i Ankara ikke vil ha inn i NATO. Med mindre NATO og Sveriges statsminister Magdalena Andersson går med på Tyrkias krav:

Fjerne forbud mot våpeneksport til Tyrkia.

Gi sikkerhetsgarantier.

Stoppe å støtte terrorister i landet.

Mandag sendte Sverige en delegasjon diplomater til Tyrkia i håp om å få tyrkerne på andre tanker. Men foreløpig til ingen nytte.

– De trenger ikke ta seg bryet med å komme hit for å overbevise Tyrkia om å godkjenne søknadene, sa Erdogan mandag kveld.

LANDSFADEREN: Ambassadøren med et bilde av Mustafa Kemal Atatürk i bakgrunnen.

Mener det beror på Sverige

Ifølge Tyrkias ambassadør til Norge er det fortsatt rom for forhandlinger.

– Forhåpentligvis endrer de holdningene sine om hva de vil gjøre i fremtiden. Og hvis dette skjer, håper vi at de får innvilget medlemskapet sitt. Men dette avhenger mye av Sveriges holdning, sier Çorman.

Det er holdningen til PKK og YPG som er essensen, ifølge ambassadøren. Det kurdiske arbeiderpartiet PKK er terrorstemplet i Tyrkia, og i EU og USA.

YPG er en kurdisk milits i Syria, som har vært aktive i å nedkjempe IS – der den har fått stor støtte fra USA. YPG er den militære grenen til PKKs syriske søsterorganisasjon PYD.

KJEMPER MOT YPG: En tyrkisk soldat skuer utover marken i Afrin-enklaven i Nord-Syria i mai 2018. Tyrkia innledet en militæroffensiv i området med mål om å drive ut den kurdiske militsen YPG.

– PKK og YPG er blodige terrororganisasjoner, som har ført til mange sivile tap i Tyrkia, Syria og Irak. Vi har aldri skjønt hvorfor våre venner i Norden er så støttende til disse terroristene, sier Çorman.

Tyrkias ambassadør: Forholdet til Norge trues av fordommer

Tyrkia har lenge kritisert Sverige for sin relasjon til PKK og YPG.

– Vi er blitt ignorert, men nå har vi en mulighet til å få deres fulle oppmerksomhet. For nå har vi en reell påvirkning.

Med støtte til «terrorister i utlandet» sikter Erdogan-regjeringen også til Gülen-bevegelsen, et islamsk nettverk som ledes av predikanten Fethullah Gülen.

Gülen ble anklaget for å være hjernen bak det mislykkede kuppforsøket i 2016, og gülenistene er blitt rensket ut av det tyrkiske samfunnet. Et stort antall av dem har søkt asyl i Norge og Sverige.

Bakgrunn: Tyrkias utstøtte organiserer seg i Norge

Svenskkurdisk folkevalgt til VG: – Forferdelig

Da president Erdogan skulle informere pressen om sin skepsis til svensk NATO-medlemskap fredag, uttalte han:

«Skandinaviske land er som gjestehus for terrororganisasjoner. For å ta det enda lengre, har de til og med fått plass i nasjonalforsamlingene deres».

I den svenske Riksdagen sitter det seks politikere med kurdisk bakgrunn. En av dem er Serkan Köse i Socialdemokraterna.

– Anklagene er forferdelige. Det er helt uakseptabelt at et lands president går til angrep på folkevalgte medlemmer av et parlament, sier han til VG.

FOLKEVALGT: Serkan Köse i Socialdemokraterna er valgt inn på Riksdagen, der han jobber med arbeidslivspolitikk.

– Erdogan anklager Sverige for en rekke absurde greier, som ikke har noe med virkeligheten å gjøre. Dette er tydelige angrep på kurderne, som lenge har jobbet med menneskerettigheter og demokrati i Sverige, mener Köse.

Det bor om lag 300.000 kurdere i Sverige, og de er den første og største minoritetsgruppen i landet.

Köse i Socialdemokraterna kaller Erdogan en totalitær leder som forsøker å stilne kritiske røster.

Han avviser tvert at han skulle ha noen koblinger til PKK.

– Jeg har bare kjempet for kurdernes rettigheter. Det er Erdogan, ikke jeg, som har forhandlet med Öcalan (PKKs leder red.anm.). Det er han, ikke jeg, som snakker med terrorister, sier den svenske politikeren.

– Er du redd for at Sverige vil komme Tyrkias krav i møte for å få innpass i NATO?

– Magdalena Andersson har vært tydelig på at Sveriges utenrikspolitiske linje står ved lag. Jeg kjenner meg trygg på hva vår statsminister har sagt, svarer Köse til VG.