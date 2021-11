PANDEMIBRYLLUP: Dette er tredje gangen pandemien stikker kjepper i hjulene for Thanh Dinh (36) og Jennie Le (36) bryllup. Bryllupsklærne ble sydd til bruk sommeren 2020.

Endelig skulle bryllupet stå – så kom ny nedstengning

AMSTERDAM (VG) Etter å ha corona-utsatt bryllupet flere ganger, skulle norske Jennie Le og Thanh Dinh endelig gifte seg. En uke før bryllupet er det nå innført ny lockdown i Nederland.

Den har ligget i klesposen i over halvannet år, nå, festdrakten som ble spesialsydd til bryllup i august 2020.

Lørdag om en uke skal kjolen endelig få lufte seg, men det blir ikke lenge.

For den store bryllupsfesten Jennie Loan og forloveden Thanh Dinh har drømt om nesten helt siden de ble kjærester for 10 år siden, ble fredag denne uken, en drøy uke før bryllupet, redusert til en markering med brå slutt klokken 20.

– Bryllupsgjestene kommer nok til å måtte lunte tilbake til hotellet sitt klokken åtte og gå tidlig til sengs, sier norske Jennie Le til VG.

OPPGITT: Jennie Le er en løsningsorientert type, men innrømmer at hun har vært frustrert over de mange utsettelsene av bryllupet.

Første land i lockdown

Jennie og hennes nederlandske forlovede har bodd sammen her, like utenfor Amsterdam, i seks år.

Torsdag denne uken målte nederlandske myndigheter høyeste smittetallet siden coronapandemien startet, med 16.364 positive tester.

Nå er Nederland det første landet i Vest-Europa til å innføre det som betegnes som en delvis lockdown denne høsten. Den er varslet å vare minst tre uker, og rammer dermed Jennie og Thahns bryllup den 20. november.

– Vi får vel drikke litt på dagen, da. Men det er klart, mange hadde jo gledet seg til å ta seg en ordentlig fest, særlig etter så lang tid uten å få lov til slikt, sier den vordende bruden til VG i Amsterdam.

MASKEPLIKT: Forrige uke, etter svært høye smittetall, ble det gjeninnført maskeplikt i butikker i Nederland.

Planer i vasken

Når VG møter Jennie Le er hun på en orientalsk matbutikk for å handle inn varer til når familien hennes kommer flygende fra Norge på onsdag.

Nå virker Jennie, som beskriver seg selv som en perfeksjonist, rolig. Hun har nemlig holdt på med denne planleggingen i minst et par år.

Brudekjole på vent

Verden så ganske annerledes ut da Jennie og Thahn dro foreldrenes hjemland, Vietnam, i februar 2020.

Målet med reisen var å gjøre unna en del av forberedelsene til sommerbryllupet som skulle være noen måneder senere.

– 8.8.2020, synes vi var en fin bryllupsdato, sier Jennie.

Paret kjøpte festdekorasjoner, tok bryllupsbilder hos en profesjonell fotograf, og – ikke minst, fikk sydd den tradisjonelle vietnamesiske folkedrakten til seremonien på selve dagen, og bryllupskjole og dress til festen etterpå.

– Den er nok en smule trang nå, flirer Jennie, halvannet år etter at skredderen i Vietnam tok mål av henne.

SLIK ER NEDERLANDS NYE TILTAK: • Ikke flere enn fire gjester i private hjem om dagen • Jobbe hjemmefra, med mindre annet ikke er mulig • Avstandskrav: 1,5 meter der coronapasset ikke gjelder • Forbud mot å holde åpent lenger enn 20.00 for kafeer og restauranter • Alle ikke-essensielle butikker må stenge klokken 18. Det gjelder også for arrangementer som julemarkeder og konferanser. • I proff- og breddeidretten blir det forbud mot publikum. Etter de tre ukene har gått, vil det komme en ny tiltakspakke, opplyser Rutte. Vis mer

Coronafast i Vietnam

Første møte med pandemien ble at de forlovede ble sittende fast i Vietnam i en uke lengre enn planlagt, fordi coronaviruset hadde begynt å spre seg og man ikke lenger kunne reise.

Pandemien skulle vise seg å bli et stadig tilbakevendende tema i bryllupsplanleggingen.

Sommerbryllupet i 2020 ble det ikke noe av. De utsatte det trekvart år, og satte ny dato – 10. april. Også denne gangen måtte bryllupsfesten vike for coronarestriksjoner i Nederland.

De ønsket gjerne å gifte seg i mildt og fint vær, og funderte litt på et sommerbryllup nå i august, men slo fra seg tanken. Restriksjonene lå fortsatt tungt over Europa da vi nærmet oss sommeren.

Derfor virket det som et sikkert valg å velge seg sen november. Nederland åpnet mer og mer opp ettersom høsten gikk.

Så kom den knusende beskjeden fra statsminister Mark Rutte på fredag.

– Det kom jo noen lekkasjer dagen før pressekonferansen, så vi hadde vel på følelsen at det kom til å bli innskjerpinger. Men vi håpet at vi kunne ha fest til litt godt utpå kvelden, i det minste til klokken 22!, sier Jennie Le.

Det å flytte festen til en bar eller et utested er heller ikke mulig nå.

Nederlandske myndigheter har dessuten kommet med anbefaling om å ikke ha flere enn fire gjester i private hjem om gangen.

Alle gjester må vise coronapass

Til festen i Amsterdam på lørdag kommer det 130 gjester fra Norge, Danmark, Frankrike og Tyskland. Rundt halvparten av de inviterte kommer med fly fra utlandet. Dette har naturlig nok gjort bryllup i pandemiens tid ekstra komplisert.

Mange hensyn må tas når man driver med bryllupsplanlegging i Nederland nå, forteller den norske kvinnen.

– Vi må forsikre oss om at alle har QR-kode (coronapass), siden restauranter og festlokaler her er pålagt å be om det. Og barn, som jo ikke er vaksinerte, må vi lage avtale om å få testet dagen før festen. Dessuten må vi jo alltid tenke på om folk kan komme seg over landegrenser, om alle er fullvaksinerte, om noen kanskje har skjør helse eller er ekstra bekymret for å bli syke, forklarer Jennie bak munnbindet.

HOLD AVSTAND: I Nederland har 1,5 meter vært standarden lenge.

– Kan jo komme nye restriksjoner

På tross av alt merarbeidet og alle restriksjonene: Det var likevel ikke aktuelt å utsette, denne gangen.

– Vi har jo allerede utsatt og utsatt og utsatt det. Og vi har skjønt såpass, at utsetter vi det nok en gang, så vet vi faktisk ikke hva som skjer videre. Det kan jo komme nye restriksjoner, og kanskje enda verre og mer inngripende tiltak, sier hun.

Jennie Le forsøker å holde motet oppe. «Denne gangen får vi jo lov til å møtes en liten stund, i det minste!», sier hun optimistisk.

– Jeg sa til mannen min at « Vi får heller ta oss en fest når vi har vært gift i 30 år, da!», sier Jennie Le og ler.