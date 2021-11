Bortført tenåring reddet av TikTok-håndsignal

Den savnede 16-åringen ble funnet etter bruk av håndsignal for fare, som har blitt kjent via TikTok.

Av Lena Rustan Fidjestad

Publisert: Nå nettopp

Politiet i Kentucky bekrefter at de fant en savnet 16-åring etter at hun fanget oppmerksomheten til en sjåfør med håndsignalet, skriver NBC News lørdag kveld.

Jenta var meldt savnet av sine foreldre i Asheville i North California tirsdag morgen og ble funnet to dager senere.

Håndsignalet som er kjent fra TikTok, symboliserer «vold i hjemmet – jeg trenger hjelp».

Det utføres ved å holde hånden opp, med håndflaten utover og tommelen lagt inn mot håndflaten. Deretter folder man de øvrige fingrene over tommelen.

Håndsignalet ble i fjor introdusert av kvinnestiftelsen «Canadian Women’s Foundation», og har siden blitt brukt av flere personer globalt med behov for en diskret måte for å kunne be om hjelp.

I forbindelse med drapet på Instagram-eventyrer Gabby Petito lagde VG en video som forklarer signalet – se den her:

Ifølge politiet skal jenta ha vært i en sølvfarget Toyota-bil da hun ble oppdaget av en sjåfør.

Etter å ha kjent igjen signalets betydning og tegn til at tenåringen var i nød, ringte føreren nødtelefonen, skriver politiet i en uttalelse ifølge NBC News.

Varselet førte til arrest av en 61 år gammel mann som er mistenkt for bortføring og besittelse av seksuelt materiale av en mindreårig jente.

16-åringen fortalte politiet at hun hadde reist med mannen gjennom North Carolina, Tennessee, Kentucky og Ohio.