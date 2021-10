I EKSIL: U Aung Myo Min er minister med ansvar for menneskerettigheter i Myanmars eksilregjering.

Unnslapp militærkupp: Har bønn til Norge og Telenor

Han rømte fra militærkuppet etter å ha blitt oppringt midt på natten. Fra eksil på hemmelig sted i Europa, har ministeren fra Myanmars eksilregjering kommet til Norge med en bønn til UD og Telenor.

Av Nilas Johnsen , Live Austgard (foto) og Harald Berg Sævereid

Publisert: Nå nettopp

U Aung Myo Min har vært i eksil før, også etter militærkuppet i 1988 måtte han rømme hjemlandet.

Etter å ha markert seg på nytt som menneskerettsaktivist i Myanmar, innså han umiddelbart at han ville være i fare da militærjuntaen tok tilbake makten i et kupp den 1. februar.

– Kilder ringte meg midt på natten og fortalte at et kupp var i anløp, og at arrestasjoner allerede var i gang. Noen timer senere, klokken fem om morgenen fikk jeg en sms om at jeg måtte gå under jorden, forteller Min til VG.

– Venner skjulte meg. Svært mange jeg kjenner ble arrestert, men først tillot hæren demonstrasjoner, og jeg hadde et håp om at demokratiet ville gjeninnføres. Så slo de fryktelig tilbake mot demonstrantene, og jeg innså at jeg måtte ut av landet.

DEMONSTRERTE: Med krypterte apper, skjult identitet og hemmelige chattegrupper, forsøkte demonstrantene i Myanmar å unngå å bli arrestert.

Rømte via India

Etter noen dager satte India opp et evakueringsfly til egne borgere, men Min kom seg med fordi han hadde et medisinsk visum til India, grunnet en nyretransplantasjon.

Nå bor han i et EU-land, men hvilket ber han VG om ikke å skrive. Selv i eksil, kjenner han på utrygghet.

Han har nemlig inntatt en mer profilert posisjon, som statsråd med ansvar for menneskeretter i eksilregjeringen National Unity Government of Myanmar (NUG).

NUG utgår ikke fra den avsatte og fengslede Aung San Suu Kyis regjering, der lederen selv og de fleste av hennes nærmeste er arrestert, men ble dannet av parlamentarikere som ble valgt inn i valget som juntaen kansellerte.

– Saken militæret fører mot henne nå er rent politisk basert. Samtidig var jeg skuffet over hennes manglende forsvar for Rohingya-minoriteten, da den ble brutalt angrepet av hæren i 2017, sier Min.

DREVET PÅ FLUKT: Store deler av Rohingya-minoriteten i Myanmar ble angrepet i det som ble beskrevet som et folkemord i 2017, og flyktet til Bangladesh.

Vil ha anerkjennelse

Formålet med besøket i Norge er å hente støtte til eksilregjeringen:

– Vi er den rettmessige regjeringen i Myanmar. Vi ber Norge anerkjenne det. Dere er et lite land, men har stort gjennomslag i Myanmar, sier Min.

– Det er også veldig viktig for oss at Norge ikke anerkjenner juntaen. Det er viktig at Norge fortsetter å gi humanitær hjelp, men det må ikke skje på en måte som legitimerer militærstyret.

Årsaken til at akkurat Norges anerkjennelse er så viktig for eksilregjeringen skyldes primært to ting: Den ene grunnen er at Aung San Suu Kyi fikk Nobels fredspris i 1991; og den andre er at Telenor er en stor mobilaktør i Myanmar.

I juli ble det klart at Telenor ønsker å selge seg ut, for en pris på 900 millioner, under en femtedel av den reelle verdien på over 5 milliarder. Men salget forsøkes stanset av 474 sivilrettslige organisasjoner.

I NORGE: U Aung Myo Min har de siste dagene hatt politiske møter i Norge.

– Stå imot presset

Min forklarer VG at han er godt kjent med påstandene om at sensitiv informasjon har lekket fra Telenors database til militærjuntaens etterretning, og dermed satt opposisjonelle i fare.

– Jeg er kjent med anklagene, men vi kan ikke fastslå hvor troverdige påstandene er.

Han forklarer at Telenor har hatt større troverdighet enn konkurrerende selskap, fordi opposisjonelle i Myanmar har følt at de kunne kommunisere uten å bli overvåket ved å bruke Telenor.

– Vi oppfordrer Telenor til å stå imot presset fra juntaen mot å la dem bruke Telenors plattformer til overvåkning. Det ville vært fantastisk, men vi innser at det er krevende.

PÅ VEI UT: Telenor selger seg ut fra Myanmar, frykten for å bli presset til å hjelpe militæret overvåke landets mobilbrukere er hovedgrunnen.

Ber om datasletting

Statsråden sier det beste ville vært at Telenor fortsetter å være en uavhengig leverandør i Myanmar, men hvis det går mot salg, har han en bønn til det norske selskapet:

– Hvis Telenor selger seg ut, så ber vi innstendig om at hele databasen deres slettes, slik at ikke juntaen får tilgang via nye eiere, noe som ville satt brukerne i fare.

En sletting vil medføre at selskapet blir mindre verdt ved et salg, og sånn sett er det et økonomisk tap for Telenor nå, men det vil gi Telenor stor troverdighet til å komme tilbake til et fritt Myanmar og gjenoppta sin sterke posisjon.

– Juntaen vil ikke styre for evig. Dersom Telenor beskytter brukernes data nå, så vil det gi dem et godt rykte når Myanmar åpnes mot verden igjen, sier Min.

Frykter for personvernet

Kommunikasjonssjef i Telenor, Tormod Sandstø, sier at selskapet har vært bekymret for sikkerheten til sine ansatte i Telenor Myanmar, og for situasjonen rundt menneskerettigheter og personvern i landet etter kuppet.

– Det er kjent at militæret i Myanmar krever at Telenor skrur på overvåkningsutstyr for bruk av militæret, som er underlagt sanksjoner i Norge og EU. Det vil være et brudd på våre verdier og er uakseptabelt for oss, sier Sandstø.

Han beskriver beslutningen om å trekke seg ut som beklagelig, og ikke drevet av finansielle hensyn. Det er nettopp konflikten om personvern og menneskerettigheter som gjør at Telenor selger seg ut. Men å slette kundedata er ikke aktuelt:

– Som i alle land vi opererer i, er det krav til alle telekomoperatører å lagre noen typer kundedata. Kuppet skapte alvorlige utfordringer knyttet til sikkerhet og menneskerettigheter, og vi kan ikke oppfordre våre ansatte til å bryte lisenskravene og lokale lover, sier Sandstø.

MØTE MINISTEREN: Statssekretær Jens Frølich Holte (H) i UD.

Bekrefter møtene

Statssekretær Jens Frølich Holte (H) i UD bekrefter møtene med eksil-ministeren fra Myanmar, selv om ikke han kan love ham den hjelpen han etterspør:

– Norge jobber langs flere spor for å fremme en fredelig og demokratisk utvikling i Myanmar. Vi støtter opp om krefter i landet og regionen som ønsker en fredelig og demokratisk fremtid for landet. Og vi fremmer samme målsetting i internasjonale fora, inkludert i FNs sikkerhetsråd.

Norge har i lang tid hatt som prinsipp at vi ikke anerkjenner regjeringer, men stater. Vi har kontakt med representanter for de demokratiske kreftene i Myanmar, tidligere gjennom virtuelle møter, og nå det første fysiske møte med NUG.

– Vi støtter et mangfold av aktører som bidrar til innsatsen for en fredelig og demokratisk utvikling i Myanmar. Norsk humanitær bistand er alltid basert på de humanitære prinsippene. Det betyr at den alltid vil være upartisk, og det gjelder også i Myanmar.