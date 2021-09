Inn til Talibans rike

Inn til Talibans rike Afghanistan er blitt et lukket land. Slik reiste VG inn. Siden alle internasjonale flyginger til Kabul er stengt, må vi fly via Usbekistan, og ta landeveien. Etter åtte timer i bil krysser vi over Amu Darya-elven. På andre siden venter Afghanistan. Og Taliban.

Det er gått en drøy måned siden afghanske regjeringssoldater flyktet over den samme broen, etter at den afghanske regjeringen kollapset.

Nå er det Taliban som har kontrollen på grensen.

En soldat blar gjennom våre norske pass og finner visumet fra Norge, fra ambassaden i Oslo som fremdeles ikke har anerkjent Taliban.

Han blar videre i passet og stempler på en annen side.

Så slippes vi inn.

Vi kjører forbi ørken og forlatte hus.

Sanden holder på å svelge hele veien, fordi myndighetene som pleide å rydde veien, har lagt ned arbeidet, sies det.

En humwee, en pansret militærbil som amerikanerne produserer, står langs veien. Kulehull har truffet det skuddsikre glasset, og et av dekkene er punktert.

Vi kjører videre mot målet vårt i Kabul.

Like utenfor byen Mazar-e-Sharif dukker det opp en ny veisperring.

Den er bemannet av Taliban-soldater. En av dem sitter på en plaststol, med en AK-47 som hviler på fanget.

– Det er som en stor lettelse og følelse av frihet at vi har tatt tilbake landet vårt. Vi er så glade, forteller en av soldatene.

– Sikkerhetssituasjonen var bedre nå nå. Nå er det ingen kamper. Ingen krig.

Soldatene blir ivrige når de ser to nordmenn, og insisterer på å ta et gruppebilde av alle sammen.

– Kan du sende det til meg så jeg kan legge det ut på Facebook, spør en av mennene.

– Har du WhatsApp, spør en annen.

I midten av august tok de over denne veisperringen fra regjeringssoldatene, og innlosjert seg på deres base like ved.

Det var i dette området at Norge i mange år hadde tung tilstedeværelse. Noen kilometer unna lå den norske basen «camp Nidaros».

Litt lenger ned i veien sitter en mann midt i veien og tigger.

Etter kamphandlingene i sommer og at Taliban tok til makten, har fattigdommen eskalert. Utenlandske midler og investeringer er nemlig i stor grad frosset for øyeblikket.

Nå rammes landet av tørke, inflasjon og hungersnød. FN har advart om at millioner kan dø som en konsekvens.

Vi kommer frem til Mazar-e-Sharif. Veien videre til hovedstaden Kabul byr på to valg:

Enten 13 timer på en veistandard som kollegaer har beskrevet som «helt jævlig», «smertefull» og «farlig».

Innenriksflyging – hvis flyet i det hele tatt går.

Vi kjøper to billetter med Kam Air til 75 dollar for hver billett, og håper flyet går som planlagt den neste dagen.

Dagen etter treffer vi to kvinner som spiser hamburger med barna sine.

– Det at Taliban har tatt til makten er 50 prosent bra, og 50 prosent dårlig, forteller den ene av dem.

– Det er bra at de har inkludert islam i landet, men det er dårlig at vi må dekke til ansiktet og at de ikke gir oss jobb.

– Taliban sier at vi må ha verge med oss når vi er utenfor hjemmet, men vi har ingen mann med oss nå. Jeg er redd for at de skal kjefte på oss, forteller hun.

Kvinnene mener situasjonen i landet er blitt vanskelig for dem. Nå ønsker den ene å reise til Sverige.

Mens de fortsetter å spise hamburgeren sin, leker noen barn i naborommet.

Vi får høre flyet skal gå, så vi setter kursen mot flyplassen.

Langs veien ligger et universitet hvor kvinner og menn før kunne ta utdanning sammen.

Nå vaier et taliban-flagg utenfor, og de har satt opp veisperring der.

Skolen er stengt.

Vi svinger av inn til flyplassen, og forbi en amerikansk militærbil.

– Hvor skal dere, spør Taliban-soldaten like ved.

– Kabul.

– Vær så god, sier soldaten. Han er kledd i militæruniform og har en amerikanskprodusert M-16 over skulderen.

Like utenfor avgangshallen står det flere hvite busser, fulle av mennesker. Det er folk som har arbeidet for utenlandske myndigheter og som skal evakueres til Doha, opplyses det.

Men Taliban-soldatene ved flyplassen sier vi ikke kan intervjue dem.

En annen Taliban-soldat med langt skjegg og hår til skuldrene, kommer durende ned på motorsykkelen sin. Med seg har han en høyttaler som spiller nasheeds på full guffe.

All offentlig musikk er forbudt nå under Taliban, med unntak av disse melodiske, religiøse sangene.

Men vi får lov til å sjekke inn, og kommer oss inn på flyplassen.

En bombehund snuser på bagasjen vår.

Vannflasken får vi ikke vi ta med inn på flyet. De internasjonale sikkerhetstiltakene med væskebegrensning som kom i kjølvannet etter et mislykket al-quaida-angrep i 2006, gjelder fremdeles under Taliban sitt styre.

Inne ved gaten er taxfreebutikken stengt, og duer har overtatt. Mellom Adidas-parfyme og sigaretter, er hele gulvet neddynket i dueavføring.

Ved gate nummer 1 kommer en sikkerhetsvakt bort og viser bilder på telefonen sin. Han lurer på om vi kan hjelpe han med å komme seg ut derfra. Kanskje til Doha?

En buss med knust rute tar oss til flyet. Vi flyr over landet som vestlige soldater og myndigheter i 20 år har forsøkt å få kontroll over. Innenriksflyvningene har så smått startet igjen, men fremdeles er det få som fyller dem. Touchdown. «Welcome to Kabul. Please have a pleasant stay» lyder det over høytaleren.

For drøy måned siden var norske soldater på denne flyplassen, sammen med andre vestlige styrker, og forsøkte å få kontroll på tusenvis av mennesker.

Mens den norske ambassaden evakuerte personellet sitt, stormet desperate afghanere ut på flystripen og forsøkte å komme seg inn på flygingene ut av landet.

Dette skjedde samtidig som Taliban tok over hovedstaden 15. august.

Nå er det helt rolig.

Det eneste som vitner om dramaet som utspant seg er de titalls forlatte kamphelikoptrene som står ved rullebanen, noen døsige Taliban-soldater og at shuttlebussen inn til terminalen har en knust rute.

Utenfor flyplassen spør vi om å få ta bilde av skiltet som ønsker alle passasjerene velkomne: «I ❤️ KABUL».

En Taliban-soldat sier nei. Da trenger vi tillatelse.

Etter at Taliban tok makten ble hjertet fjernet og talibanflagget heist i været. Det afghanske flagget ble tatt ned.

Etter noen dager ombestemte Taliban seg, og satte hjertet opp igjen.

