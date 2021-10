SNAKKER UT: Helle Thorning Schmidt ledet Socialdemokratiet fra 2005 til 2015 og satt som statsminister i Danmark fra 2011 til 2015. I sin nye bok går hun tettere på sine personlige erfaringer enn hun har gjort før. Her ankommer hun EUs hovedkvarter i Brussel i 2015.

Tidligere dansk statsminister snakker ut om Metoo-opplevelser

Helle Thorning Schmidt ønsker å blåse nytt liv i Metoo-debatten med sin nye bok. I et oppgjør med trakassering navngir hun en tidligere fransk president.

Av Eirik Wichstad

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

For første gang deler Helle Thorning Schmidt sine personlige erfaringer knyttet til det å være kvinne i toppolitikken.

Den tidligere statsministeren har samlet fortellingene i boken som bærer tittelen «Blondinens betraktninger».

Til Danmarks Radio uttrykker hun et ønske om at boken skal være et bidrag til å blåse nytt liv i Metoo-debatten og skape et fornyet fokus på trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet rettet mot kvinner.

En markant stemme

Etter at Helle Thorning Schmidt gikk av som statsminister i 2015, og senere som medlem av Folketinget i 2016, gikk karrieren videre til en stilling som toppsjef i Redd Barna, en rolle hun bekledde fram til 2019.

INGEN UTENOM: I boken understreker Helle Thorning Schmidt hvor utbredt grenseoverskridende oppførsel rettet mot kvinner er. Hun sier hun ikke kjenner noen kvinner som ikke har opplevd det.

Hun har i økende grad kommet til som en markant stemme i den feministiske debatten i Danmark.

Søndag mottok hun ’Søstersinn’-prisen som deles ut av det danske kvinnebladet ’ALT for damerne’ fordi hun har «banet vei for, og støttet opp om, andre kvinner», som prisutdelerne skriver i en pressemelding.

En tidligere fransk president

– Noe av det jeg forteller om i boken, det er at jeg dessverre ikke kjenner noen kvinner – som i ingen – som ikke har opplevd en eller annen form for grenseoverskridende adferd. Det kan være på arbeidsplassen, i nattelivet, i Danmark, i utlandet, sier Thorning Schmidt.

En av episodene hun trekker frem i boken, er fra en offisiell middag på den franske ambassaden i København hvor hun får den tidligere franske presidenten Valéry Giscard d'Estaing til bords.

Underveis i middagen legger han hånden på låret hennes under bordet, oppgir hun.

ANKLAGET: Valery Giscard d'Estaing satt som president i Frankrike fra 1974 til 1981. Han har tidligere fått flere beskyldninger rettet mot seg for grenseoverskridende oppførsel. Advokaten hans har avvist anklagene.

– Jeg navngir jo den tidligere franske president Valéry Giscard d'Estaing fordi jeg tror han tåler det. Jeg er helt sikker på at det er noe han har gjort før. Han er også dessverre gått bort, og er ikke blant oss mer. Men jeg vet også at det har vært saker opp i Frankrike om upassende oppførsel, så jeg føler egentlig det er helt ’fair’ å si hvem det var, sier Thorning Schmidt i intervjuet.

Den tidligere franske presidenten Valéry Giscard d'Estaing ble sist år beskyldt av en rekke kvinner for å ha utøvd grenseoverskridende adferd. Hans advokat avviste beskyldningene i en mail til The New York Times.

Han døde i desember i fjor.

Ville ikke gjøre seg sårbar

Tidligere har Thorning Schmidt vært tilbakeholden med å snakke om sine opplevelser.

Inntil nå har hun avvist dette, fordi hun ikke ville gjøre seg selv sårbar.

I et intervju med DRs søndagsrevy sa hun:

– Det er litt følsomt å snakke om disse tingene. Men nå er det det rette, fordi jeg også gjerne vil understreke hvor mange kvinner som har hatt dårlige opplevelser. (...) Det er ikke én type kvinner som opplever det, det gjør vi faktisk alle sammen.