FARLIGE GATER: Store deler av Port-au-Prince og veiene rundt byen er kontrollert av kriminelle gjenger. I gatene flyter det over av søppel, som ingen kommer for å hente.

Misjonærer kidnappet i Haiti: − Be for oss

17 amerikanske misjonærer og familiemedlemmer ble lørdag kveld bortført i Haiti. De siste månedene har mengden vold og kriminalitet har steget betraktelig i det fattige landet.

Av Vilde Haugen

Publisert: Nå nettopp

En gruppe kristne misjonærer og deres familiemedlemmer har blitt bortført av en kriminell gjeng i Ganthier, som er utenfor Haitis hovedstad Port-au-Prince.

Tidligere ble antall bortførte rapportert til å være 15, men ifølge amerikanske medier som AP og CNN er det snakk om minst 17 mennesker, inkludert barn.

Kidnappet på busstur

Misjonærgruppen, som skal være medlemmer den amerikanske hjelpeorganisasjonen Christian Aid Ministries, ble bortført da de var på vei hjem i buss fra et besøk på et barnehjem i Croix des Bouquets-området.

Til New York Times bekrefter en tidligere feltdirektør i organisasjonen, Dan Hooley, at de voksne i gruppen alle har tilknytning til den kristne hjelpeorganisasjonen. Søndag kveld skriver organisasjonen i en uttalelse at den bortførte gruppen består av fem menn, syv kvinner og fire barn. 16 av de er amerikanske statsborgere, mens én er fra Canada.

I en talemelding og et «bønnevarsel» sendt til ulike religiøse grupper, skal organisasjonen ha fortalt at de nå jobber med den amerikanske ambassaden i Haiti for å hjelpe misjonærene.

– Be for oss

En av de bortførte misjonærene skal også ha publisert et rop om hjelp i en chatgruppe på WhatsApp, ifølge The Washington Post.

«Vær så snill og be for oss! Vi blir holdt som gisler, de kidnappet sjåføren vår. Be, be, be. Vi vet ikke hvor de tar oss,» står det i meldingen.

Det er foreløpig uklart om nødropet ble sendt som en tekstmelding eller videomelding.

STORE PROTESTER: Da den samme gjengen kidnappet fem prester og to nonner i april, førte det til store protester i landet. Her i nærheten av Saint Antoine church, hvor en av prestene jobbet i flere tiår.

Haitisk politi har utpekt den kriminelle gjengen «400 Mawozo» som gjerningsmenneskene bak kidnappingen. 400 Mawozo har i flere måneder drevet med tyveri og masse-kidnappinger langs veien fra Haiti til Den dominikanske republikk.

Til AP uttaler politiet at den samme gjengen kidnappet fem prester og to nonner i april. De skal senere ha blitt løslatt.

Stadig flere tilfeller

Mengden vold og kriminalitet har steget betraktelig de siste månedene i det fattige landet, som nylig ble rammet av et nytt jordskjelv, en orkan og drapet på presidenten. Mandag ble en skolebuss beskutt i hovedstaden, som førte til at minst fem personer ble skadet, ifølge New York Times.

Væpnede kriminelle gjenger opererer en rekke steder i Haiti, og kontrollerer blant annet hovedveien sørover fra Port-au-Prince og store deler av byen. Gjengene hindrer også at hjelp kan sendes over land til områdene som ble rammet av jordskjelvet, som har drept over 2000 mennesker.

Ifølge New York Times er deler av Port-au-Prince nå så farlig at mange innbyggere har flyktet. Gjengmedlemmer har også kidnappet fattige gateselgere, og tvunget dem til å selge personlige eiendeler fra hjemmene sine. Tidligere i år arrangerte en skoleklasse også en innsamling for å betale løsepenger til en medelev.

FATTIGDOM OG NØD: Jordskjelvet 14. august forårsaket store ødeleggelser, og mange bor på gata fordi hjemmene deres ikke lengre er trygge.

Ber om løsepenger

Ifølge FNs kontor i Haiti, kjent som BINUH, har minst 328 personer blitt meldt savnet grunnet kidnapping til politiet i Haiti i 2021. I fjor var tallet 234 for hele 2020.

Den lokale organisasjonen Center for Analysis and Research in Human Rights sier imidlertid at over 600 kidnappinger har funnet sted siden januar. Til Washington Post sier organisasjonens direktør, Gédéon Jean, at av de kidnappede ofrene skal 16 personer være amerikanske statsborgere, mens en er fra Canada. Han opplyser også at to haitiske statsborgere også kan være bortført.

– Modus operandi (måten de jobber på, journ.anm.) er at de tar hele busser og biler, og så ber de om løsepenger for å løslate dem, sier Jean.

HOVESTADEN: Væpnede kriminelle gjenger opererer en rekke steder i Haiti, og kontrollerer blant annet hovedveien sørover fra Port-au-Prince og store deler av byen.

Lover ressurser

Kidnappingen av misjonærgruppen skjer få dager etter at amerikanske ambassadører besøkte landet og lovet flere ressurser til politiet i Haiti, skriver Time. Blant annet skal 15 millioner amerikanske dollar bidra til å redusere gjengvold, som har ført til at tusenvis av haitiere nå bor i flyktningleirer under stadig dårligere forhold.

«Politisk uro, økningen i gjengvold, forverrede sosioøkonomiske forhold – inkludert matsikkerhet og underernæring – bidrar alle til forverring av den humanitære situasjonen. En overanstrengt og mangelfull politistyrke kan ikke alene håndtere sikkerhetsproblemene i Haiti» uttaler BINUH i en rapport.

Fredag ble det enstemmig vedtatt i FNs sikkerhetsråd om å utvide det politiske oppdraget i Haiti med ni måneder.

Amerikanske myndigheter har så langt ikke kommet med noen uttalelse om kidnappingen, men AP skriver at en talsperson har bekreftet at de er klare over hendelsen.

– Velferd og sikkerhet for amerikanske borgere i utlandet er en av de høyeste prioritetene til utenriksdepartementet, sier han.

Ifølge New York Times har mange haitiere også bedt om at USA sender militære tropper til landet - en forespørsel som Biden-administrasjonen enda ikke har godtatt.