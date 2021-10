BEKYMRET: Tyrkias ambassadør til Norge, Fazli Corman.

Tyrkias ambassadør: Forholdet til Norge trues av fordommer

Tyrkias ambassadør er så fortvilet over det han mener er antityrkiske fordommer i norsk presse at han gjør noe han sjelden går med på: Stiller til intervju med VG.

Fazli Corman (58) hadde syv utplasseringer bak seg da han kom til Norge for snart tre år siden. Han er vant til å ha kontakt med internasjonal medier, men kontakten han har hatt med norske journalister, gjør ham frustrert.

– Jeg har kun fått mulighet til å gi to intervjuer, ett til TV 2 og ett til Klassekampen, begge under spesielle situasjoner. Ellers har jeg stort sett valgt å ikke svare, forteller ambassadøren.

Årsaken er at han føler at norske medier er dypt påvirket av antityrkiske fordommer, og kun kontakter ham når de allerede har laget en sak med en negativ vinkling, som de vil ha tilsvar på.

– Inntrykket er at dere i norske medier forsøker å lokke meg i en felle, for å kunne si at ambassadøren har fått tilsvar. Men historisk kontekst og forståelse for Tyrkias syn slipper i realiteten ikke til i den norske debatten.

MØTTE VG: Ambassadøren mener VGs dekning av Tyrkia er ensidig kritisk, og velger derfor å gi et intervju for å gi sitt syn.

Diplomatisk krise truet

Corman, som ikke legger skjul på at VG er ett av mediene han er mest misfornøyd med, velger i dette intervjuet å svare om:

Hvorfor han tror forholdet mellom Tyrkia og Norge trues av fordommer.

Det han mener er utbredt norsk sympati med to ulike terrororganisasjoner.

President Erdogans popularitet, som Corman mener vi i Norge ikke forstår.

Den diplomatiske krisen som oppstod mellom Tyrkia og ti vestlige land.

Nylig stod Cormans norske motpart i den tyrkiske hovedstaden Ankara nemlig i fare for å bli kastet ut, da president Erdogan gikk ut og erklærte at ti ambassadører fra vestlige land skulle erklæres «persona non grata», fordi de hadde uttrykt støtte til den fengslede regimekritikeren Osman Kavala.

Corman sier han er lettet over at det ikke ble noen diplomatisk krise mellom Tyrkia og Norge.

– Vi er glade for at krisen ble avverget etter at de ti ambassadene, inkludert den norske, har understreket at de vil følge artikkel 41 i Wien-konvensjonen om diplomatiske forbindelser, sier Corman.

Han henviser til en avtale som oppfordrer ambassader til ikke å blande seg inn i interne anliggender i statene de tjenestegjør i.

Corman mener de vestlige ambassadene brøt med diplomatisk sedvane ved å gå ut på Twitter med støtten til Kavala, i stedet for å ta saken opp med tyrkiske myndigheter.

– I de tre årene jeg har tjenestegjort her, har ingen norsk tjenestemann noen gang nevnt Kavala-saken for meg, legger han til.

Nå lover altså de vestlige diplomatene i Tyrkia å ta fremtidig kritikk på kammerset.

Leser alt som skrives

Ambassadøren sier at han følger «all norsk omtale av Tyrkia» med argusøyne.

– Det er jo en del av jobben min å vite hva som skrives om Tyrkia, men når jeg følger med i norske medier får jeg et nedslående inntrykk. Det inntrykket blir noe bedre i diplomatiske møter. Men generelt frykter jeg at det er mange fordommer og misforståelser i Norges syn på Tyrkia, sier Corman.

Fordommer fra norsk side kan på sikt påvirke forholdet mellom landene, advarer ambassadøren.

– I Tyrkia har Norge fortsatt et positivt image. Men det kan endre seg. Et godt forhold mellom Norge og Tyrkia trues av fordommer. Det kan være svært uheldig, Norge og Tyrkia er allierte gjennom NATO, og tett forbundet gjennom handel og turisme.

Et eksempel på det han mener er manglende forståelse for historisk kontekst er Tyrkias krigføring i nabolandet Syria. Der mener han at man i Norge ikke forstår at Tyrkia anser den kurdiske YPG-militsen som en ren avlegger av terrorstemplede PKK.

– I Norge tenker dere at kurderne undertrykkes, men dere blander våre kurdiske landsmenn med en brutal terrororganisasjon, som vil skille ut en del av landet, sier ambassadøren.

– Tyrkia kjemper mot terrororganisasjonen PKK, ikke mot kurdere generelt. Vi vil aldri la en terrororganisasjon etablere seg langs vår grense, det er bakgrunnen for våre militær inngripener i Syria mot YPG.

– Men YPG var jo en viktig alliert i kampen mot terrorstaten IS?

– Det er åpenbart problematisk at noen av våre allierte valgte å alliere seg med én terrororganisasjon, for å bekjempe en annen.

ERDOGAN: Corman har bilde av utenriksminister Mevlüt Çavusoglu og president Recep Tayyip Erdogan i bokhyllen på kontoret sitt.

Ber Norge terrorstemple PKK

Ambassadøren mener PKK, Det kurdiske arbeiderpartiet, som også er terrorstemplet av EU og USA, har stor sympati i Norge og bruker Norge som en plattform for å spre propaganda.

– Vi har flere ganger meldt fra til norske myndigheter om det vi mener er propaganda for en terrororganisasjon, men får til svar at det er i tråd med ytringsfriheten. Vi mener Norge i stedet burde terrorstemple PKK og YPG, det ville vist forståelse med et alliert land.

– Du sier Tyrkia ikke har en konflikt med kurdere, men med en terrororganisasjon. Men hva med de mange fengslingene av folkevalgte ledere for det kurdiskvennlige, politiske partiet HDP?

– Ledere fra dette partiet har ikke klart å ta avstand fra og kutte båndene mellom seg selv og PKK. Det er ingen politisk styrt kampanje, men en ordinær rettslig prosess.

Fakta: Erdogan, Tyrkias sterke mann I i juli 2016 forsøkte en fraksjon i hæren å fjerne president Recep Tayyip Erdogan (67).

Kuppforsøket ble slått ned, og en voldsom utrenskning av Erdogans kritikere iverksatt.

En omstridt folkeavstemning i 2017 resulterte i en grunnlovsendring som gir presidentembetet utvidet makt.

I 2018 vant Erdogan det påfølgende valget, og sitter til 2023, da den tyrkiske republikken fyller hundre år.

Erdogan ble født i Istanbul, av foreldre som flyttet inn fra Svartehavskysten.

Var ordfører i Istanbul fra 1994 til 1998, for det islamistiske Velferds- og dydspartiet, som ble forbudt og oppløst på slutten av 1990-tallet.

Har ledet det religiøst konservative Rettferds- og utviklingspartiet (AKP) fra dannelsen i 2001.

Har vært statsminister i Tyrkia fra 2003 til 2014, president siden 10. august 2014.

Gift med Emine Gülbaran. Paret har to sønner og to døtre. Vis mer

Advarer mot Gülen-tilhengere

En annen utsatt gruppe i Tyrkia er såkalte gülenister, de som følger en religiøs og sosial bevegelse, preget av sterke lojalitetsbånd til lederen, Fethullah Gülen.

Gülen, i eksil i USA, er tidligere alliert av president Recep Tayyip Erdogan, men nå landsfiende nummer én for den tyrkiske staten.

Nettverket hans, som kalles FETÖ og er terrorstemplet av tyrkiske myndigheter, beskyldes for å stå bak kuppforsøket i 2016, og for å forsøke å overta staten fra innsiden.

– Mange FETÖ-medlemmer har fått asyl i Norge. Her fortsetter de sin skadelige virksomhet ved å spre løgner om den tyrkiske staten, hevder ambassadøren.

– Men hva med de tette båndene som tidligere eksisterte mellom Gülen-nettverket og Erdogans regjering?

– Det har det vært full åpenhet om i Tyrkia, og regjeringen har innrømmet at det ble begått feil da man stolte på Gülens nettverk for flere år siden.

– Gülen hevder at kuppforsøket ble orkestrert av Erdogan selv, som påskudd for å stramme grepet om makten?

– Dersom en slik farlig misforståelse får fotfeste i Norge, vil det være svært skadelig for forholdet til Tyrkia. Kuppforsøket er et nasjonalt traume og et utilgivelig svik.

LANDSFADEREN: Ambassadøren med et bilde av Mustafa Kemal Atatürk i bakgrunnen.

Voldsom utrenskning

I etterkant av kuppforsøket ble det igangsatt en voldsom utrenskning av alle som ble beskyldt for å tilhøre FETÖ. 150.000 personer mistet jobben, 500.000 ble etterforsket, og nær hundre tusen ble arrestert.

– Utrenskningen var nødvendig, grunnet forsøket på å danne en parallell-stat. Den som kritiserer utrenskningen, forstår ikke omfanget av kuppforsøket.

I løpet av de to neste årene, i 2017 og 2018, ble det gjennomført en omstridt folkeavstemning som ga presidentvervet sterkt utvidet makt, og et presidentvalg som Erdogan vant.

Erdogan har nå styrt Tyrkia først som statsminister fra 2003, og så som president siden 2014.

– Den tyrkiske opposisjonen mener Tyrkia er blitt en én-manns-stat under Erdogan, hva tenker du om det?

– Vi har et presidentsystem, som mange andre land. Når vår president kritiseres i Vesten for å ha hatt makten lenge, burde man heller snu på det og spørre seg selv hvorfor han gang på gang vinner valgene.

HOS KONGEN: Ambassadør Corman i audiens hos Kong Harald V.

– Men finnes det pressefrihet i Tyrkia, når regjeringen direkte eller indirekte kontroller de aller fleste medier?

– Den kritikken er overdrevet. Den politiske debatten i tyrkiske medier er mer intens enn den er her, og kritiske stemmer slipper til.

– Hva med rettsvesenet? Det er blitt kritisert for å være politisk styrt.

– Det tyrkiske rettsvesenet er åpenbart både rettferdig og uavhengig. Vi er åpne for konstruktiv og rettferdig kritikk fra våre venner, men er mot at det politiseres.

På kontoret til Corman på Frogner henger et bilde av landsfader Mustafa Kemal Atatürk i den ene enden, og president Erdogan i den andre.

De to fremstille ofte som motpoler av eksperter på Tyrkia: Atatürk som en representant for det sekulære, vestligvendte Tyrkia; Erdogan som en representant for et mer islamsk Tyrkia, i økende konflikt med Europa.

– Er du president Erdogans høyre hånd i Norge?

– Jeg er en karrierediplomat, med 36 år bak meg i utenrikstjenesten. Jeg representerer den tyrkiske staten, og dermed også vår president.

