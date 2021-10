STIKK: En kvinne får vaksine i Sør-Afrika tidligere denne måneden. Vaksinegraden i afrikanske land ligger langt under for eksempel Norge.

Norad-Solhjell: Advarer mot å utvide med en tredje dose

Nordmenn under 65 år bør ikke få en tredje vaksinedose nå. Den beste strategien er å sørge for flere vaksiner til fattige land, mener Norad-direktør Bård Vegard Solhjell.

Av Jostein Matre

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Den forskjellen som er nå mellom rike og fattige land er opprørende. Mange land er ikke engang i nærheten av å få vaksinert sårbare grupper, sier Solhjell til VG.

Mens vi i Norge har fullvaksinert nærmere 70 prosent av befolkningen var tilsvarende tall for Afrika i forrige uke bare 4,5 prosent.

– Det betyr at i mange fattige land er ikke helsearbeidere, eldre og andre sårbare grupper vaksinert. Det er de samme vi selv bekymret oss for for trekvart år siden, påpeker Solhjell.

To tydelige oppfordringer

Norad, som er direktoratet for utviklingssamarbeid, har fått i oppdrag fra regjeringen å vurdere pandemiens ringvirkninger for all bistand Norge gir. Med det som bakgrunn sendte de før helgen et brev til regjeringen.

Der kommer de med to svært tydelige oppfordringer:

Den norske vaksinestrategien må ta inn over seg en internasjonal helhetsvurdering. Avvent tredje dose til nordmenn utover de som allerede er varslet at skal få.

Den første oppfordringen handler om at når det skal gis faglige råd til hvem vi skal vaksinere når i Norge, og hvor mange doser nordmenn skal få, så må en se det i lys av at coronaviruset herjer i hele verden. Rike lands beslutninger om vaksine har betydning for hvor mye vaksine som blir tilgjengelig for utviklingsland.

STIKK: I Norge er nesten 7 av 10 fullvaksinerte. Det inkluderer også unge, friske mennesker. Her fra Oslo i sommer.

Den andre oppfordringen handler om at dersom høyinntektsland nå velger å gi sin egen befolkning en tredje dose, og dermed bidra til at mindre av produksjonen kan komme lav- og lavere mellominntektsland til nytte, vil vi stå over for en mer langvarig og dødelig pandemi.

– I den fasen vi er i nå er det veldig viktig at de rike landene holder igjen. Vi tror det mest effektive både for oss selv, og for verden generelt, er at man nå prioriterer vaksiner til fattige land, sier Norad-direktøren.

Helsekrise i flere år

I brevet påpeker Norad at slik situasjonen er nå – med lav vaksinetilgang i veldig mange land – vil viruset fortsette som en helsekrise, som holder disse landene tilbake sosialt og økonomisk, i flere år fremover.

Det vil igjen øke risikoen betraktelig for at det utvikles nye mutasjoner, som kan være enda farligere enn Delta-varianten som herjer nå, av viruset. Noe som vil utgjøre en trussel også for rike land som vårt eget.

Solhjell presiserer likevel at Norad ikke nødvendigvis mener friske nordmenn under 65 år aldri skal få en tredjedose, men at anbefalingen om å droppe det gjelder i fasen man er i akkurat nå.

– Det kan se annerledes ut om 1-2 år, når fattige land har vaksinert langt flere, eller dersom vi i fremtiden har grunn til å tro at vår egen befolkning er dårlig beskyttet, sier han.

Solhjell ønsker ikke å svare på VGs spørsmål om han tror en ny regjering har guts nok til å potensielt gjøre seg upopulære ved si til nordmenn under 65 at det ikke blir en «boosterdose» på dem.

NORAD-DIREKTØR: Bård Vegard Solhjell.

– Vår rolle er å synliggjøre problematikken og å sørge for at det er en del av beslutningsgrunnlaget. Jeg vet at politikere har mange hensyn å ta, men vi mener dette er et spesielt viktig hensyn akkurat nå, sier mannen, som selv har mange års erfaring som politiker og regjeringsmedlem.

– Voldsom ulikhet

Årsakene til at Norge og andre rike land har satt mange vaksiner mens fattige har satt få er sammensatte, men mangelen på tilgang til vaksiner i fattige land er selvsagt en helt opplagt og vesentlig grunn.

– Det er en voldsom ulikhet nå. Samtidig ser alle ut til å være enig i at vi ikke blir kvitt pandemien før vi blir kvitt hele pandemien, sier Solhjell.

WHO har advart om at vaksinemangelen truer med å gjøre områder i Afrika til yngleplasser for varianter som dagens vaksiner ikke virker mot.

Men så dårlig er tilgangen i fattige land at det internasjonale vaksinesamarbeidet COVAX ikke når målet de satte i vår om at 30 prosent av befolkningen i 91 lav- og lavere mellominntektsland skal være vaksinerte innen tidlig 2022.

I forrige uke kom generalsekretær i Kirkens Nødhjelp, tidligere helseminister Dagfinn Høybråten, med samme vente-oppfordring som Norad. Da hadde han nettopp kommet tilbake fra et besøk i Mali i Vest-Afrika, der bare litt over 2 prosent hadde fått vaksine.

– Det jeg fikk vite var at folk ønsker vaksiner, helsevesenet er klare til å sette dosene – men har ingen vaksiner å gi, fortalte han VG om møtene med helsemyndighetene i landet.

– Trist å lese

Samtidig som det skjer har man kunnet lese om rike land – inkludert Norge – som har kastet doser som de ikke klarte få brukt.

– Det er trist å lese om, sier Norad-sjefen, som likevel minner om at det har skjedd mye bra på coronavaksinefronten.

– At vi i det hele tatt har en vaksine utviklet så raskt er fantastisk. Vi (de rike landene journ.anm.) har blitt belønnet for den fremgangen. Nå er tiden for å vise solidaritet.

– At det ikke allerede har skjedd i større grad, men at de rike har sikret seg og sine, overrasker det deg når det helt siden før vaksinene var utviklet ble advart om at pandemien kunne vare lenger dersom ikke vaksiner blir fordelt til alle?

– Jeg er ikke overrasket, for å være ærlig. Men jeg blir mer overrasket dersom vi ikke ser en endring det neste året. Når vi nå er ganske godt sikret er det på tide å gi de fattige landene et skikkelig løft. Det vil være veldig skuffende dersom vi ikke klarer det på en god måte.