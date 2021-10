FORSVUNNET: Brian Laundrie ble sist sett 14. september av familien sin. Kjæresten Gaby Petito ble meldt savnet den 11. september.

FBI: Levninger funnet i søk etter Brian Laundrie

FBI bekrefter at det er funnet det de tror er menneskelige levninger etter søket onsdag morgen. Ifølge NBC er det også funnet noe som ser ut til å være levninger.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Brian Laundrie har vært savnet i over en måned, siden den 14. september. Han var forlovet med Instagrameventyreren Gaby Petito (22) som ble funnet drept nær grensen av nasjonalparken Grand Teton i Wyoming i USA.

FBI bekrefter på en pressekonferanse at de har funnet det de tror er menneskelige levninger under dagens søk. I tillegg har de funnet en ryggsekk og notatbok som tilhører Laundrie. Det er ikke avklart hvorvidt levningene tilhører Laundrie.

Området i parken ved Carlton Reserve i Florida, har frem til nylig vært under vann.

Savnet i fem uker

Petito ble meldt savnet av sin familie 11. september, etter å ha tilbragt sommeren på landeveien sammen med forloveden. I etterkant av Petitos forsvinning - og funnet av liket hennes - har det sirkulert en rekke spekulasjoner om bakgrunnen for drapet.

FBI i Wyoming utstedte 24. september en føderal arrestordre på Laundrie i forbindelse med forsvinningen og dødsfallet.

Han blir beskrevet som en person av interesse i saken, men FBI har også understreket at de fortsetter å etterforske omstendighetene rundt drapet, selv om arrestrodren gir anledning til å pågripe Laundrie.

Tipset av foreldrene

I en uttalelse sier Laundries families advokat, Steven Bertolino, at at det var Laundries foreldre som tipset FBI og politiet i North Port om å undersøke området. Han sier foreldrene reiste dit for å lete etter ham onsdag morgen.

– FBI og NPPD ble informert i går kveld om Brians foreldres intensjoner, og de møtte Chris og Roberta der i morges. Etter et raskt søk ved en sti Brian ofte besøkte, ble det funnet noen ting som tilhørte Brian. Per nå gjennomfører politiet en grundigere undersøkelse av området, sier advokaten i følge NBC.