STILLER KRAV: Dr. Abdulkarim Omar, utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene.

Kurdisk leder til VG: − Ny regjering må hente IS-kvinner

QAMISHLI/OSLO (VG) En ny, norsk regjering «må kjenne sitt ansvar», og hente hjem fire norske IS-kvinner fra Syria, krever kurdisk utenrikssjef. Alle kvinnene etterforskes for terrordeltagelse, opplyser PST.

Av Nilas Johnsen og Mohammed Hassan

Samtidig som regjeringsforhandlingene pågår ved Hurdalssjøen, har myndighetene i Qamishli, nær 5000 kilometer unna, allerede begynt å få forhåpninger om en ny politisk kurs i Norge.

– Vi har forventninger til at Norge, særlig etter dannelsen av en ny regjering, vil påta seg sine forpliktelser overfor sine egne statsborgere. Norge må kjenne sitt ansvar og kontakte oss, sier Dr. Abdulkarim Omar, utenrikspolitisk talsmann for de kurdiske selvstyremyndighetene, til VGs tolk i Nord-Syria.

Rojava, det selvstyrte kurdiskdominerte området i det nordøstlige hjørnet av krigsherjede Syria, har i tusen dager holdt fire norske IS-kvinner, og fire norske barn, internert i leirer med svært høy dødelighet.

FIRE KVINNER: Øverst til venstre den yngste av kvinnene fra Bærum kjent som «To søstre», hun har ett barn; øverst til høyre en etnisk norsk konvertitt, som ikke har barn; nederst til venstre Aisha Shezadi, som har ett barn; nederst til høyre den eldste av «To søstre», som har to barn.

Vil utvise kvinnene

De kurdiske selvstyremyndighetene har vedtatt at utenlandske IS-kvinner skal utvises, men Omar vedgår at det ikke kan skje uten en avtale med Norge.

– Vi kan ikke utvise dem uten å koordinere med Norge. Vi deporterer disse borgerne til land der de skal straffeforfølges. Så snart Norge er klare, er vi klare til en utlevering.

Den kurdiske utenrikssjefen sier at mens kvinnene bør dømmes for å ha vært IS-medlemmer, så må barna reintegreres i det norske samfunnet. Blir de værende i Syria danner de «ferskt blod til en ny generasjon terrorister», advarer han.

SKEPTISK: Utenrikspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Anniken Huitfeldt.

Ap: – Individuell vurdering

Men forhåpningene om en ny linje fra Norge, slukkes langt på vei av utenrikspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Anniken Huitfeldt.

– Vi er positiv til en dialog med selvstyremyndighetene i Rojava, men den dialogen tar vi ikke gjennom mediene, sier Huitfeldt til VG.

– Vår generelle holdning er at vi ikke ønsker å hente disse kvinnene hjem, men hver enkelt sak må vurderes individuelt. Vi var derfor ikke uenige med regjeringen da én kvinne ble hentet hjem, av hensyn til et antatt sykt barn. Ellers har jeg hele tiden vært på linje med utenriksministeren i denne saken, fortsetter hun.

To av de fire norske IS-kvinnene har bedt om såkalt «konsulær bistand» fra norsk UD, men de er foreløpig ikke blitt kontaktet direkte, etter det VG er kjent med.

– Bekymret for barna

Statssekretær Audun Halvorsen (H) i UD uttaler til VG at «UD følger situasjonen for norske fremmedkrigere og deres barn, og er bekymret for barna». Ellers vil han si minst mulig:

– To av de gjenværende norske kvinnene som er i leire i Syria har bedt norske myndigheter om konsulær bistand. Av hensyn til taushetsplikten kan vi ikke kommentere ytterligere detaljer, sier Halvorsen, og legger til:

– Dersom det i fremtiden skulle bli aktuelt for utenrikstjenesten å bistå noen av de norske borgerne som befinner seg i Syria med å reise til Norge, vil vi av hensyn til sikkerheten til de involverte, ikke kommentere dette offentlig.

Siktet for terror

Alle de norske kvinnene som er internert i Syria er nå siktet for deltagelse i en terrororganisasjon. Seniorrådgiver Martin Bernsen i Politiets sikkerhetstjeneste (PST), sier til VG at det foretas aktive etterforskningsskritt i disse sakene.

– Innholdet i og omfanget av etterforskningene kan jeg ikke kommentere. Dersom de hentes hjem, så vil en pågripelse og varetektsfengsling bli vurdert på individuell basis, sier Bernsen til VG.

I januar i fjor hentet Norge hjem en norsk IS-kvinne (29) og hennes to barn, grunnet det ene barnets helsetilstand. Kvinnen ble i mai dømt til tre og et halvt års fengsel for deltagelse, og har anket dommen.

I juni 2019 hentet Norge ut fem foreldreløse, norske barn fra Syria, etter at barnas etniske norske IS-mor var blitt savnet, antatt omkommet.

BER NORGE TA ANSVAR: Shiyar Ali, representant i Skandinavia for selvstyremyndighetene i Nord-Syria.

Utvist til Sverige

Første uke i september landet et fly med tre svenske IS-kvinner i Stockholm, etter at de var blitt utvist fra Nord-Syria.

Shiyar Ali, representant i Skandinavia for selvstyremyndighetene i Rojava, sier til VG at de har tro på at Sverige vil ta imot flere av sine statsborgere denne høsten, og at de etter det vil ta kontakt med Danmark og Norge.

– Norge må gjøre som Sverige, og ta imot utviste IS-kvinner. Men det er riktig at vi må ha en avtale, vi kan ikke bare kaste dem ut av landet. Kvinnene må også selv si seg villige til å repatrieres, det er ikke snakk om tvang, sier han.

– Returen må planlegges nøye. Sverige sendte via et rutefly fra Erbil i de kurdiske områdene i Irak, men vi mener at et chartret fly, med militæret involvert er tryggere, fortsetter Ali.