Huitfeldt: Utelukker ikke energi- og migrasjonskrise

Tysklands avhengighet av gass fra Russland kan bli et kort som Russland tar i bruk som pressmiddel. Utenriksminister Anniken Huitfeldt (Ap) sier at man ikke kan utelukke en kombinert energi- og migrasjonskrise.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

Norge vil nå forsterke Natos fremskutte base i Litauen med en tropp med 50–60 soldater, opplyser forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) tirsdag morgen.

Regjeringen har besluttet å delta i Natos forsterkning av forsvaret i medlemslandene i øst, nå som Russland har utplassert betydelig over 100 000 soldater rundt grensene til Ukraina.

Regjeringen har tirsdag morgen orientert Stortingets utvidede utenriks og forsvarskomité om situasjonen med Russlands styrker rundt Ukraina.

En mulig konsekvens av krisen kan være både økt migrasjon fra Ukraina, men også at Russland bruker gassleveransene til Europa som et pressmiddel.

– Tyskland mottar 50 prosent av sin gass fra Russland, sa utenriksminister Anniken Huitfeldt i en tale til studenter på Universitetet i Oslo tirsdag formiddag.

– Det har gitt Russland et spillerom til å gjøre gass til et våpen. Det er en fare for at de vil bruke gass som et pressmiddel mot Europa. Vi kan derfor ikke utelukke en kombinert energi og migrasjonskrise, sa utenriksministeren.

Reiser raskt

De norske soldatene som skal forsterke Natos forsvar i øst, vil reise til Litauen raskt og i første omgang bli i tre måneder.

Siden 2017 har ulike avdelinger fra Forsvaret vært stasjonert på rotasjon i den litauiske byen Rukla, i Natos fremskutte base. Tilsvarende baser med om lag 1000 soldater på hvert sted, ble samtidig opprettet i Estland, Latvia og Polen i Nato-programmet Enhanced Forward Presence.

Styrkene var en forsterkning som Nato foretok etter at Russland tok kontroll over Krim i Ukraina i 2014.

– Nært forestående

– Et russisk angrep mot Ukraina kan være nært forestående, sier utenriksminister Huitfeldt.

I Stortinget understreket hun at situasjonen for Ukraina er alvorlig og sier at Russland hittil ikke har vist vilje til å delta i reelle forhandlinger.

– Det har pågått et intensivt diplomatisk arbeid i ulike spor over tid. Russland har så langt ikke vist vilje til å engasjere seg i reelle forhandlinger, sa hun.

Utenriksdepartementet har allerede bedt alle norske borgere om å forlate Ukraina. Huitfeldt opplyser at UD har kontakt med omkring 100 norske borgere som har registrert seg hos UD.

PRESSEKONFERANSE: Forsvarsminister Odd-Roger Enoksen og utenriksminister Anniken Huitfeldt under dagens pressekonferanse om situasjonen i Ukraina.

– Ikke et øyeblikk for tidlig

– Jeg synes det både er et viktig og riktig signal, sier leder for Stortingets utenriks og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide, om at Norge sender en ny tropp til Litauen.

Hun trekker frem at høyresiden har ønsket at regjeringen viser mer solidaritet med østlige allierte.

– Det er ikke et øyeblikk for tidlig, sier hun.

Erisen Søreide sier det er helt umulig å si hvordan situasjonen vil utspille seg de neste dagene.

– Det kan komme et nytt russisk angrep på Ukraina innen veldig kort tid. Det kan også være mulig å fortsette det diplomatiske arbeidet, sier hun.

Hun understreker at Russland har ansvaret for situasjonen som har oppstått.

VIKTIG OG RIKTIG: Leder for Stortingets utenriks og forsvarskomité, Ine Eriksen Søreide, sier at det er viktig og riktig at Norge sender en ny tropp til Litauen.

Vil trekke tropper tilbake

Tirsdag morgen opplyste det russiske militæret til nyhetsbyrået Ifax at et antall øvelser er gjennomført og flere tropper vil returnere til sine baser.

Nyhetsbyrået melder samtidig at flere øvelser i de fleste distriktene vil fortsette.

– Enhetene i de sørlige og vestlige militærdistriktene som har fullført sine oppgaver har allerede begynt å laste inn på tog og i biler og begynner å flytte til sine militære garnisoner i dag, heter det i uttalelsen fra det russiske Forsvarsdepartementet.

Russlands forsvarsminister Sergei Shoigu sa mandag at han har fortalt Vladimir Putin i et møte at flere av landets militærøvelser er avsluttet og at flere er i ferd med å gå mot slutten.

Timer tidligere sa Russlands utenriksminister Sergej Lavrov at han i et møte med Vladimir Putin har anbefalt å «fortsette med det diplomatiske arbeidet».