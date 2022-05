LANGE DAGER: En jente selger vann i varmen i New Delhi i India.

Hetebølge i India og Pakistan slår ut befolkningen: − Vi lever i helvete

Temperaturene i de to landene fortsetter å stige. Forskere advarer om at klimaendringer vil gjøre det enda verre fremover. – Denne hetebølgen tester grensene for menneskelig overlevelse, sier klimaforsker.

Av Thea Rosef

Nazeer Ahmed har bodd på et av klodens varmeste steder de siste ukene. Turbat i Pakistan har gjentatte ganger nådd temperaturer opp mot 50 grader.

Det var i denne byen det ble målt til 54 grader i 2021 – verdens høyeste temperatur for mai. Nå frykter Ahmed at det vil fortsette å bli verre fremover.

– Vi lever i helvete, sier Ahmed til The Guardian.

LITT SKYGGE: En kvinne i New Delhi i India bruker vesken sin for å prøve å beskytte seg mot solen.

I nabolandet India har noen regioner sett seg nødt til å stenge skolene.

– Mange barn som har reist til skolen har begynt å blø neseblod. De takler ikke varmen, sier West Bengals sjefsminister Mamata Banerjee til CNN.

Varmerekorder

Byen Jacobabad i Pakistan, kjent som den varmeste byen på jord, nådde 49 grader på lørdag, en av de høyeste apriltemperaturene som noen gang er registrert i verden.

Indere har opplevd den varmeste mars måned på 121 år, siden landet startet med slike målinger i 1901. Vanligvis bikker ikke indiske temperaturer 40 grader før i mai, men i år begynte temperaturene å stige allerede i mars og april.

TØRKE: Vannstanden i Indias elver har blitt kraftig redusert med hetebølgen, her ved elven Yamuna i New Delhi.

Den pågående hetebølgen preger store deler av India og Pakistan, og berører til sammen over en milliard mennesker.

Både politikere og forskere er svært bekymret for utviklingen.

– Bør være en vekker

Sherry Rehman, Pakistans klimaminister, sier til The Guardian at landet står overfor en «eksistensiell krise», og at hetebølgen bør være en vekker for det internasjonale samfunnet.

– Klima- og værhendelser er kommet for å bli, og vil faktisk bare akselerere i omfang og intensitet hvis verdens ledere ikke handler nå, sier hun.

The World Meteorological Organisation skriver i en uttalelse at «temperaturene i India og Pakistan stemmer overens med det vi forventer av et klima i endring. Hetebølger er hyppigere og mer intense og starter tidligere enn før».

Abhiyant Tiwari, professor ved Gujarat Institute of Disaster Management, sier ifølge The Guardian at de ekstreme, hyppige og langvarige periodene med hetebølger ikke lenger er en fremtidig risiko.

1 / 2 BAD: Folk prøver å kjøle seg ned i en demning i Islamabad i Pakistan. BADE SAMMEN: Mens barn i Jammu i India kjøler seg ned sammen med bøfler i en elv. forrige neste fullskjerm BAD: Folk prøver å kjøle seg ned i en demning i Islamabad i Pakistan.

– Det er her allerede og er uunngåelig.

Klimaminister Rehman advarer også om at hetebølgen fører til at isbreene nord i Pakistan smelter med stor hastighet, og at tusenvis står i fare for å bli fanget i flom. I tillegg påvirker temperaturene også vannforsyningen.

– Vannreservoarene tørker ut. De store demningene våre er på bunnivå akkurat nå, og det er knappe vannkilder.

Forsker: Vil prege folks helse

Seniorforsker Chandni Singh ved Indian Institute for Human Settlements og Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) kaller hetebølgen for enestående.

– Vi har sett en endring i dens intensitet, ankomsttid og varighet. Dette er hva klimaeksperter forutså, og det vil ha inngripende innvirkning på folks helse, sier hun til CNN.

India er blant landene som forventes å bli hardest rammet av klimakrisen, ifølge IPCC.

Varmen preger også landets hveteavlinger, og truer Indias produksjon av hvete. I tillegg sliter både Pakistan og India med manglende strøm, og kan oppleve strømkutt på opptil ti timer om dagen.

– Denne hetebølgen tester grensene for menneskelig overlevelse, sier Singh.