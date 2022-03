Rekordtemperaturer i Antarktis

Det er registrert uvanlig høye temperaturer i den østlige delen av Antarktis denne uken med 30 grader over normalen, ifølge forskere.

Av NTB-AFP

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Ved forskningsbasen Concordia, som ligger på 3.000 meters høyde, ble det fredag registrert en ny varmerekord med 11,5 minusgrader, melder det franske meteorologiske instituttet Meteo-France.

Normalt faller temperaturen ved slutten av sommeren på den sørlig halvkule, men ved stasjonen Dumont d'Urville i Antarktis ble det målt 4,9 plussgrader i mars. Temperaturen ligger vanligvis langt under frysepunktet på denne tiden av året.

Gaetan Heymes ved France Meteo omtaler det uvanlig milde været som en historisk hendelse. Geofysiker Jonathan Wille skriver på Twitter at Concordia brøt rekorden med 1,5 grader.

– Dette er som hetebølgen i Canada og nordvestlige deler av USA i 2021. Det skal ikke skje, skriver han.

I slutten av februar falt utstrekningen av havisen i Antarktis til under to millioner kvadratkilometer. Det er første gang siden 1979, ifølge National Snow and Ice Data Center i USA.