Røde Kors-leder møtte Lavrov: Vekker reaksjoner

– Det er hverken en anerkjennelse eller fordømmelse, sier generalsekretæren i Norges Røde Kors.

Av Malene Birkeland

Den russiske utenriksministeren Sergej Lavrov møtte lederen for den internasjonale Røde Kors-komiteen, Peter Maurer, i Moskva torsdag.

New York Times skriver at møtet får skarp kritikk etter at det er publisert bilder som viser de to smilende sammen – og at de håndhilser.

Reaksjoner

Maurer skulle møte Lavrov under et todagers besøk til Moskva denne uken for humanitære diskusjoner om krigen.

De skulle blant annet diskutere sikker passasje for sivile ut av krigsherjede områder, beskyttelse av sivile og sivil infrastruktur, hjelp til krigsfanger og oppskalering av humanitær bistand.

Bildene av de Lavrov og Maurer ble spredt på nett – noe som ifølge New York Times har ført til reaksjoner fra Ukrainere og deres støttespillere. Flere reagerer på at Røde Kors ikke har fordømt den russiske regjeringens handlinger og noen mener besøket «legitimerer regjeringen som er ansvarlige for konflikten», skriver avisen.

Flere Ukrainere reagerer på møtet på sosiale medier.

Blant annet har den ukrainske journalisten Anastasiia Lapatina lagt ut et bilde av Røde Kors-lederen og den russiske utenriksministeren med påfølgende tekst:

– Å si at dette ikke ser bra ut, er en underdrivelse.

Den tidligere ukrainske ambassadøren Olexander Scherba skriver følgende på Twitter:

– Legg Røde Kors til den lange listen over organisasjoner og selskaper hvis rykte vil være i søppelbøtta når denne krigen er over.

– Hverken anerkjennelse eller fordømmelse

– Mine samtaler med russiske myndigheter er en del av en eksisterende og vedvarende bilateral dialog mellom ICRC (Den internasjonale Røde Kors-komiteen) og Russland om humanitære behov og internasjonal humanitær rett, har Maurer uttalt på Den Internasjonale Røde Kors-komiteens egne nettsider.

Han legger til:

– Forrige uke var jeg i Kyiv og denne uken var jeg i Moskva; Jeg har også besøkt Donbas-området flere ganger. Vi snakker til alle sider med det samme målet: å redde liv og redusere lidelse under væpnet konflikt.

Generalsekretær i Norges Røde Kors sier til VG at hjelpeorganisasjonen aldri går inn og tar side mellom parter i en konflikt – og at de er nøytrale og uavhengige.

– Årsaken til det er at vår oppgave er å få tilgang til å hjelpe de som rammes av konflikter.

Apeland sier han forstår at det for mange kan oppleves krevende at Røde Kors snakker med alle parter.

– Men dette har vært vår metode i 160 år, og det har vist seg å være en vellykket metode for å komme inn i situasjoner oftere enn mange andre for å få tilgang til å hjelpe.

Han mener Maurers møte er positivt.

– Det er hverken en anerkjennelse eller fordømmelse. Det er rett og slett fokus på å få tilgang til å kunne få inn hjelp og hjelpe mennesker ut av vanskelige situasjoner.

– Vi er opptatt av at partene i en krig skal respektere Genèvekonvensjonene og det er bra å minne politiske ledere om det. Den andre dimensjonen ved dette er at det å forhandle og få tillit kan gi mulighet til å få på plass trygge evakueringer ved steder som for eksempel Mariupol. Skal vi få til det er vi avhengig av tillit hos begge parter.